Crimen y Justicia

Detuvieron a cuatro sospechosos por el crimen de un gestor de Córdoba e incautaron armas, vehículos y dinero

Todo ocurrió en una gestoría del automotor ubicada en la localidad de Villa María. Una de las primeras hipótesis de la Fiscalía apuntaría a que la víctima habría sido baleada durante un robo

El momento en el que el grupo fue detenido (Gentileza: El Doce.tv)
El momento en el que el grupo fue detenido (Gentileza: El Doce.tv)
Guardar

Cuatro personas fueron detenidas este viernes por presuntamente estar vinculadas con el homicidio de un gestor de 44 años en Villa María, provincia de Córdoba. Los arrestos se concretaron en la localidad de Pilar, durante un operativo sobre la Ruta Nacional 9.

Según informó la Policía de Córdoba, los detenidos fueron identificados como una mujer de 40 años y tres hombres de 44, 43 y 40. Tras verificar sus identidades, confirmaron que uno de ellos tenía un pedido de captura vigente.

PUBLICIDAD

El operativo tuvo lugar entre las calles Catamarca y Julio Castellano, en Pilar. Allí, los efectivos interceptaron a los cuatro sospechosos, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Durante el procedimiento, se secuestró una Toyota Hilux y una Chevrolet Tracker. Asimismo, uno de los vehículos tenía pedido judicial.

De acuerdo con la información obtenida por El Doce.tv, también incautaron un arma de fuego con cartuchos y recuperaron una suma millonaria integrada por pesos, dólares y cheques. No obstante, la investigación continúa abierta con la intención de determinar qué grado de participación tuvo cada detenido en el hecho.

PUBLICIDAD

Los elementos que fueron secuestrados durante el operativo (Gentileza: El Doce.tv)
Los elementos que fueron secuestrados durante el operativo (Gentileza: El Doce.tv)

El caso se dio a conocer este mismo viernes por la tarde, luego de que se diera aviso a las autoridades sobre un asalto ocurrido en una gestoría del automotor ubicada en Villa María. Según trascendió, la víctima, identificada como Rolando Alvez, murió producto de un disparo.

El episodio ocurrió en una oficina situada sobre la calle Entre Ríos al 1600, en el barrio Lamadrid. Según informó Villa María Vivo, dos personas ingresaron al lugar y una de ellas portaba un arma de fuego.

En ese momento, la víctima habría forcejeado con uno de los acusados cuando se escuchó un disparo. El proyectil impactó en el abdomen de Alvez, quien fue trasladado al Hospital Pasteur, donde murió minutos más tarde.

Tras la detención de los cuatro sospechosos, estos fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición del fiscal René Bosio, titular de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple del Tercer Turno de Villa María.

Detuvieron a un joven de 27 años por el homicidio de una jubilada en Río Cuarto

Luego de que una mujer de 72 años fuera encontrada muerta este lunes en su vivienda situada en la localidad cordobesa de Río Cuarto, las autoridades confirmaron la detención de un joven de 27 años señalado como el presunto autor. Hasta el momento, la Justicia analiza un presunto homicidio en ocasión de robo.

La víctima fue identificada como Graciela Oviedo, después de que su cuerpo fuera hallado durante la tarde en una casa ubicada sobre calle Caracas al 1400, en el barrio IPV Alberdi. No obstante, la investigación procura establecer en qué circunstancias se produjo la muerte.

La investigación por el crimen de Graciela Oviedo avanzó con la detención de un joven de 27 años
La investigación por el crimen de Graciela Oviedo avanzó con la detención de un joven de 27 años

Según los medios locales, el fiscal Pablo Jávega quedó a cargo de las actuaciones destinadas a determinar las circunstancias de la muerte de Oviedo y a establecer si existieron otros involucrados. En este sentido, se evaluará si hubo un ingreso con fines de robo y si la mujer conocía a quien o quienes habrían entrado al domicilio.

Producto de las primeras medidas, se concretó la detención de un sospechoso de 27 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba. En principio, indicaron que su situación procesal dependerá de las pericias, testimonios y demás pruebas que se incorporen al expediente.

No obstante, se conoció que el detenido, de apellido Díaz, reside en el barrio desde que recuperó la libertad el año pasado. Según relataron vecinos, el hombre había cumplido condenas previas por delitos contra la propiedad, primero en el complejo carcelario de Bouwer y luego en la cárcel de Cruz del Eje, donde permaneció hasta fines de 2025.

Asimismo, indicaron que las autoridades llegaron hasta el sospechoso a partir de declaraciones de personas que aseguraron haberlo visto en las inmediaciones y del análisis de cámaras de seguridad.

Por otro lado, el fiscal informó que de la vivienda fueron sustraídos un teléfono celular, dinero en efectivo y otros elementos. La familia indicó, además, que encontró el interior de la casa revuelto, una situación que no era habitual para la víctima.

