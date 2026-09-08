Marie pierde fuerza, pero mantiene un peligro en las playas: alertan por oleaje y corrientes de resaca

La tormenta tropical Marie se ubicaba el 8 de septiembre a unos 1.220 kilómetros al suroeste de San Diego y permanecía lejos de la costa de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Marie, ya degradada a tormenta tropical, se encontraba este martes 8 de septiembre a unos 1.220 kilómetros al suroeste de San Diego, aunque sus olas continuaban afectando la costa del sur de California. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), las marejadas del sistema mantendrán condiciones de oleaje y corrientes de resaca que pueden poner vidas en riesgo durante los próximos días.

El NHC informó a las 02:00, hora del Pacífico, que Marie tenía vientos máximos sostenidos de 75 km/h y avanzaba hacia el oeste-noroeste a unos 13 km/h. El organismo no emitió vigilancias ni avisos costeros por vientos, debido a que el centro de la tormenta se mantenía lejos de tierra, pero advirtió que el oleaje alcanzaría sectores de Baja California y del sur californiano.

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El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) mantenía avisos por alto oleaje e inundación costera hasta las 23:00, hora del Pacífico, de este martes en sectores de los condados de Los Ángeles, Orange y San Diego. De acuerdo con las oficinas locales del NWS, las marejadas procedentes del sur pueden reforzar las corrientes de resaca, elevar las olas y causar inundaciones menores cerca del litoral.

Dónde está la tormenta tropical Marie este 8 de septiembre

El centro de Marie se ubicaba cerca de los 25,5 grados de latitud norte y 126,6 grados de longitud oeste, según el aviso del Centro Nacional de Huracanes. La tormenta se encontraba además a unos 1.170 kilómetros al oeste de Punta Eugenia, México, y a unos 1.220 kilómetros al suroeste de San Diego.

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La ubicación de Marie confirma que el sistema no se aproxima a la costa estadounidense. El NHC indicó que la tormenta seguiría una trayectoria hacia el oeste-noroeste durante los próximos días, mientras se desplaza sobre una zona del Pacífico oriental con aguas más frías.

La agencia federal estimó que el sistema perdería fuerza de forma gradual. El pronóstico oficial preveía que Marie pasara a ser una baja remanente postropical entre el martes 8 y el miércoles 9 de septiembre, antes de disiparse durante el 10 de septiembre.

A las 02:00, Marie conservaba una presión central mínima de 996 milibares. Según el Centro Nacional de Huracanes, los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían hasta 220 kilómetros desde el centro, aunque esa zona permanecía mar adentro.

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El Centro Nacional de Huracanes informó que Marie tenía vientos máximos sostenidos de 75 km/h y avanzaba hacia el oeste-noroeste a unos 13 km/h. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alertas por oleaje y corrientes de resaca en el sur de California

El riesgo principal de Marie en California no está asociado con sus vientos, sino con el oleaje que genera sobre el Pacífico. El NHC señaló que las marejadas de la tormenta seguirán afectando partes de Baja California y el sur de California, con posibilidad de “condiciones de oleaje y corrientes de resaca que amenazan la vida”.

En el condado de Los Ángeles, el NWS mantenía vigentes un aviso por alto oleaje y otro por inundación costera en sectores de la costa, incluidas áreas próximas a Torrance. Ambas advertencias estaban previstas hasta las 23:00, hora del Pacífico, del martes 8 de septiembre.

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Los mismos avisos regían en zonas del condado de San Diego, incluidas áreas próximas a Chula Vista. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones pueden afectar playas expuestas al sur, muelles, espigones, estacionamientos, senderos costeros y otras áreas bajas situadas junto al océano.

La oficina del NWS en Los Ángeles/Oxnard había anticipado que Marie permanecería lejos del sur de California, pero que causaría una marejada del sur. El organismo alertó por olas elevadas y corrientes de resaca “potencialmente mortales”, en especial en playas orientadas hacia el sur.

Hasta cuándo siguen vigentes los avisos por alto oleaje en California

Los avisos locales por alto oleaje e inundación costera consultados para áreas de Los Ángeles y San Diego tenían como hora de finalización las 23:00 PDT del martes. El NWS puede modificar, ampliar o cancelar las advertencias de acuerdo con la evolución del oleaje y las mareas.

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El aviso por alto oleaje advierte sobre rompientes que pueden representar un riesgo para quienes ingresen al agua o permanezcan cerca de la línea costera. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones marítimas también pueden generar corrientes fuertes tanto hacia mar adentro como a lo largo de la costa.

La advertencia por inundación costera apunta a posibles afectaciones en zonas bajas. El NWS indicó que la combinación de oleaje elevado y mareas puede provocar entrada de agua de mar en sectores cercanos al litoral, además de erosión temporal de playas y dificultades en los accesos.

Las autoridades meteorológicas recomendaron consultar los avisos de cada área antes de ingresar al océano. Según la oficina de Los Ángeles/Oxnard del NWS, las personas sin experiencia en el mar deben optar por playas con guardavidas y confirmar las condiciones con el personal de vigilancia.

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El NHC advirtió que las marejadas de Marie seguirán afectando Baja California y el sur de California con oleaje y corrientes de resaca que pueden poner vidas en riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué cambia con el debilitamiento de Marie en el Pacífico

El debilitamiento previsto no supone el fin inmediato de los efectos marítimos. El Centro Nacional de Huracanes previó que los vientos máximos de Marie descendieran de 75 km/h a cerca de 65 km/h durante el 8 de septiembre, antes de que el sistema pierda sus características tropicales.

La transición a una baja remanente postropical describe un cambio en la estructura de la tormenta. Según el NHC, Marie perderá organización al avanzar sobre aguas más frías y al disminuir la actividad de tormentas alrededor de su centro.

Ese proceso no impide que las olas formadas previamente lleguen a la costa. El NHC mantuvo su advertencia sobre marejadas peligrosas durante los próximos días para Baja California y el sur de California, pese a que la trayectoria del sistema lo aleja de tierra.

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El seguimiento inmediato dependerá de los boletines del Centro Nacional de Huracanes y de las actualizaciones costeras del Servicio Meteorológico Nacional. Marie se mantendrá sobre el Pacífico y se debilitará, mientras los avisos locales continuarán vigentes hasta que las condiciones de oleaje y corrientes de resaca disminuyan.