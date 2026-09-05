Salta registró un sismo de 4,7 y el temblor se percibió en varias ciudades del norte argentino

El sismo se sintió en Salta, Jujuy y Tucumán

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Un temblor se sintió este sábado por la mañana en el noroeste argentino, donde un sismo de magnitud 4,7 tuvo epicentro en la provincia de Salta y alcanzó distintos niveles de percepción en localidades de esa provincia, además de la capital tucumana y la ciudad de San Salvador de Jujuy, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

De acuerdo con los datos difundidos por el organismo oficial, el movimiento ocurrió a las 08:37:13 hora local de este 5 de septiembre de 2026. El registro también consignó la hora GMT, fijada en 11:37:13, y ubicó el foco en las coordenadas -25.974 y -66.703, con una profundidad de 6 kilómetros.

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La referencia geográfica publicada por el INPRES señaló que el epicentro se localizó a 71 kilómetros al este de Antofagasta, a 71 kilómetros al este de Antofagasta de la Sierra y a 74 kilómetros al oeste de Cafayate. En el informe difundido por el instituto, el área marcada se situó dentro del territorio salteño, en una zona próxima al límite con Catamarca y relativamente cerca del sector de los Valles Calchaquíes.

El informe del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES)

La cifra principal del informe fue la magnitud 4,7, mientras que el apartado sobre profundidad indicó 6 km. En la misma ficha, el instituto presentó además una tabla de intensidad Mercalli modificada, con el detalle de los lugares donde el fenómeno se percibió y los efectos asociados a cada nivel.

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En esa tabla, Molinos, en la provincia de Salta, apareció con intensidad IV. El organismo describió ese nivel con la frase “Objetos colgantes oscilan”, una de las referencias incluidas para clasificar cómo se percibió el movimiento en superficie.

Para Cafayate, también en Salta, el parte asignó una intensidad de III a IV. En ese tramo de la escala, el cuadro oficial indicó: “Entre lo perciben algunas personas en reposo, y objetos colgantes oscilan”. La mención ubicó a esa ciudad entre los puntos donde el sismo tuvo una percepción intermedia dentro del listado difundido.

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La tabla publicada por el instituto sumó otros centros urbanos. La ciudad de Salta y la ciudad de San Miguel de Tucumán quedaron encuadradas en intensidad III. Para ese nivel, el detalle del organismo señaló: “Lo perciben algunas personas en reposo”.

El parte oficial agregó a la ciudad de San Salvador de Jujuy dentro del rango II a III. En esa categoría, el texto del cuadro indicó que el fenómeno fue “sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios”.

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La distribución de intensidades mostró que la percepción del movimiento alcanzó al menos cuatro áreas urbanas o localidades mencionadas expresamente por el organismo nacional. El listado abarcó puntos de Salta, Tucumán y Jujuy, con diferentes efectos reportados según la escala Mercalli modificada.