Crimen y Justicia

El ex comisario Walter Maciel declarará en el juicio por la desaparición de Loan Peña

Su abogado defensor informó en la audiencia de hoy que el imputado hablará ante el tribunal el jueves de la próxima semana

Retrato de un hombre adulto con camisa verde oliva y un niño de cabello castaño claro con camiseta azul. El niño tiene la mano en la barbilla
Walter Maciel, el ex comisario acusado en la causa por la desaparición de Loan Peña
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El ex comisario Walter Maciel declarará el jueves 10 de septiembre en el juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, según informó este miércoles su abogado defensor, Richard Vallejos, luego de un cuarto intermedio en el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

Maciel era el jefe de la comisaría de 9 de Julio cuando Loan desapareció el 13 de junio de 2024, tras un almuerzo familiar en la casa de su abuela. El policía fue relevado de la búsqueda ocho días después y pasó de estar al frente de las primeras actuaciones a quedar bajo investigación.

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La Fiscalía lo acusó inicialmente por encubrimiento, aunque luego agravó la imputación y lo ubicó como partícipe necesario en la desaparición del niño. La acusación sostiene que tuvo intervención en una serie de irregularidades durante las primeras horas del operativo.

Allanamiento comisario Walter Maciel
El allanamiento a la casa de Maciel

Entre los hechos que le atribuyen figuran una demora en la activación de la búsqueda y la presunta modificación del libro de guardia de la comisaría. También cuestionan el repliegue de los rastrillajes por una versión falsa sobre el supuesto hallazgo de Loan y el manejo de la escena donde apareció una zapatilla del chico.

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Además de reprocharle haber permitido la manipulación del calzado antes de su secuestro formal, la acusación también le cuestiona haber efectuado presuntas citaciones falsas y secuestros de teléfonos sin orden judicial. Otro punto bajo análisis es la autorización para que María Victoria Caillava y Carlos Pérez -otros dos imputados- dejaran Corrientes después de la desaparición.

Lo que dejó la audiencia

Juez Fermín Ceroleni Juicio Loan
El juez Fermín Ceroleni

La audiencia de este miércoles comenzó con un descargo del presidente del tribunal, el juez Fermín Amado Ceroleni, quien se refirió al planteo para apartarlo del proceso, que había sido rechazado el lunes.

“Muy lejos estoy de tener animosidad con alguna de las partes”, sostuvo Ceroleni. En esa línea, afirmó que “se garantizó el derecho de defensa a rajatabla”. “Nosotros no estamos para agradar a nadie, venimos a juzgar”, agregó.

Durante la jornada también se resolvió la situación de Pablo Núñez, uno de los acusados de entorpecer la investigación. El abogado Marcelo Ponce, defensor de Nicolás “El Americano” Soria, asumió también su representación técnica después de la detención de Martín Castillo, quien hasta esta semana representaba a Núñez y ahora está acusado de tener vínculos con una organización narcocriminal de Rosario.

Martín Castillo - detuvieron ahí en palermo a un abogado penalista sindicado de integrar banda narco rosarina
El abogado Martín Castillo tras ser detenido el lunes en Palermo

Tras ello, el tribunal escuchó a cuatro integrantes de la Prefectura Naval Argentina (PNA), que cumplieron tareas de custodia en el hotel Despertar del Iberá y en la vivienda de Camila Núñez durante la investigación.

Primero, José Gerardo Alfonzo recordó que recibió la orden de realizar una custodia perimetral en el hotel y de evitar que se registrara su interior porque allí había menores. También relató que un hombre alojado en el lugar se presentó como “El Tucumano” y dijo ser médico forense. El testigo vinculó ese episodio con Federico Rossi Colombo, imputado por entorpecer la investigación.

Luego, Carlos Javier Cuevas declaró que el 7 de julio de 2024 cumplió una guardia en el mismo establecimiento. Al llegar, le informaron que dentro estaban Camila, Macarena, menores de edad e integrantes de una fundación llamada Dupuy.

A su turno, Matías Emanuel Ramírez, quien custodió la casa de Camila Núñez entre julio de 2024 y enero de 2025, relató una visita de Soria. “Bajó de su auto, se presentó con nosotros y habló con Camila un segundo desde la reja”, declaró.

Juicio Caso Loan - 1 de julio
El juicio se desarrolla en el Escuadrón N°48 de la Gendarmería Nacional de Corrientes

El último testigo, Gonzalo Sebastián Abendaño, indicó que primero prestó seguridad en el hotel y luego estuvo diez meses destinado a la custodia de la casa de Camila. Según dijo, durante ese período ingresaron a la vivienda un policía y dos mujeres que se identificaron como integrantes del Ministerio Público. El efectivo afirmó que conversaron con Camila y con su hija.

Ese relato llevó a las partes a pedir el libro de guardias de la PNA para contrastar la declaración de Abendaño con los registros de la custodia.

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