Video: un conductor intentó un sobrepaso en una ruta cordillerana y se encontró con un camión de frente, cómo evitó el choque

Las imágenes las filmó un camionero chileno que circulaba por la Ruta 7 de Mendoza. La camioneta ingresa al carril contrario y se encuentra de frente con un camión

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Un conductor fue filmado cuando intentó adelantarse en un tramo de doble línea amarilla de la Ruta Nacional 7, en plena cordillera de los Andes, en Mendoza. La imprudencia pudo causar una tragedia, pero terminó sin consecuencias porque el camión que circulaba de frente permitió que lentamente retrocediera en marcha atrás, ya que le hubiese sido imposible regresar al carril derecho, debido a que estaba ocupado por una larga fila de vehículos.

Todo quedó registrado en video por un transportista chileno que viajaba por el mismo sector este viernes. Las imágenes no tardaron en viralizarse en las redes sociales.

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El episodio ocurrió sobre la Ruta 7, en un tramo sinuoso de la cordillera mendocina donde adelantar está expresamente prohibido por la doble línea amarilla. El conductor de una camioneta Volkswagen de color gris con patente argentina decidió ingresar al carril contrario para sobrepasar a una larga cola de vehículos que avanzaba con lentitud por su derecha. Lo que no vio —o no midió— fue que un camión avanzaba de frente.

Ante la inminencia del encuentro, el conductor de la Volkswagen comenzó a dar marcha atrás para encontrar un hueco donde ubicarse nuevamente del lado derecho, mientras el camionero que venía de frente se limitó a avanzar lentamente. Al mismo tiempo un conductor chileno que aguardaba continuar su viaje hacía el registro fílmico y agregaba comentarios en tono jocoso.

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Así, el camionero chileno que filmaba la escena desde atrás expresó su incredulidad en el audio: “¿Qué se puede esperar de los automovilistas? No sé dónde sacan la licencia de conducir, acá las deben regalar”, se escucha mientras la camioneta retrocede hacia su carril.

El incidente ocurrió en la zona cordillerana mendocina, sobre un tramo sinuoso de la Ruta 7 donde el adelantamiento está expresamente prohibido por la señalización vial

El video se propagó con rapidez en distintas plataformas y acumuló una serie de comentarios que reflejaron el repudio de los usuarios ante la maniobra. “Espero identifiquen al irresponsable que cometió esta infracción” y “Quitarle la licencia de conducir para salvar vidas. Urgente” fueron algunos de los mensajes que dejaron quienes vieron las imágenes.

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La Ruta 7 en la cordillera tiene un trazado de curvas y la visibilidad reducida en varios de sus tramos. Por eso figura entre los sectores de mayor riesgo vial de la provincia. La doble línea amarilla es una señalización que prohíbe el adelantamiento de forma absoluta desde cualquiera de las dos manos, y su incumplimiento constituye una infracción grave en el código de tránsito argentino.

Insólito: manejaba una moto con una cerveza en la mano y una niña sin casco

Una mujer con una lata de cerveza en la mano intenta arrancar una moto, con una niña sentada

Una lata de cerveza en la mano, una niña sentada detrás sin poder mantener del todo el equilibrio y un semáforo en rojo que, según quien registró la escena, no habría respetado. Así quedó plasmada la secuencia que generó indignación en Catamarca y que llegó a los organismos de control de tránsito, que informó el inicio de gestiones para identificar a la conductora.

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El episodio ocurrió el pasado lunes 31 de agosto, alrededor de las 17, en la intersección de avenida Gobernador Figueroa y avenida Arturo Illia, en la capital de Catamarca. Según informó el medio local Inforama, las imágenes fueron enviadas por un vecino que presenció la escena desde esa esquina de intenso tránsito vehicular.

En las imágenes se observa a una mujer sobre una moto mientras intenta ponerla en marcha. En una de sus manos sostiene la lata de cerveza; detrás de ella, una niña permanece sentada sobre el vehículo con evidentes dificultades para sostenerse. La escena, breve pero elocuente, muestra el instante exacto en que la conductora forcejea con el motor sin soltar la bebida.

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De acuerdo con el relato de la persona que grabó y denunció la situación, la mujer habría intentado atravesar la intersección con el semáforo en rojo y aparentaba encontrarse bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, no existe hasta el momento una confirmación oficial sobre ese supuesto estado de ebriedad. El video solo permite reconstruir la escena que quedó capturada en ese instante puntual.

Fuentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmaron a Infobae que ya se encuentran trabajando para dar con la identidad de la mujer que aparece al mando de la moto, con el objetivo de solicitar la suspensión de su licencia de conducir. “Estamos atrás para tratar de identificar a la conductora y pedir la suspensión de su licencia de conducir”, indicaron desde el organismo.

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