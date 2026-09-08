Crimen y Justicia

Intentó asesinar a un sereno, escapó y cayó por un particular tatuaje: así detuvieron a un peligroso delincuente en Retiro

Se trata de Diego Arnaldo Suárez (43), quien fue capturado en el barrio Villa 31. Cuenta con 18 antecedentes penales

La Policía de la Ciudad detuvo a un peligroso delincuente al que identificaron por un tatuaje en el brazo
Guardar

Tras más de un año de investigación, personal de la Policía de la Ciudad finalmente capturó días atrás en el barrio porteño de Retiro a Diego Arnaldo Suárez, un peligroso delincuente de 43 años que era buscado desde principios de agosto del año pasado, acusado de ingresar a robar a una obra en construcción e intentar asesinar a uno de los serenos.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, Suárez, con un prontuario que ya cuenta 18 antecedentes penales, fue identificado y posteriormente detenido por un particular tatuaje que lleva en su cuerpo.

PUBLICIDAD

Suárez, con domicilio registrado en Rafael Calzada, partido de Almirante Brown, estaba prófugo desde 2025 por una causa de tentativa de homicidio, tramitada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 29, Secretaría de Camila Rodríguez, luego de haber ingresado a robar a una obra de construcción y mantener una feroz pelea con uno de los serenos.

Como consecuencia de ese enfrentamiento, el asaltante resultó con lesiones y fue derivado al Hospital Argerich.

Allí permaneció internado 11 días, hasta que se dio a la fuga.

Un efectivo con chaleco de la Policía de la Ciudad sostiene a un hombre con chaqueta amarilla y rostro difuminado de pie ante una pared blanca
Suárez fue detenido en inmediaciones de la Villa 31.

En ese contexto, personal de la División Investigaciones Comunales 1 Norte realizó tareas investigativas en la Villa 31 para dar con el prófugo, sobre quien se pudo determinar que se había retirado de su domicilio y alternaba los lugares donde pernoctaba.

PUBLICIDAD

En este sentido, los investigadores lograron establecer que Suárez generalmente dormía en inmediaciones de la zona de trasbordo de las estaciones de los ferrocarriles que confluyen en Retiro, así como también en el interior de la Villa 31.

Con esta información, los efectivos recorrieron la zona y observaron a un hombre con similares características físicas al buscado, a quien reconocieron por un llamativo tatuaje en su brazo izquierdo: la cabeza de un lobo.

Un hombre viste una camiseta naranja y muestra un tatuaje oscuro de un animal en el antebrazo junto a una pulsera dorada
Los antecedentes de Suárez incluyen robo y tentativa de robo, tenencia de estupefacientes para consumo personal, grooming, encubrimiento, lesiones y portación de armas no convencionales, entre otros delitos.

Al identificarlo, confirmaron que se trataba de Suárez, por lo que avisaron de inmediato al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8, Secretaría Única de Josefina Cano, que dispuso su traslado a la comisaría vecinal 1 A.

Una vez realizada la consulta en el Sifcop (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales), la Policía corroboró que Suárez es un peligroso delincuente, con antecedentes desde 2022 por robo y tentativa de robo, tenencia de estupefacientes para consumo personal, grooming, encubrimiento, lesiones y portación de armas no convencionales, entre otros delitos.

Temas Relacionados

RetiroVilla 31Policía de la CiudadÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Video: dos hombres secuestraron a un joven por una falsa venta de flores de marihuana

Ocurrió en Agustín Roca, un pequeño entramado rural del Partido de Junín. Los sospechosos enviaron mensajes con amenazas a la madre de la víctima que fue rescatado por la DDI local

Video: dos hombres secuestraron a un joven por una falsa venta de flores de marihuana

Juicio por Loan Peña, en vivo: declara Laudelina Peña, la tía del nene desaparecido

Tal como anunció su abogada defensora, una de las acusadas de la desaparición del menor brinda su declaración. Este martes también declararán dos nuevos testigos

Juicio por Loan Peña, en vivo: declara Laudelina Peña, la tía del nene desaparecido

Los menores matan cada vez más en la Argentina: qué dicen las estadísticas y qué pueden hacer los fiscales

La polémica generada por la decisión de la jueza Marta Pascual pone el foco en la realidad del delito juvenil y la falta de recursos del sistema para encarcelar y rehabilitar a adolescentes

Los menores matan cada vez más en la Argentina: qué dicen las estadísticas y qué pueden hacer los fiscales

Buscaban a un joven por una violenta entradera en Luján y descubrieron que ya estaba preso por otro delito

Lucas Ramírez, de 26 años, era buscado por la Policía bonaerense por el robo a una familia cometido en abril. Lo arrestaron en el penal de Florencio Varela

Buscaban a un joven por una violenta entradera en Luján y descubrieron que ya estaba preso por otro delito

“Significativa e histórica”: hablaron las herederas del cuadro robado por los nazis y hallado en Mar del Plata tras la restitución

Marei von Saher y su hija Charlene agradecieron a través de un video la devolución de la pintura “Retrato de una dama”. La decisión había sido tomada el viernes por un fallo de la Justicia Federal

“Significativa e histórica”: hablaron las herederas del cuadro robado por los nazis y hallado en Mar del Plata tras la restitución

DEPORTES

Conmoción en el juicio por el crimen del ex Puma Federico Martín Aramburu por la declaración del principal acusado: “Disparé en legítima defensa”

Conmoción en el juicio por el crimen del ex Puma Federico Martín Aramburu por la declaración del principal acusado: “Disparé en legítima defensa”

Se dan a conocer los candidatos a ganar el Balón de Oro 2026: la lista de los nominados a todos los premios

Conmoción: un luchador de MMA estranguló a un streamer durante un vivo hasta dejarlo inconsciente

Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana para el GP de España en el estreno del circuito de Madrid: días, horarios y todo lo que hay que saber

Boca Juniors recibirá a San Pablo en el inicio de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Otro aniversario de dolor y recuerdos: las emotivas palabras de Benjamín Vicuña a Blanca a 14 años de su muerte

Otro aniversario de dolor y recuerdos: las emotivas palabras de Benjamín Vicuña a Blanca a 14 años de su muerte

Ángela Leiva contó el milagro que le pidió a Gilda al comienzo de su carrera: “Yo confié en ella”

La emoción de Alberto Cormillot al recibir un homenaje inolvidable: “El premio más importante de mi vida”

Los sugestivos videos de La Joaqui y Tiago PZK en medio de rumores de romance: “Nosotros somos los dioses”

Charlotte Caniggia versus Yanina Zilli en Gran Hermano: una jugadora fue eliminada y se definieron las cuatro finalistas

INFOBAE AMÉRICA

Capturan a ocho presuntos integrantes de una pandilla durante allanamientos en Panamá

Capturan a ocho presuntos integrantes de una pandilla durante allanamientos en Panamá

Tres ondas tropicales prolongarán la inestabilidad climática en Nicaragua hasta el fin de semana

Clamor de una familia salvadoreña: Exigen pena de muerte para D4vd por el brutal asesinato y mutilación de Celeste Rivas

Policía captura en 72 horas a cinco de los prófugos más buscados en Santo Domingo Este, República Dominicana

Médicos en Honduras mantienen asambleas mientras salud asegura que cumple lo acordado