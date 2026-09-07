Nicaragua

El obispo de Managua advierte, desde el exilio, que el silencio ante las dictaduras vuelve cómplices a los cristianos

El prelado sostuvo desde Miami que la pasividad frente a regímenes que anulan la democracia y restringen libertades no puede presentarse como neutralidad, y pidió alzar la voz ante la corrupción del poder

Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua
Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua
Guardar

El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, advirtió este domingo que callar frente a las dictaduras convierte a los cristianos en cómplices. Sostuvo que permanecer pasivos ante estructuras políticas que destruyen la democracia, restringen la libertad y niegan al pueblo el derecho a decidir su rumbo equivale a no enfrentar el mal cuando se instala en el poder. La reflexión fue publicada desde Miami, según Nicaragua Investiga.

Báez planteó que los pueblos necesitan voces capaces de alertar cuando el poder se corrompe. Según Nicaragua Investiga, afirmó que guardar silencio frente a las injusticias y los abusos autoritarios no puede presentarse como neutralidad, porque supone una forma de complicidad.

PUBLICIDAD

En el tramo final de su mensaje, el prelado llamó a la unidad entre quienes buscan la libertad y cuestionó las disputas entre dirigentes que comparten ese objetivo, pero terminan divididos por ideologías, siglas o protagonismo personal. Sostuvo que el acuerdo, incluso dentro de la diversidad, y la oración en común son el camino para que Jesús esté presente entre quienes se reúnen en su nombre.

La figura del centinela en su mensaje

Para explicar esa idea, recurrió a las lecturas dominicales y comparó la tarea de los cristianos con la de los antiguos centinelas de las ciudades amuralladas. Deben mantenerse despiertos y dar la alarma cuando detectan peligro; quien observa el daño y no avisa, dijo, carga con las consecuencias.

PUBLICIDAD

Báez sostuvo que denunciar arbitrariedades no es un discurso de odio

Varias personas alzan un crucifijo, un rosario y banderas de Nicaragua frente a una catedral.
Un grupo de personas sostiene banderas de Nicaragua, crucifijos y rosarios durante una marcha en las inmediaciones de una iglesia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El obispo fue explícito al referirse a los regímenes dictatoriales. Señaló que no se puede aceptar en silencio la imposición de estructuras que anulan la democracia y cercenan libertades básicas.

También afirmó que denunciar esas arbitrariedades no constituye un discurso de odio ni un atentado contra la paz. Para Báez, se trata de una exigencia de la fe y del amor al prójimo.

Ese planteo se enlazó con otra de las ideas centrales de su reflexión: los creyentes son “deudores del amor”. Desde esa premisa, sostuvo que nadie puede desentenderse del mal que golpea a otra persona.

El prelado evocó la escena bíblica de Caín cuando preguntó si era o no el guardián de su hermano. Con esa referencia, remarcó que el sufrimiento ajeno impide la indiferencia y obliga a asumir responsabilidad frente a la injusticia.

La corrección fraterna, según el obispo, debe anteceder al resentimiento

Báez sostuvo además que la corrección fraterna debe ejercerse con claridad, respeto y paciencia. Esa práctica, explicó, debe aparecer antes que el resentimiento, el chisme o la condena pública.

La publicación señaló que el religioso cerró su mensaje con una exhortación a evitar las fracturas entre quienes persiguen la libertad. En su planteo, las divisiones internas debilitan una causa compartida cuando quedan atrapadas en disputas de liderazgo o en diferencias de identificación política.

Dentro de Nicaragua, la oposición sostiene acciones de desobediencia civil, auditoría social y denuncias pese a la vigilancia y la represión. (Imagen Ilustrativa de Infobae)
Dentro de Nicaragua, la oposición sostiene acciones de desobediencia civil, auditoría social y denuncias pese a la vigilancia y la represión. (Imagen Ilustrativa de Infobae)

Monseñor Báez adquirió liderazgo moral y notoriedad a partir de las protestas ciudadanas de 2018 en Nicaragua, por su rol de mediador y su denuncia de la represión estatal. Tras recibir amenazas de muerte, se exilió en 2019 por pedido del Papa Francisco y en 2023 fue despojado formalmente de su nacionalidad nicaragüense por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Temas Relacionados

