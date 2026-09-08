Intentó asesinar a un sereno, escapó y cayó por un particular tatuaje: así detuvieron a un peligroso delincuente en Retiro

La Policía de la Ciudad detuvo a un peligroso delincuente al que identificaron por un tatuaje en el brazo

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Tras más de un año de investigación, personal de la Policía de la Ciudad finalmente capturó días atrás en el barrio porteño de Retiro a Diego Arnaldo Suárez, un peligroso delincuente de 43 años que era buscado desde principios de agosto del año pasado, acusado de ingresar a robar a una obra en construcción e intentar asesinar a uno de los serenos.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, Suárez, con un prontuario que ya cuenta 18 antecedentes penales, fue identificado y posteriormente detenido por un particular tatuaje que lleva en su cuerpo.

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Suárez, con domicilio registrado en Rafael Calzada, partido de Almirante Brown, estaba prófugo desde 2025 por una causa de tentativa de homicidio, tramitada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 29, Secretaría de Camila Rodríguez, luego de haber ingresado a robar a una obra de construcción y mantener una feroz pelea con uno de los serenos.

Como consecuencia de ese enfrentamiento, el asaltante resultó con lesiones y fue derivado al Hospital Argerich.

Allí permaneció internado 11 días, hasta que se dio a la fuga.

Suárez fue detenido en inmediaciones de la Villa 31.

En ese contexto, personal de la División Investigaciones Comunales 1 Norte realizó tareas investigativas en la Villa 31 para dar con el prófugo, sobre quien se pudo determinar que se había retirado de su domicilio y alternaba los lugares donde pernoctaba.

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En este sentido, los investigadores lograron establecer que Suárez generalmente dormía en inmediaciones de la zona de trasbordo de las estaciones de los ferrocarriles que confluyen en Retiro, así como también en el interior de la Villa 31.

Con esta información, los efectivos recorrieron la zona y observaron a un hombre con similares características físicas al buscado, a quien reconocieron por un llamativo tatuaje en su brazo izquierdo: la cabeza de un lobo.

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Los antecedentes de Suárez incluyen robo y tentativa de robo, tenencia de estupefacientes para consumo personal, grooming, encubrimiento, lesiones y portación de armas no convencionales, entre otros delitos.

Al identificarlo, confirmaron que se trataba de Suárez, por lo que avisaron de inmediato al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8, Secretaría Única de Josefina Cano, que dispuso su traslado a la comisaría vecinal 1 A.

Una vez realizada la consulta en el Sifcop (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales), la Policía corroboró que Suárez es un peligroso delincuente, con antecedentes desde 2022 por robo y tentativa de robo, tenencia de estupefacientes para consumo personal, grooming, encubrimiento, lesiones y portación de armas no convencionales, entre otros delitos.

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