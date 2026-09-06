Crimen y Justicia

Berisso: desafectaron a un policía bonaerense acusado de amenazar a su pareja y a un vecino con un cuchillo de 25 centímetros

El acusado, de 28 años, fue demorado tras un llamado al 911 y luego apartado del servicio. La causa quedó en manos de la UFI N° 6 de La Plata

Berisso Policía Bonaerense cuchillo
El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en la calle 33, entre 128 y 129
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Un efectivo de la Policía Bonaerense fue demorado acusado de amenazar con un cuchillo a su pareja y luego de amenazar de muerte al dueño de la propiedad donde vive. Fuentes policiales confirmaron a Infobae que, cuando los agentes llegaron al lugar, el oficial se encontraba con el arma blanca en la mano y se mostró agresivo ante la intervención policial. Tras el incidente, fue desafectado del servicio.

El hecho ocurrió este domingo en un domicilio ubicado en la calle 33, entre 128 y 129, en el partido bonaerense de Berisso. Todo comenzó tras un llamado al 911 que alertaba sobre una discusión entre hombres y una situación de violencia de género.

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Personal policial se dirigió hasta el inmueble y, una vez allí, encontró a un efectivo de la Bonaerense, identificado como L.M.C., de 28 años, que tenía un cuchillo en la mano e insultaba y amenazaba de muerte al propietario del lugar, según consta en el parte policial al que accedió este medio.

Ante la intervención de los agentes para controlar la situación, el hombre se tornó agresivo, por lo que los efectivos solicitaron apoyo por radio. Finalmente lograron controlar la situación e identificarlo.

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De acuerdo con el relato del propietario, momentos antes los inquilinos de una vivienda lindera le habían pedido auxilio porque el policía discutía con su pareja y la amenazaba con un arma blanca. El hombre sostuvo, además, que no era la primera vez que se daba un episodio así.

La pareja del efectivo también fue entrevistada por los investigadores y manifestó que el acusado había amenazado al dueño del inmueble que alquilan.

Patrullero blanco de la Policía de Buenos Aires con franjas azules y logo. Ventanas traseras con rejas. Policías y conos de seguridad en el fondo
El acusado prestaba servicio en el Grupo de Prevención Motorizada de La Matanza

Durante el procedimiento, L.M.C. dijo que era miembro de la Policía Bonaerense. Los agentes constataron que se encontraba destinado en el Grupo de Prevención Motorizada (GPM) de La Matanza y cumplía tareas no operativas.

El hombre fue trasladado a la Comisaría Tercera de Berisso y durante el procedimiento se secuestró un cuchillo de 25 centímetros.

La investigación quedó en manos del fiscal Patricio Barraza, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 del Departamento Judicial La Plata, y fue caratulada como “amenazas calificadas y resistencia a la autoridad”. Desde la fiscalía se dispuso notificar al efectivo de la formación de la causa, por lo que continuará el proceso en libertad.

En paralelo, se dio intervención a la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) de la Policía Bonaerense, que ordenó su desafectación del servicio.

A mediados de abril, un efectivo de la Policía de la Ciudad fue detenido en Temperley, acusado de golpear y encerrar a su pareja en un departamento del barrio Villa Galicia. El episodio ocurrió en un edificio de la calle Cangallo al 2300. La víctima, de 26 años y también integrante de la fuerza porteña, declaró que su concubino, identificado como V.D.C., de 32 años, la agredió físicamente y la dejó encerrada en una habitación. La joven logró salir del cuarto cuando llegó el personal policial, que la asistió en el lugar.

Ambos fueron trasladados a la Comisaría Octava de Villa Galicia para realizar las actuaciones correspondientes. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 17 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, especializada en violencia familiar y de género, dirigida por la fiscal Marcela Juan. La fiscalía ordenó la aprehensión del acusado por privación ilegítima de la libertad y lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género.

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