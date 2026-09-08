Crimen y Justicia

“Significativa e histórica”: hablaron las herederas del cuadro robado por los nazis y hallado en Mar del Plata tras la restitución

Marei von Saher y su hija Charlene agradecieron a través de un video la devolución de la pintura “Retrato de una dama”. La decisión había sido tomada el viernes por un fallo de la Justicia Federal

Charlene von Saher (izq) y Marei von Saher (derecha) remarcaron que cada pieza recuperada refuerza su decisión de seguir buscando justicia por el resto de la colección expoliada
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Marei y Charlene von Saher, herederas del galerista neerlandés Jacques Goudstikker, enviaron un video en el que celebraron el fallo de la Justicia federal de Mar del Plata por el cual se ordenó a su familia la devolución de la pintura “Retrato de una dama” que había sido robada por los nazis.

“Estamos encantadas con la decisión judicial de restituir esta importante obra de arte y restaurar así el legado de Jacques Goudstikker”, dijeron en un video. Las herederas subrayaron que la recuperación es “significativa e histórica” porque, a su juicio, deriva del único proceso penal de posguerra vinculado con una obra de arte robada por los nazis y constituye la primera restitución de ese tipo en Argentina. “Esperamos que no sea la última”, leyó Charlene en un mensaje grabado.

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Una mujer de cabello castaño y una mujer de cabello cano sentadas juntas en una habitación con un marco de puerta al fondo
“Es hora de cerrar este capítulo y de que el cuadro sea devuelto a nuestra familia, su legítimo propietaria", dijeron las herederas de Jacques Goudstikker

“Es hora de cerrar este capítulo y de que el cuadro sea devuelto a nuestra familia, su legítimo propietario”, señalaron las mujeres. También remarcaron que cada pieza recuperada refuerza su decisión de seguir buscando justicia por el resto de la colección expoliada.

La pintura, atribuida al italiano Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti y valuada en unos 250.000 euros, fue hallada en esa ciudad bonaerense tras una investigación periodística y permanecía en manos de Patricia Kadgien y Juan Carlos Cortegoso. La devolución quedó formalizada en una audiencia realizada el viernes en el Juzgado Federal N°1.

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REtrato de una dama, obra recuperada en Mar del Plata
La obra de arte recuperada en Mar del Plata (Nicolás Galante - Infobrisas)

La representación de von Saher estuvo a cargo de las abogadas Yaél Weitz y Amelia Keuning, del estudio neoyorquino Freedman Normand Friedland, junto con los abogados argentinos Herberto Antonio Robinson, Guillermo Brady y Juan Ignacio Pascual. La DAIA respaldó la restitución en un informe en el que definió el proceso como un acto de justicia histórica y reparación moral.

Los abogados de la heredera confirmaron que se mantiene la intención de exhibir la pintura en Argentina antes de su traslado definitivo a los Países Bajos. Entre las opciones analizadas figura el Museo del Holocausto de Buenos Aires, aunque también se evalúan otros espacios para una muestra pública.

La restitución se acordó con una probation y un pago de $4,8 millones

La resolución judicial se selló a partir de un acuerdo impulsado por el fiscal federal Carlos Martínez y aceptado por la querella. Kadgien y Cortegoso, imputados por encubrimiento agravado, obtuvieron una suspensión de juicio a prueba y renunciaron de manera definitiva a cualquier reclamo presente o futuro sobre la obra.

Como condición, deberán cumplir reglas de conducta durante los próximos 24 meses y aportar $4,8 millones al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata: $2,4 millones cada uno, con posibilidad de pago en cuotas mensuales. Si incumplen las condiciones o cometen otro delito en ese plazo, podrían perder el beneficio y reactivarse el proceso penal.

El fiscal federal general de Mar del Plata, Daniel Adler, escucha mientras el fiscal adjunto Carlos Martínez se dirige a los medios junto al curador Ariel Bassano (Reuters/Jose Scalzo)
El fiscal federal general de Mar del Plata, Daniel Adler, escucha mientras el fiscal adjunto Carlos Martínez se dirige a los medios junto al curador Ariel Bassano (Reuters/Jose Scalzo)

Antes de la resolución, el abogado Guillermo Brady resumió ante el juez la posición de la heredera: “La señora Marei von Saher no busca aquí una indemnización, ni una compensación económica, ni un beneficio patrimonial. Tampoco busca venganza. Lo que busca es la restitución. Después de 86 años, lo que se pide es simplemente eso: que el cuadro vuelva a sus dueños”.

Patricia Kadgien es hija de Friedrich Kadgien, identificado en la causa como un experto en finanzas del gobierno alemán durante la Segunda Guerra Mundial y exfuncionario del régimen de Adolf Hitler.

El cuadro apareció en fotos de una inmobiliaria y terminó bajo custodia de la Corte

El hallazgo se produjo cuando una investigación del diario neerlandés Algemeen Dagblad identificó la obra en imágenes publicadas en un aviso inmobiliario que ofrecía a la venta la vivienda del matrimonio, en el barrio Parque Luro. El cuadro colgaba en el living del chalet.

Una pericia confirmó la autenticidad del “Retrato de una dama”, el cuadro robado por los nazis que se encontró en Mar del Plata
Una pericia confirmó la autenticidad del “Retrato de una dama”, el cuadro robado por los nazis que se encontró en Mar del Plata

A partir de esa publicación, la Fiscalía Federal de Mar del Plata inició una causa de oficio. Hubo allanamientos en el domicilio, aunque para entonces la pintura ya no estaba allí. Días después, el abogado de los sospechosos la entregó en sede judicial, el 3 de septiembre de 2025.

El fiscal Martínez impulsó el expediente el 25 de agosto de 2025 tras denuncias presentadas por INTERPOL Argentina y la Dirección General de Aduanas, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. La investigación contó además con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

La obra quedó desde entonces bajo custodia judicial y hoy se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La entrega material dependerá de trámites administrativos y judiciales previos antes de que los representantes legales de von Saher puedan concretar la restitución.

Una pericia confirmó la autenticidad del “Retrato de una dama”, el cuadro robado por los nazis que se encontró en Mar del Plata
Detalles de la pericia realizadas sobre la obra de arte que había sido expoliada por los nazis

Peritos de la Academia Nacional de Bellas Artes certificaron la atribución de la pintura y confirmaron su buen estado de conservación. El informe concluyó que pertenece al naturalismo lombardo del siglo XVIII y la atribuyó a Giacomo Ceruti, no a Giuseppe Ghislandi, como se había creído en un primer momento.

El “Retrato de una dama” integraba la colección de Goudstikker en Ámsterdam, compuesta por más de mil piezas. La familia sostiene que la obra fue robada hace más de 80 años durante la ocupación nazi de los Países Bajos, primero por Hermann Göring y luego por Kadgien, cuyos descendientes la conservaron durante décadas.

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