NicaraguaManaguaDictaduraSilvio BáezIglesia católicaobispo auxiliar

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Agricultores de Nicaragua reportan “siembras fallidas” ante la sequía y temen que la postrera quede comprometida

Productores de Chinandega, Managua y León reportan siembras fallidas, escasez de agua y daños en cultivos de primera, mientras crece la incertidumbre sobre la siembra postrera de 2026 si persisten las condiciones de El Niño

Agricultores de Nicaragua reportan “siembras fallidas” ante la sequía y temen que la postrera quede comprometida

Once partidos y plataformas opositoras denuncian que la reforma constitucional busca “sepultar” la soberanía popular en Nicaragua

Agrupaciones cuestionaron la reforma y alertaron por la extensión de mandatos, los nombramientos directos y la limitación de controles institucionales

Once partidos y plataformas opositoras denuncian que la reforma constitucional busca “sepultar” la soberanía popular en Nicaragua

Belleza en el exilio: Jasmine Blandford es coronada Miss Universe Nicaragua 2026 en Miami

Con la mirada puesta en la cuarta clasificación consecutiva para su país, Jasmine Blandford se convirtió en la nueva Miss Universe Nicaragua 2026 durante una gala en la diáspora estadounidense

Belleza en el exilio: Jasmine Blandford es coronada Miss Universe Nicaragua 2026 en Miami

La oposición de Nicaragua corteja a una parte del Ejército mientras Ortega y Murillo buscan amarrar su lealtad

Los militares aparecen como un actor determinante ante cualquier escenario de continuidad autoritaria o transición política en Nicaragua. “De los mandos medios vendrá la ruptura”, advierte un analista

La oposición de Nicaragua corteja a una parte del Ejército mientras Ortega y Murillo buscan amarrar su lealtad

El gobierno paraguayo condena la reforma constitucional de Nicaragua y recibe una réplica basada en la soberanía

La cancillería de Managua envió un comunicado firmado por Valdrack Jaentschke con una fórmula idéntica a la remitida a Perú, Guatemala y Costa Rica, al rechazar los cuestionamientos y evitar una discusión

El gobierno paraguayo condena la reforma constitucional de Nicaragua y recibe una réplica basada en la soberanía

TECNO

Bill Gates proyecta un futuro con IA accesible para todos pero advierte sobre los peligros del cambio tecnológico

Bill Gates proyecta un futuro con IA accesible para todos pero advierte sobre los peligros del cambio tecnológico

La función poco conocida de Gmail para enviar correos que desaparecen automáticamente

El ajuste de iPhone que permite leer y ver videos en el auto sin sufrir mareos

La verdadera razón por la que Microsoft eliminó el Pinball 3D de Windows Vista

MrBeast usó Starlink y logró con internet satelital comunicarse con su equipo desde el Amazonas hasta la Antártida y Perú

ENTRETENIMIENTO

Los Javis conquistan con ‘La bola negra’ el festival de cine norteamericano favorito de los Oscar: “Queríamos hacer la película bélica más gay de la historia”

Los Javis conquistan con ‘La bola negra’ el festival de cine norteamericano favorito de los Oscar: “Queríamos hacer la película bélica más gay de la historia”

La familia de Carla Jeffery responde a las especulaciones tras la muerte de la actriz

Bad Bunny arrasa en los Emmy y su show del Super Bowl se convierte en el más premiado de la historia

Ariana Grande presume su romance con Ricky Álvarez tras el cierre de su gira

Kelly Osbourne explica por qué ocultó su rostro con pelucas tras la muerte de su padre, Ozzy Osbourne: “Tenía miedo”

MUNDO

Israel advirtió sobre nuevos ataques contra Hezbollah y ordenó evacuar una zona de Deir Zahrani, en el sur del Líbano

Israel advirtió sobre nuevos ataques contra Hezbollah y ordenó evacuar una zona de Deir Zahrani, en el sur del Líbano

Un funcionario ucraniano dijo que Estados Unidos presentó una propuesta "más eficaz" para terminar la guerra con Rusia

Tras ganar los comicios en Alta Sajonia, la ultraderecha alemana exigió al canciller Merz que convoque elecciones anticipadas

Pingüinos heridos en Chile usan chalecos con cobre y zinc para proteger sus heridas

Irán anunció una "zona prohibida" cerca del estrecho de Ormuz y amenazó con sancionar a los buques que ingresen en el área