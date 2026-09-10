Detuvieron a una madre acusada de abandonar a sus siete hijos e intentar matar a una de ellos: el video de la casa del horror y las fotos que revelan el drama

El video de la casa del horror

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Melisa Sánchez, una mujer de 26 años oriunda de Florencio Varela, fue detenida en las últimas horas por la Policía Bonaerense, acusada de abandonar a sus siete hijos e intentar matar a una de sus hijas.

El caso, investigado por el juez Diego Agüero y el secretario Martín Grizzuti, salió a la luz a partir de la denuncia de una vecina de las víctimas.

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Sánchez deberá responder por los delitos de abandono de persona agravado por haber sido cometido por una madre contra sus hijos, en concurso real con homicidio agravado por el vínculo, por alevosía y ensañamiento, en grado de tentativa, según la imputación a la que accedió Infobae.

Su pareja y padre de al menos tres de los chicos, identificado como Daniel Eduardo Benítez Vergara, también está acusado. Todos los niños presentaban signos de desnutrición y sarna.

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En el domicilio de Sánchez, allanado por la Policía Bonaerense, los efectivos encontraron materia fecal en el piso.

La casa estaba semi-inundada y con materia fecal en el piso

La hija a la que Sánchez habría intentado matar tiene apenas dos años y no es hija de su actual pareja. La niña fue examinada por médicos forenses, quienes determinaron que había sido privada de alimento y sometida a golpes de manera sistemática.

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“Debido al delicado estado de salud en que se encontraba la niña, debió ser trasladada e internada en el Hospital Zonal General de Agudos ‘Mi Pueblo’ de Florencio Varela, con el objeto de tratar el grave cuadro que presentaba”, señala el expediente.

Al repecto, uno de los investigadores sumó: “Llevaba un pañal hecho jirones con días de heces. Su desnutrición es notable. Si no llegaba la Policía, se moría”.

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La misma fuente explica el motivo del desprecio con el que era tratada la bebé: “Sánchez tuvo a esa nena con otro hombre cuando se separó del detenido. Luego, Benítez volvió y maltrató a la nena como venganza”.

El domicilio rodeado de basura

Sánchez y su pareja “violaron su deber de garante, toda vez que colocaron en situación de desamparo a sus hijos menores de edad, a quienes debían mantener y cuidar según la ley, poniendo de esa forma en peligro su salud”, sostuvo el juez Agüero.

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La casa del barrio La Colorada, donde vivía la familia, estaba semi-inundada y rodeada de basura. Las filmaciones y fotos forenses del lugar ilustran esta nota.

La indagatoria a Sánchez se espera en las próximas horas y estará a cargo del fiscal Federico Pagliuca. Su pareja ya se encuentra detenido. Las víctimas tienen entre siete meses y once años.

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