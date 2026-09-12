Los criterios del Gobierno para acordar con los aliados rumbo a 2027: las alternativas y la reforma electoral como condición

El presidente Javier Milei junto a gobernadores en el 210° aniversario del Día de la Independencia en Tucumán

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“Lo importante es tratar de que no se desperfile el electorado”, precisó a Infobae una fuente oficialista para explicar el criterio que tendrá el Gobierno a la hora de sentarse a dialogar con los gobernadores aliados de cara al 2027. Detrás de la definición está la variedad de formatos que podrían adoptar las alianzas para los próximos comicios y la certeza de que las listas compartidas con los mandatarios serán excepcionales.

El objetivo del oficialismo es garantizar la reelección del presidente Javier Milei y en eso trabaja la mesa política que intenta combinar las aspiraciones legislativas y las proyecciones para el 2027. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como anticipó este medio, impartió la directiva de supeditar el diálogo electoral a los votos para la reforma electoral, clave para el objetivo de lograr un segundo mandato.

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“Gobernador que no apoye, gobernador que no va a ser tenido en cuenta para futuros acuerdos”, sostuvo un hombre de su entorno a este medio. La lógica no es nueva y comenzó a gestarse en las filas libertarias desde julio. El mensaje ya está siendo enviado a los mandatarios provinciales. “Lógicamente vamos a tener una consideración distinta con los que quieran tratar la reforma”, coincidió una voz del armado.

La advertencia aplica además a los espacios aliados como la UCR y el PRO, que dejó varias señales en torno a la postura del partido frente a la reforma. No obstante, en los últimos días, el diputado Cristian Ritondo aseguró que están “dispuestos a discutir alternativas seriamente”. “Creemos que las PASO tienen un aspecto sobre la cantidad de veces que obliga a votar a los ciudadanos. Estamos dispuestos a discutir alternativas seriamente. Hoy está en el Senado y es donde tendría que avanzar”, planteó en declaraciones a Radio Mitre.

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Sin embargo, dentro del reducido círculo designado por Milei, algunos dudan de la estrategia y plantean como contrapartida la necesidad de hacer alianzas más amplias tras sostener que, en el pasado, la administración libertaria incumplió acuerdos con los mandatarios provinciales. “Si fuéramos creíbles, sí, pero no tenemos margen para tensionar. Necesitamos el acuerdo más nosotros que ellos”, sostuvo una fuente con acceso al despacho presidencial.

Con el calendario electoral por definir, en Casa Rosada se esfuerzan por lograr la sanción de la reforma, que incluye la eliminación de las PASO, a raíz de la advertencia de la Cámara Nacional Electoral que, a través de una acordada, pidió que se definan con anticipación los cambios en las reglas de votación que se pretendan aplicar en los próximos comicios nacionales de 2027.

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El próximo martes, el Senado activará la discusión en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en Balcarce 50 saben que aún no cuentan con los votos necesarios, por lo que el Gobierno ya habilitó alternativas. Con el proyecto de máxima, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armandor nacional, Eduardo “Lule” Menem, intensifican los esfuerzos para sostener el esquema de 13 gobernadores de buen vínculo, giros de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) mediante.

“Es una cuestión de fe de las dos partes. Además, es octubre o noviembre a más tardar. No hay más margen”, sostuvo un miembro de la mesa política sobre el debate en el recinto.

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Con el 2025 como prueba piloto, tanto el karinismo como el caputismo coinciden en que existen múltiples alternativas a la hora de acordar con los mandatarios provinciales que van desde listas conjuntas hasta competencias acordadas. Entre los gobernadores con los que se estudia la chance de cerrar listas compartidas, las opciones -hasta el momento- parecen limitadas: Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).

Varios representantes provinciales de buen vínculo con la Rosada advirtieron que prefieren enfrentar a La Libertad Avanza en los comicios provinciales para preservar su identidad electoral o, en otros casos, para fragmentar el voto opositor. La primera definición que se tomó en Balcarce 50 fue la de ir por los territorios en los que gobierna el peronismo: La Rioja, La Pampa, Tierra del Fuego, Formosa y Buenos Aires.

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Para la provincia de Buenos Aires, el apuntado es Santilli, aunque los más pesimistas detectan una mejor proyección del funcionario en la Ciudad de Buenos Aires. El ministro coordinador se encamina a ser el candidato de La Libertad Avanza y el PRO -dado que se descuenta un acuerdo bonaerense- para competirle al peronismo en su bastión fundacional.

Cristian Ritondo y Sebastián Pareja, los titulares del PRO y LLA bonaerenses

En el campamento libertario aspiran a ganar cerca de 70 intendencias de la provincia y repasan con el partido socio, que lidera Mauricio Macri, uno a uno los distritos que la conforman. Los armadores y diputados Sebastián Pareja y Cristian Ritondo buscan reeditar la alianza de 2025 y dialogan para llegar al cierre de listas ordenados. El esquema es similar al que existe a nivel nacional, con Santilli y los primos Menem en la representación libertaria, y Ritondo y Fernando de Andreis por el PRO. Llamó la atención la presencia de Karina Milei en la última reunión, una participación que no suele ser habitual.

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Sorprendió a varios libertarios la propuesta de empresarios marplatenses que comenzaron a mencionar a Daniel Scioli como una eventual alternativa para la intendencia de la ciudad más grande de la Costa Atlántica. El planteo surgió a raíz del malestar que despierta en ese sector la gestión del actual intendente de General Pueyrredón, Agustín Neme, marcada por una creciente ola de inseguridad. Neme asumió el 10 de diciembre de 2025 tras la salida de Guillermo Montenegro, electo senador bonaerense.

La insistencia sobre esa posibilidad parece haber despertado la atención en La Libertad Avanza, que deberá abrir una discusión con el PRO, debido a que es un distrito gobernado por el partido amarillo, pero que es clave para ganar la Quinta Sección Electoral. El parejista Alejandro Carrancio también anota su nombre a la carrera por la intendencia de General Pueyrredón.

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A más de un año de los comicios, la discusión electoral atraviesa la gestión cotidiana, pero también la actualidad de los distintos partidos políticos desde la oposición hasta los aliados. Con el peronismo en pleno debate por el candidato presidencial, con Axel Kicillof con aspiraciones de competir, la reaparición de Sergio Massa y Máximo Kirchner pujando por reafirmar el liderazgo de Cristina Kirchner, en la administración libertaria insisten con que “Milei compite contra sí mismo”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

“Quien sea da lo mismo. Kicillof es el que mejor mide, pero no tiene apoyo en el círculo rojo. Massa no tiene buenos números, pero cae muy bien en el empresariado”, analizó un funcionario ante este medio.

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Pese a que los estrategas aseguran que es muy pronto para definir el perfil que deberá adoptar el mandatario para imponerse en los comicios 2027, sostienen que la línea se ajustará en función de la oferta electoral, pero anticipan que el Milei “auténtico” es siempre el que mejor cae. Además, marcan que el impacto de la economía en la sociedad será un factor determinante en la búsqueda de un nuevo mandato.

En medio del debate con el PRO, la candidatura presidencial de Hernán Lacunza, que promueve un sector del partido, parece no preocupar en el armado libertario, que desestima la proyección del economista. “Es como si nos tratasen de asustar con un caniche”, ironizó un alfil libertario.

La discusión recién comienza, pero en Casa Rosada saben que el desafío pasará por cerrar acuerdos territoriales sin perder la identidad libertaria. Todo, con un objetivo de fondo que atraviesa cada una de las decisiones: la reelección de Milei en 2027.