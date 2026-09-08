Crimen y Justicia

Buscaban a un joven por una violenta entradera en Luján y descubrieron que ya estaba preso por otro delito

Lucas Ramírez, de 26 años, era buscado por la Policía bonaerense por el robo a una familia cometido en abril. Lo arrestaron en el penal de Florencio Varela

Un policía, un hombre con el rostro pixelado y un círculo central con un rifle, billetes, un teléfono y marihuana incautados
Un efectivo de la DDI de Luján permanece junto a un hombre detenido y los elementos secuestrados durante un procedimiento judicial.
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Un joven de 26 años, identificado como Lucas Gabriel Ramírez, era buscado por una violenta entradera que, de acuerdo a las fuentes, habría sido protagonizado junto a un cómplice. Ramírez llegó a tener el mote de “prófugo” para la fuerza de seguridad provincial, por esa razón, la sorpresa para los detectives llegó cuando les informaron que ya estaba preso por otro delito cometido en jurisdicción de Morón, indicaron fuentes de la investigación a este medio.

El primer episodio ocurrió el 8 de abril cuando un hombre de 71 años se bajó de su Ford Focus para cerrar el portón de su casa en Luján. En ese momento, fue sorprendido por dos delincuentes armados. Lo amenazaron y lo obligaron a entrar en la propiedad, donde fue reducido junto a su esposa, de su misma edad, y el hijo de ambos, de 29. Mientras la familia permanecía inmovilizada por el miedo, los ladrones se llevaban $1.800.000, dos televisores, prendas de vestir y el auto de las víctimas que no sufrieron lesiones durante el asalto.

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Con la intervención en el expediente del fiscal Juan Antonio Repetto, titular de la UFI N°1 de Luján y el juez de Garantías Juan Lemos, los efectivos de la DDI desplegaron diversas tareas de investigación, detallaron fuentes de la investigación a Infobae.

De acuerdo a las fuentes, tomaron testimonios, realizaron seguimientos, analizaron cámaras y recibieron informes de la apertura de antenas. Actividades que requieren un tiempo razonable. Con esas evidencias, y otras que presentaron ante las autoridades judiciales, los detectives lograron identificar a los sospechosos y establecer la autoría de la entradera. Con las pruebas reunidas en la causa, la Justicia les concedió un allanamiento que se concretó este lunes.

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Durante el procedimiento, secuestraron casi 300 gramos de cocaína otros 13 gramos de marihuana, una balanza de precisión y elementos de corte de la droga. Asimismo encontraron elementos de las víctimas: una billetera, un cubrecama y funda, un cenicero y dos cámaras. También encontraron una carabina calibre 9 mm, sin número ni marca; munición calibre 22 y 32 mm y 325 mil pesos. En el lugar, detuvieron a una mujer de 29 años, identificada como L.A.R, familiar del prófugo, precisaron.

En tanto, Emanuel Ferreyra (34), consideado cómplice de Ramírez, no estaba en la casa requisada. Lo ubicaron cuando caminaba en la calle Guatemala y Rivadavia. También lo apresaron.

Para ese entonces, sabían que no encontrarían a Ramírez en el lugar porque ya estaba preso en la Unidad Penitenciaria N°42 de Florencio Varela. A ese lugar había llegado, tras ser arrestado por otro golpe, en un caso en el que intervinieron Javier Ghessi, titular de la UFI N°1 de Morón, y la jueza de Garantías N°3, Karina de Luca.

Los agentes se dirigieron a la prisión y esposaron al prófugo en uno de los pabellones, detallaron las fuentes. La imagen de ese momento encabeza esta nota.

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