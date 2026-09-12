Detuvieron a cuatro sospechosos por el crimen de un gestor de Córdoba e incautaron armas, vehículos y dinero

El momento en el que el grupo fue detenido (Gentileza: El Doce.tv)

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Cuatro personas fueron detenidas este viernes por presuntamente estar vinculadas con el homicidio de un gestor de 44 años en Villa María, provincia de Córdoba. Los arrestos se concretaron en la localidad de Pilar, durante un operativo sobre la Ruta Nacional 9.

Según informó la Policía de Córdoba, los detenidos fueron identificados como una mujer de 40 años y tres hombres de 44, 43 y 40. Tras verificar sus identidades, confirmaron que uno de ellos tenía un pedido de captura vigente.

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El operativo tuvo lugar entre las calles Catamarca y Julio Castellano, en Pilar. Allí, los efectivos interceptaron a los cuatro sospechosos, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Durante el procedimiento, se secuestró una Toyota Hilux y una Chevrolet Tracker. Asimismo, uno de los vehículos tenía pedido judicial.

De acuerdo con la información obtenida por El Doce.tv, también incautaron un arma de fuego con cartuchos y recuperaron una suma millonaria integrada por pesos, dólares y cheques. No obstante, la investigación continúa abierta con la intención de determinar qué grado de participación tuvo cada detenido en el hecho.

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Los elementos que fueron secuestrados durante el operativo (Gentileza: El Doce.tv)

El caso se dio a conocer este mismo viernes por la tarde, luego de que se diera aviso a las autoridades sobre un asalto ocurrido en una gestoría del automotor ubicada en Villa María. Según trascendió, la víctima, identificada como Rolando Alvez, murió producto de un disparo.

El episodio ocurrió en una oficina situada sobre la calle Entre Ríos al 1600, en el barrio Lamadrid. Según informó Villa María Vivo, dos personas ingresaron al lugar y una de ellas portaba un arma de fuego.

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En ese momento, la víctima habría forcejeado con uno de los acusados cuando se escuchó un disparo. El proyectil impactó en el abdomen de Alvez, quien fue trasladado al Hospital Pasteur, donde murió minutos más tarde.

Tras la detención de los cuatro sospechosos, estos fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición del fiscal René Bosio, titular de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple del Tercer Turno de Villa María.

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Detuvieron a un joven de 27 años por el homicidio de una jubilada en Río Cuarto

Luego de que una mujer de 72 años fuera encontrada muerta este lunes en su vivienda situada en la localidad cordobesa de Río Cuarto, las autoridades confirmaron la detención de un joven de 27 años señalado como el presunto autor. Hasta el momento, la Justicia analiza un presunto homicidio en ocasión de robo.

La víctima fue identificada como Graciela Oviedo, después de que su cuerpo fuera hallado durante la tarde en una casa ubicada sobre calle Caracas al 1400, en el barrio IPV Alberdi. No obstante, la investigación procura establecer en qué circunstancias se produjo la muerte.

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La investigación por el crimen de Graciela Oviedo avanzó con la detención de un joven de 27 años

Según los medios locales, el fiscal Pablo Jávega quedó a cargo de las actuaciones destinadas a determinar las circunstancias de la muerte de Oviedo y a establecer si existieron otros involucrados. En este sentido, se evaluará si hubo un ingreso con fines de robo y si la mujer conocía a quien o quienes habrían entrado al domicilio.

Producto de las primeras medidas, se concretó la detención de un sospechoso de 27 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba. En principio, indicaron que su situación procesal dependerá de las pericias, testimonios y demás pruebas que se incorporen al expediente.

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No obstante, se conoció que el detenido, de apellido Díaz, reside en el barrio desde que recuperó la libertad el año pasado. Según relataron vecinos, el hombre había cumplido condenas previas por delitos contra la propiedad, primero en el complejo carcelario de Bouwer y luego en la cárcel de Cruz del Eje, donde permaneció hasta fines de 2025.

Asimismo, indicaron que las autoridades llegaron hasta el sospechoso a partir de declaraciones de personas que aseguraron haberlo visto en las inmediaciones y del análisis de cámaras de seguridad.

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Por otro lado, el fiscal informó que de la vivienda fueron sustraídos un teléfono celular, dinero en efectivo y otros elementos. La familia indicó, además, que encontró el interior de la casa revuelto, una situación que no era habitual para la víctima.

De acuerdo con El Puntual, los investigadores consideraron que el ataque habría sido cometido con un elemento punzocortante, que aún no fue localizado. La lesión se produjo en el cuello y afectó una arteria, de acuerdo con los datos incorporados a la causa.

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