De acuerdo con El Puntual, los investigadores consideraron que el ataque habría sido cometido con un elemento punzocortante, que aún no fue localizado. La lesión se produjo en el cuello y afectó una arteria, de acuerdo con los datos incorporados a la causa.

Temas Relacionados

CórdobaHomicidioVilla MaríaPolicía de CórdobaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rechazaron el sobreseimiento de la madre del nene de 2 años que murió en Salta: seguirá imputada como coautora de homicidio

El juez desestimó el pedido de la defensa al considerar que aún existen elementos para sostener la acusación. La investigación judicial continúa y se centra en la hipótesis de que el niño murió por asfixia mecánica provocada

Rechazaron el sobreseimiento de la madre del nene de 2 años que murió en Salta: seguirá imputada como coautora de homicidio

Pidieron prisión perpetua para un hombre acusado de matar a su amigo para robarle 2 millones de pesos

La Fiscalía sostiene que Víctor Carmelo Godoy engañó a Daniel Quintilli con una falsa compra de vehículo y luego lo asesinó en Rosario para quedarse con el dinero

Pidieron prisión perpetua para un hombre acusado de matar a su amigo para robarle 2 millones de pesos

Crimen de Julián Álvarez en Chaco: autorizaron a Victoria Cantero a recibir tratamiento psicológico

Mientras continuará detenida por el homicidio de su novio, la acusada comenzará un tratamiento farmacológico. Según planteó su defensa, en su adolescencia había sido tratada por un cuadro de salud mental

Crimen de Julián Álvarez en Chaco: autorizaron a Victoria Cantero a recibir tratamiento psicológico

Cremaron a su “padre del corazón” por error antes del funeral y no pudo despedirlo: la Justicia ordenó indemnizarla

El hombre murió en 2022. Cuatro años después, la Cámara de Apelación de Mar del Plata responsabilizó a la funeraria y al cementerio privado, que había sido absuelto en primera instancia. El fallo además reconoció el reclamo de la hija de crianza y fijó una reparación económica por el daño sufrido

Cremaron a su “padre del corazón” por error antes del funeral y no pudo despedirlo: la Justicia ordenó indemnizarla

Circulaba en moto a más de 110 kilómetros por hora, mató a un nene y se fugó: ahora podría ir hasta 25 años preso

La víctima fue Gonzalo Siquier, quien fue embestido en Puerto Madero por Mauro Silva cuando volvía de cenar con su familia en enero de 2025. Al motoquero lo acusaron por homicidio simple con dolo eventual e irá a juicio. El caso

Circulaba en moto a más de 110 kilómetros por hora, mató a un nene y se fugó: ahora podría ir hasta 25 años preso

DEPORTES

11 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: el gol de Valencia, la revancha ante San Pablo y el mensaje para el plantel

11 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: el gol de Valencia, la revancha ante San Pablo y el mensaje para el plantel

Así están las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual para la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana

Boca Juniors venció 3-1 a Central Córdoba y prolongó su invicto a 13 partidos antes del decisivo cruce con San Pablo en la Sudamericana

Argentina presentó el equipo para la serie de Copa Davis ante Turquía en Neuquén: “Es la semana más linda del año”

Enner Valencia marcó su primer gol en Boca Juniors ante Central Córdoba: el registro histórico que logró el ecuatoriano

TELESHOW

Juan Leyrado y Carla Peterson hablan sobre “Sarmiento, el Maestro”, el corto de Infobae hecho con IA a partir de sus voces

Juan Leyrado y Carla Peterson hablan sobre “Sarmiento, el Maestro”, el corto de Infobae hecho con IA a partir de sus voces

Griselda Siciliani con Teleshow: “Cuando tratás de explicar un espectáculo como Boite lo empobrecés”

Mitos, señales y secretos de La dama regresa, la película con la que Isabel Sarli volvió al cine tras 15 años de duelo

Mario Pergolini homenajeó a las figuras que lo guiaron en su profesión: “Nunca ocultaban nada y te ayudaban”

La indirecta de Laura Esquivel a su novio al revelar por qué no se casó tras nueve años de relación

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Corea del Norte lanzó misiles contra el Mar de Japón tras las maniobras conjuntas de Tokio, Seúl y Washington

El régimen de Corea del Norte lanzó misiles contra el Mar de Japón tras las maniobras conjuntas de Tokio, Seúl y Washington

El brote de ébola en RDC se propaga a una séptima provincia y acumula más de 3.300 muertes

Guatemala celebra el Día del Guarda Recursos entre reformas laborales y una reducción del 67% en incendios forestales

Asamblea Legislativa de Costa Rica activa protocolo contra diputado Fernando Obaldía por denuncias de acoso sexual

Identifican a las cinco víctimas de la masacre en Honduras y la Policía señala al “Cártel del Diablo”