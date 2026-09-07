Crimen y Justicia

Buscan intensamente a un ex comisario general de Misiones acusado de abusar sexualmente de las hijas de su ex pareja

Los hechos denunciados contra Adolfo Miguel González habrían ocurrido entre 2019 y 2023. La Justicia activó alertas ante la posibilidad de que haya cruzado hacia Paraguay o Brasil

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El ex comisario general de Misiones, Adolfo Miguel González, tiene 63 años y es intensamente buscado
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Un ex comisario general de Misiones, identificado como Adolfo Miguel González, de 63 años, es intensamente buscado por la Justicia en el marco de una causa por presuntos delitos contra la integridad sexual de dos hijas de su ex pareja.

Fuentes cercanas al caso confirmaron a Infobae que todo comenzó el viernes pasado por la mañana, cuando la madre de las denunciantes, quien también es miembro de la fuerza, radicó la denuncia en la Fiscalía de Instrucción Nº 2 de Posadas.

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De acuerdo con el relato de la mujer, una de sus hijas, quien actualmente tiene 11 años, habría sido víctima de reiterados episodios de abuso sexual con acceso carnal por parte de González. Los hechos habrían ocurrido entre 2019 y 2023, cuando la niña tenía entre cinco y ocho años.

Ese mismo día, al mediodía, se dio intervención al Juzgado de Instrucción Nº 2, a cargo del juez Juan Manuel Monte, que emitió una orden de detención. A su vez, se emitieron alertas a Gendarmería Nacional y a la Dirección Nacional de Migraciones, ya que los investigadores entienden que existe riesgo de que el acusado intente fugarse hacia Paraguay o Brasil.

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“En Misiones la situación es muy particular. Hay lugares donde vos cruzás una calle y estás en Brasil. Con Paraguay, como hay río de por medio, tienen la posibilidad de subirse a una canoa y en cinco minutos estás del otro lado”, detallaron las fuentes consultadas por este medio.

Asimismo, advirtieron sobre la existencia de pasos fronterizos clandestinos y remarcaron que las fronteras de la provincia presentan numerosos puntos de cruce informal. “En esos lugares no hay ningún registro. Ese es el riesgo de la zona”, añadieron.

TRIPLE FRONTERA IGUAZU
Las autoridades entienden que existe riesgo de fuga tanto a Paraguay como a Brasil

Actualmente, personal de la Unidad Regional I, junto con agentes de la División Búsqueda de Prófugos y Evadidos de la Dirección de Investigaciones Complejas y efectivos del área de Relaciones Internacionales de la Policía de Misiones, trabajan para localizar al prófugo.

Según pudo saber Infobae, aunque González se encuentra prófugo, su defensa adelantó que el ex comisario general se presentará ante las autoridades. A su vez, fuentes policiales aseguraron a este medio que el acusado, imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado, no registra antecedentes.

Las autoridades aguardan los resultados de las pericias ginecológicas dispuestas en la causa, que serán incorporadas como elementos de prueba. También resta la realización de las Cámaras Gesell a las víctimas. Fuentes judiciales aclararon que esas entrevistas no se realizarán hasta que el acusado quede a disposición de la Justicia.

“La Cámara Gesell se realiza una vez que la persona que está acusada queda a disposición de la Justicia, porque de lo contrario sería nula”, mencionaron. Y agregaron: “Tiene derecho incluso a proponer un perito de parte para que también tome la intervención correspondiente en esa pericia”.

Las autoridades provinciales solicitaron a la comunidad que, ante cualquier información que permita establecer el paradero de González, se comunique de inmediato al 911 o se dirija a la comisaría más cercana.

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