Crimen y Justicia

Operativos de la Aduana contra el contrabando de bebidas alcohólicas: secuestraron mercadería valuada en 67 millones de pesos

Se llevaron a cabo procedimientos en la Ciudad de Buenos Aires, Paraná, Córdoba, el Gran Rosario, Mar del Plata y Posadas

La Aduana realizó un operativo para evitar el contrabando de bebidas alcohólicas en todo el país
La Aduana realizó operativos para evitar el contrabando de bebidas alcohólicas en todo el país
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En el último mes, agentes especializados de la Dirección General de Aduanas, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), secuestraron bebidas alcohólicas valuadas en más de $67 millones en distintos puntos del país, en el marco de una serie de operativos orientados a combatir el contrabando y la tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero. Los procedimientos abarcaron la Ciudad de Buenos Aires, Paraná, Córdoba, el Gran Rosario, Mar del Plata y Posadas, y tuvieron lugar tanto en comercios como en controles de encomiendas y pasos fronterizos.

El trabajo del organismo aduanero va mucho más allá de los puestos de frontera, aeropuertos y puertos: una parte sustancial de los secuestros se produjo en zonas secundarias aduaneras, es decir, en locales comerciales y domicilios de importadores, durante controles denominados ex post. En ese tipo de instancias, los agentes verifican que la mercadería en poder de terceros cuente con la documentación que acredite su ingreso legal al país, conforme lo establece el artículo 123 del Código Aduanero.

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Cuando esa documentación está ausente, la infracción encuadra en la figura de tenencia injustificada con fines comerciales, regulada por el artículo 987 del mismo cuerpo normativo. La sanción prevista puede alcanzar una multa de hasta cinco veces el valor de los productos en infracción, lo que convierte a este tipo de operativos en una herramienta de alto impacto tanto para el control como para la disuasión del contrabando de mercaderías.

La mayor parte del total incautado —$61,6 millones de los $67 millones— correspondió a mercadería hallada en comercios. En el Gran Rosario, una inspección en un local ubicado sobre la Autopista Rosario-Córdoba, en la localidad santafesina de Roldán, derivó en el secuestro de 271 botellas de whisky, vodka y gin valuadas en $19,5 millones. Los tenedores no pudieron exhibir ningún comprobante que justificara la procedencia legal de los productos.

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En Mar del Plata, procedimientos llevados adelante de forma simultánea en cinco supermercados resultaron en la incautación de 63 bultos de mercancías de origen extranjero, entre los que se contaban botellas de licores, whisky y bebidas blancas por un valor de $19 millones. Por su parte, en Paraná las inspecciones de dos establecimientos produjeron el secuestro de 143 botellas de whisky de origen estadounidense, irlandés y escocés, tasadas en $4,4 millones, cuyos responsables tampoco acreditaron el ingreso legal de las mercancías.

La Aduana realizó un operativo para evitar el contrabando de bebidas alcohólicas en todo el país
Los procedimientos se llevaron a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, Paraná, Córdoba, el Gran Rosario, Mar del Plata y Posadas

En la Ciudad de Buenos Aires, cinco comercios de los barrios de Palermo, Almagro y Balvanera fueron objeto de inspecciones que culminaron con el secuestro de 235 productos: latas de cerveza alemana, cócteles mezclados, botellas de whisky, licores, ron, tequila y espumante, con una valuación conjunta de $18,7 millones. En ninguno de los casos los tenedores presentaron la documentación exigida por la normativa vigente.

Sobre esa base, las potenciales multas que podrían recaer sobre los responsables de los comercios inspeccionados ascienden, en conjunto, a $308 millones, de acuerdo con el tope máximo fijado por el artículo 987 del Código Aduanero.

La Aduana realizó un operativo para evitar el contrabando de bebidas alcohólicas en todo el país
La mayor parte de los secuestros de mercancía se realizó en comercios

Los operativos también incluyeron controles sobre el flujo de encomiendas. En Córdoba, el escaneo de un bulto con procedencia declarada en Jujuy permitió detectar que contenía 1.300 latas de cerveza boliviana, valuadas en $1,95 millones. En Buenos Aires, la revisión de otro paquete dejó al descubierto 120 botellas de whisky sin respaldo documental, con un valor estimado de $3 millones.

Finalmente, un control de tránsito internacional en el Paso Fronterizo Posadas-Encarnación resultó en el secuestro de 21 packs de cervezas de origen paraguayo e italiano, transportados en un automóvil de matrícula paraguaya, con una valuación de $556.000.

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