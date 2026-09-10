Crimen y Justicia

Un operativo policial terminó con un ladrón muerto en Mar del Plata

El hombre escapaba en una motocicleta con pedido de secuestro, huyó por los techos de varias viviendas. Habría apuntado con un revólver a un efectivo antes de ser baleado

Vehículos policiales estacionados frente a una vivienda y un grupo de personas reunidas en la calle
Efectivos policiales y vecinos se encuentran en una calle de Mar del Plata durante las pericias por un intento de robo con un sospechoso fallecido. (0223)
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Un delincuente murió en medio de un enfrentamiento armado con la Policía de Mar del Plata luego de que agentes detectaran una motocicleta con pedido de secuestro y siguieran a quien la conducía hasta una zona de viviendas.

El procedimiento, según informó el portal 0223, se inició mientras efectivos del Comando de Patrullas Norte y de la Comisaría General Pueyrredón 12da recorrían la zona de Roca y Calaza, en Mar del Plata. En ese contexto, observaron a un hombre que circulaba en una motocicleta Rouser 135 cc negra, vehículo que tenía un pedido de secuestro activo por un robo agravado denunciado horas antes.

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De acuerdo con la información oficial, el hombre abandonó el rodado cuando advirtió la presencia policial y comenzó a escapar a pie. La persecución continuó por los techos de varias casas y concluyó sobre el garaje de una vivienda de la calle Avellaneda al 7500, donde, según la versión incorporada al expediente, el sospechoso apuntó un arma hacia uno de los efectivos.

La versión policial sostiene que el hombre tenía en su poder un revólver calibre .38. Frente a esa situación, el efectivo usó una pistola Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros, su arma reglamentaria, e hizo dos disparos que, de acuerdo con la descripción aportada por fuentes del caso, fueron realizados en defensa propia ante un peligro inminente.

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Dos patrulleros y varios policías permanecen detrás de una cinta de seguridad colocada frente a una vivienda
El sospechoso abandonó la motocicleta y escapó a pie por los techos de varias casas hasta una vivienda de la calle Avellaneda al 7500. (0223)

La causa quedó caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial “en legítima defensa”. Por decisión de la Fiscalía, no se adoptó una medida privativa de la libertad contra el efectivo mientras avanzan las actuaciones.

Después del tiroteo, la escena quedó preservada para el trabajo pericial. Los investigadores secuestraron tres elementos vinculados de manera directa con el hecho: el revólver, la motocicleta Rouser 135 cc negra con pedido de secuestro por robo agravado; y la pistola reglamentaria del policía que disparó.

Sobre esos objetos se ordenaron distintas medidas técnicas. En particular, el arma del efectivo y el revólver atribuido al fallecido serán sometidos a peritajes balísticos, con el objetivo de determinar sus condiciones, su eventual aptitud de disparo y cualquier otro dato que permita precisar cómo se desarrolló la secuencia final.

En el lugar intervino personal del Centro de Ayuda Técnica en Investigación, junto con la instrucción judicial. La preservación de rastros, la toma de registros y el relevamiento de la escena serán parte de los elementos que la fiscalía analizará para definir con mayor precisión la mecánica del enfrentamiento.

La investigación quedó a cargo de Florencia Salas, fiscal interviniente en el caso, quien dispuso las primeras medidas una vez finalizado el operativo.

También se dio intervención a la Auditoría General de Asuntos Internos (Agai), el organismo que debe seguir las actuaciones administrativas cuando un miembro de la fuerza participa en un episodio de estas características.

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