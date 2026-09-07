Impactante: Finalista se desmayó durante la gala final de Miss Universe Panamá 2026

El episodio ocurrió en la Arena Roberto Durán, minutos antes de conocerse la selección de finalistas, y obligó a la entrada de paramédicos mientras el evento quedaba en pausa momentánea (Video cortesía ciudadana)

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La candidata Ilanith Ávila se desmayó en el escenario durante la gala final de Miss Universe Panamá 2026, el 5 de septiembre, y recibió atención médica antes de reincorporarse al certamen, según informó Ecuavisa.

El incidente ocurrió en la Arena Roberto Durán, en Ciudad de Panamá, tras la pasarela en traje de noche y a pocos minutos del anuncio del Top 7. La transmisión en vivo se pausó de forma temporal mientras ingresaban paramédicos para atenderla.

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De acuerdo con Red Uno, Ávila se tambaleó y cayó de frente sobre la tarima, con un golpe en la cabeza. El medio indicó que el desvanecimiento se habría vinculado con cansancio extremo.

La reanudación del certamen y la coronación

La concursante de Los Santos se desplomó sobre la tarima durante el desfile de noche, recibió asistencia en el lugar y luego reapareció cuando el programa retomó su ritmo cerca de la madrugada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras recuperarse, la representante de Los Santos volvió al escenario y avanzó al Top 7. Según Realidad Noticias Panamá, el programa se retomó y, pasadas la 1:00 a. m., se anunció la lista de finalistas, en la que también estuvieron Panamá Centro, Colón, Penonomé, La Palma, La Chorrera y Chiriquí.

Vale mencionar que fue Gabriela Lineth González del Valle quien se coronó como Miss Universe Panamá 2026 tras la final celebrada en la Arena Roberto Durán, que comenzó el sábado 5 de septiembre y terminó en la madrugada del domingo 6. La representante de Chiriquí, de 20 años, obtuvo el título entre 28 aspirantes y llevará la banda del país al certamen internacional del 24 de noviembre en Puerto Rico.

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Con apenas 19 años de edad y una imponente estatura de 1.83 metros, la joven chiricana conocida artísticamente como ‘Gabilineth’ deslumbró al jurado gracias a su soltura y seguridad en el escenario. Desde su llegada a la gran final, González del Valle se posicionó como una de las máximas favoritas del público y de los expertos en certámenes de belleza, destacando notablemente por su elegancia en la pasarela y su gran fluidez comunicativa para representar a Panamá a nivel internacional.

Gabriela domina con soltura el idioma inglés y se encuentra lista para emprender una nueva y exigente etapa formativa al iniciar sus estudios superiores en la carrera de medicina dentro de la Universidad de Panamá.

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Gabriela Lineth González Del Valle Miss Universe Panamá 2026 (Imagen cortesía Gabriela Lineth)

La definición llegó en el anuncio final, cuando González del Valle quedó tomada de las manos con la representante de La Chorrera, Emily Barahona, quien fue elegida virreina. La ganadora reaccionó con emoción al escuchar su nombre.

Premiaciones especiales y participación invitada

Durante el evento se entregaron cinco premiaciones especiales: Miss Taboga recibió Proyección social, Miss Bocas del Toro fue Embajadora digital, Miss Chiriquí Occidente obtuvo Miss fotogénica, Miss Colón ganó Mejor piel y Miss Panamá Norte fue elegida Miss amistad.

También participó Mirna Caballini, Miss Universe Panamá 2024, quien regresó al escenario nacional tras representar al país el año pasado en Tailandia.

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La emocionante gala fue conducida por Analía Núñez y Sheldry Sáez, exrepresentantes panameñas en el concurso. La competencia incluyó pasarelas en traje de noche y traje de baño, la selección de un Top siete y una ronda de preguntas para evaluar el desempeño de las candidatas.