Tenía 24 años, estudiaba, trabajaba y hacía planes: le confesó a su madre su problema con el juego y 20 días después se suicidó

Antes de morir, Martín dejó cartas en las que pidió perdón, desligó a su familia de la culpa y pidió ser recordado por cómo era.

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A Mónica Bedoya hay una idea que la persigue desde la muerte de su hijo: muchas veces el sufrimiento no se nota desde afuera. Martín tenía 24 años, estudiaba marketing, trabajaba, jugaba al fútbol, tenía novia y hacía planes. Nada en su rutina parecía anticipar el desenlace. Recién 20 días antes de su muerte le contó a su mamá que tenía problemas con el juego y deudas acumuladas por las apuestas en línea. Desde ese momento, Bedoya empezó a reconstruir la historia de su hijo y a transformar esa experiencia en un pedido urgente de prevención del suicidio y acompañamiento para las familias.

Según relató Bedoya en Infobae A las Nueve, su hijo empezó a apostar a los 17 años en sitios ilegales y más tarde pasó a plataformas legales. La madre vinculó ese recorrido con la disponibilidad permanente de los teléfonos. “Les ponemos un casino en la mano a chicos y adolescentes”, señaló al describir el acceso que habilitan las aplicaciones de juego.

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La conversación que modificó la mirada de la familia ocurrió 20 días antes de la muerte de Martín. En ese intercambio, el joven le contó a su madre que debía dinero a ella, a una hermana que vivía fuera del país y a un amigo. El monto total, según precisó, llegaba a USD 8.000.

Bedoya aclaró que su hijo no enfrentaba una deuda imposible de pagar y que la familia estaba en condiciones de afrontar esa suma. Sin embargo, dijo que él sentía que había defraudado a sus personas más cercanas. “Para él era una vergüenza enorme”, sostuvo. En ese punto, ubicó una de las dimensiones más difíciles de comprender para el entorno.

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Mónica Bedoya relató que su hijo empezó a apostar a los 17 años en sitios ilegales y luego pasó a plataformas legales (Captura de video)

La reconstrucción del tiempo

Al reconstruir esos días, la entrevistada insistió en que su hijo no coincidía con las imágenes más extendidas sobre el sufrimiento psíquico. “Martín no tenía nada de eso”, afirmó, al aludir al aislamiento, el encierro o la falta de vínculos que muchas veces se asocian con cuadros depresivos.

Ese contraste aparece también en el relato sobre las últimas horas. El día de su muerte, Martín había ido a una sesión de kinesiología por una lesión en la rodilla. Antes había hecho planes con su novia y había comprado unos turrones que le gustaban. Para su madre, esa secuencia refuerza la dificultad de detectar a tiempo lo que una persona atraviesa.

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Bedoya contó que, después de la muerte de su hijo, encontró dos cartas. En una de ellas, según relató, Martín pidió perdón, desligó a su familia de cualquier culpa y pidió que lo recordaran por cómo era. La madre dijo que esas palabras profundizaron el impacto, pero también orientaron parte de su decisión de hablar en público.

La familia supo que Martín debía USD 8.000 a su madre, a una hermana y a un amigo por su problema con el juego (Captura de video)

El problema de la salud pública y el abordaje permanente

La madre de Martín sostuvo que el suicidio no debería ser un tema acotado a septiembre, mes de concientización y prevención. “Esto se habla dos días y después desaparece”, dijo. Su planteo apunta a que el asunto se trate durante todo el año en escuelas, universidades, clubes y medios de comunicación.

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También remarcó que el abordaje público debe ser cuidadoso. Señaló que las coberturas periodísticas tendrían que evitar detalles innecesarios sobre los hechos y enfocarse en la prevención, la salud mental y las redes de ayuda. “El suicidio es siempre multicausal”, afirmó, y agregó que la ludopatía funcionó como un disparador dentro de un problema más complejo.

Bedoya aseguró que en la Argentina los suicidios aumentaron 22% entre 2024 y 2025 y que durante 2025 murieron 5.209 personas por esa causa. Según explicó, esos números muestran que se trata de la principal causa de muerte violenta entre jóvenes y adultos jóvenes, por encima de otras formas de violencia.

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Bedoya afirmó que la ludopatía no actuó sola y sostuvo que el suicidio es siempre multicausal (Captura de video)

Falta de acompañamiento estatal

En su testimonio, Bedoya también cuestionó la respuesta institucional que recibió su familia. Dijo que una de las cartas de su hijo fue retirada por la policía y que debió reclamarla durante 15 días. Además, relató que una psicóloga del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) intervino en la crisis, pero sostuvo que no existió un acompañamiento posterior.

“Después quedás completamente sola”, afirmó la madre al describir el período posterior a la muerte de Martín. Su reclamo incluye la necesidad de dispositivos de asistencia para las familias atravesadas por un suicidio, una etapa que describió como marcada por el dolor, la culpa y las preguntas sin respuesta.

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A partir de esa experiencia, Bedoya se vinculó con Empezares, una organización dedicada a la posvención para familiares de personas que murieron por suicidio. Allí encontró un espacio compartido con madres, padres, hermanos e hijos de otras víctimas. “Hablar con gente que pasó por lo mismo ayuda”, dijo sobre el acompañamiento grupal.

La madre de Martín advirtió que el sufrimiento psíquico y el riesgo de suicidio no siempre se detectan desde afuera (Captura de video)

La movilización frente al Congreso buscará instalar el reclamo

El domingo 13 de septiembre a las 17.00, después del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora el 10 de septiembre, Bedoya impulsa una convocatoria frente al Congreso. La elección de esa fecha, explicó, buscó facilitar la participación de familiares, organizaciones y personas interesadas en acompañar el reclamo.

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Entre los pedidos, la madre de Martín mencionó capacitación para docentes, charlas con padres y estudiantes, y más herramientas para clubes deportivos y espacios comunitarios. También reclamó una política sostenida de educación sobre salud mental. “Cualquiera puede ser afectado con esto”, afirmó.

El planteo, según sostuvo, no apunta solo a las familias que ya atravesaron una pérdida, sino también a quienes podrían intervenir antes. Por eso insistió en que la prevención del suicidio requiere presencia del Estado, formación en instituciones educativas y redes de acompañamiento accesibles para detectar situaciones de riesgo y actuar a tiempo.

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Dónde pedir ayuda

Línea 135, de asistencia al suicida, en CABA y Gran Buenos Aires

0800-333-1665, “Salud Mental Responde”, en CABA

Centro de Asistencia al Suicida: (011) 5275-1135 o 0800 345 1435 (desde cualquier lugar del país)

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