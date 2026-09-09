Crimen y Justicia

Horror en Ituzaingó: un joven de 19 años asesinó a su pareja por celos, baleó a su suegro y se dio a la fuga

Ocurrió este martes sobre la calle Almagro al 2500. “Él es muy tóxico”, aseguró la abuela de la víctima

Horror en Ituzaingó: un joven de 19 años asesinó a su pareja por celos, baleó a su suegro y se dio a la fuga
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Un brutal y trágico ataque por celos ocurrió este martes en la localidad bonaerense de Ituzaingó, donde Elías Barrionuevo, un joven de apenas 19 años, asesinó a su pareja, Ruth Camila Marful Castro (18) en medio de una discusión. En ese contexto, el asesino también baleó a su suegro y luego se dio a la fuga.

Él es muy tóxico hacia ella, no la dejaba vivir”, reconoció este miércoles Mónica, abuela de la víctima, durante una entrevista televisiva.

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Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el aberrante hecho ocurrió sobre la calle Almagro al 2500, a donde personal de la comisaría 4ª de Ituzaingó de la Policía Bonaerense se desplazó luego de que un llamado al 911 alertara sobre un episodio de violencia doméstica.

Una vez en el lugar, los uniformados constataron que Ruth estaba tendida en la vía pública con una herida de arma de fuego a la altura del cuello, mientras que su padrastro, identificado como Jorge González (35), fue hallado con balazos en ambas piernas.

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Ante ese apremiante escenario, la joven fue trasladada de urgencia en un patrullero hasta el Hospital del Bicentenario local, donde finalmente falleció a raíz de la grave herida que sufrió al ser atacada por su pareja.

Tras recabar testimonios de testigos y del padrastro de la víctima, los investigadores pudieron saber que el ataque había sido perpetrado por Barrionuevo, quien extrajo un arma de fuego de entre sus ropas luego de que González interviniera en defensa de su hijastra.

Según confiaron fuentes judiciales a este medio, en el lugar del hecho se levantaron tres vainas y dos casquillos correspondientes a una pistola calibre .380. Por el momento, el arma homicida no fue encontrada.

Mónica, abuela de Ruth, habló esta mañana con los medios de prensa que buscaban testimonios de testigos en la zona del hecho y aseguró que presunto asesino era “muy tóxico” con su nieta.

Ella era una chica muy bonita, pero no la dejaba vivir. Era muy celoso. Nunca pensé que por celos iba a llegar a hacer algo así. Porque ellos se piensan que tienen la vida comprada de las chicas, y no es así”, planteó la mujer durante una charla con el canal de noticias TN.

Después, la abuela de la víctima sostuvo que eran frecuentes las discusiones entre Ruth y el presunto asesino, por lo cual la joven siempre lucía “enojada”.

Al final del reportaje, Mónica contó que Ruth soñaba con ser modelo y su padrastro siempre se encargaba de llevarla a los castings. “También había empezado de nuevo la escuela, salía a bailar y tenía muchas amistades”, concluyó.

El caso quedó en manos de la UFI N° 11 del Departamento Judicial Morón, cuyos titulares, los fiscales Florencia Inés Di Sciascio y Leandro Matías Vaccaro, dispusieron una serie de medidas para dar con el sospechoso y hallar el arma con la que mató a su pareja e hirió a su suegro. En ese sentido, ya se están relevando las cámaras de seguridad de la zona en busca de pruebas de interés para la causa.

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