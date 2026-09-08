Video: dos hombres secuestraron a un joven por una falsa venta de flores de marihuana

Secuestraron a un hombre por la falsa venta de flores de marihuana

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En un operativo de urgencia, realizado entre la noche del lunes y la madrugada de este martes, la DDI Junín rescató a un joven de 22 años que había sido secuestrado por dos hombres. La víctima fue hallada en una casa, golpeada y en estado de alteración, mientras que los sospechosos fueron interceptados más tarde a bordo de una camioneta, indicaron fuentes policiales a Infobae.

La investigación comenzó a partir de la presentación realizada por Sandra Piedrabuena, de 52 años, quien denunció que durante la tarde del 7 de septiembre dos hombres llegaron en una camioneta blanca de cabina simple a su domicilio, en la planta urbana de Agustín Roca, y se llevaron por la fuerza a su hijo, S.S.S, de 22 años.

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De acuerdo con la información policial, después del hecho la mujer recibió mensajes por WhatsApp con amenazas y exigencias de pago vinculadas a una supuesta deuda atribuida a la víctima por una presunta venta engañosa de flores de marihuana.

Con intervención de la UFIJ 1 del Departamento Judicial Junín, los agentes llevaron adelante tareas investigativas, recorridas y observación de registros del centro de monitoreo. Esas diligencias permitieron identificar el vehículo mencionado y ubicar a los dos hombres junto con la víctima en las inmediaciones de una vivienda situada en Doctor Possio.

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En el video que acompaña esta nota, se puede ver el movimiento de los sospechos, cuando trasladan al joven al que obligaron a entrar a una casa por la fuerza.

A partir de ese avance, el Ministerio Público Fiscal dispuso un allanamiento de urgencia, que fue ejecutado junto con los grupos tácticos operativos de las comisarías Junín Primera y Junín Segunda. Durante el procedimiento, los efectivos rescataron al joven en el patio del domicilio. Según las fuentes, la víctima fue encontrada en buen estado general de salud, aunque presentaba golpes y se hallaba alterada. No había rastro de los secuestadores.

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Luego del allanamiento, la detectives continuaron la investigación con el objetivo de localizar el vehículo y a los sospechosos. Poco después, efectivos policiales detectaron la camioneta, que fue registrada por cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo de la Municipalidad de Junín, en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Laprida, donde la interceptaron.

En el rodado viajaban Germán Ariel Membrives, de 47 años, y Carlos Gabriel Guerrero, de 22 años, quienes quedaron aprehendidos. En el procedimiento se secuestró una pick up Fiat Strada Working y también dos teléfonos celulares que estaban en poder de los acusados.

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La causa fue iniciada con la calificación de robo calificado y privación ilegítima de la libertad, en una investigación que sigue bajo la órbita de la fiscalía interviniente. Las fuentes detallaron además que los dos aprehendidos se encontraban trabajando para la empresa Plantel S.A., que presta servicios en Junín para una empresa de telefonía.

Por otro lado, fuentes vinculadas al caso agregaron que la víctima del secuestro tenía un pedido de captura por una causa en su contra por usurpación de vivienda, por lo que fue detenido luego de ser rescatado.

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