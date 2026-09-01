Se esperan mínimas por debajo de los 10 grados: cuándo caerá la temperatura en el AMBA

La mínima del domingo llegará a 5 grados, el valor más bajo registrado en el pronóstico semanal (Bloomberg)

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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transitará una primera semana de septiembre con un salto térmico entre la mitad y el final del período: de las máximas cercanas a 21 °C del miércoles se pasará a un domingo con apenas 13 °C de techo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) proyecta una caída sostenida de las temperaturas hacia el fin de semana, con un mínimo que rondaría los 5 °C el domingo, mientras las probabilidades de lluvia se mantendrán bajas la mayor parte de los días, salvo una excepción puntual.

El martes 1 de septiembre comenzará con una máxima de 17 °C y una mínima de 10 °C, sin registros de precipitación en ninguno de los cuatro tramos del día.

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El pronóstico no marca la existencia de variaciones bruscas durante la jornada, con vientos moderados y ausencia de nubosidad significativa que altere el desarrollo habitual de la mañana y la tarde en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El miércoles traerá el pico térmico de la semana: 21 °C de máxima y 10 °C de mínima. Aun así, hacia la noche aparece una señal a tener en cuenta, con una probabilidad de lluvia de entre 0% y 10% y un salto en la humedad relativa, que treparía a un rango de entre 23% y 31% en ese tramo. El resto de la jornada se mantendrá seco, de acuerdo con los datos relevados por el organismo.

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La humedad relativa aumentará durante la noche del miércoles, hasta un rango de entre 23 y 31 por ciento

El jueves concentrará la mayor chance de tormenta de toda la semana: entre 10% y 40% de probabilidad, con una máxima de 20 °C y una mínima de 12 °C.

A partir del viernes, el termómetro empieza a ceder terreno de forma progresiva. Ese día, la máxima bajará a 17 °C y la mínima a 9 °C, sin lluvias previstas.

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El sábado profundizará el descenso, con 15 °C de máxima y 8 °C de mínima, también sin precipitaciones. El domingo cerrará la semana con los valores más bajos: 13 °C de máxima y 5 °C de mínima, jornada en la que tampoco se esperan lluvias según los datos consultados.

Ese descenso hacia el domingo no es un fenómeno aislado del AMBA. De acuerdo con el medio especializado Meteored, el modelo europeo ECMWF (por sus siglas en inglés, Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio) anticipa para ese día una irrupción de aire frío sobre buena parte de Argentina, con anomalías de entre 6 °C y 10 °C por debajo de lo normal en la región Pampeana, Cuyo y el norte de la Patagonia.

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Provincias como Córdoba, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa concentrarían las mayores anomalías negativas, en un contexto de transición hacia la primavera que, según ese medio, elevaría el riesgo de heladas en sectores productivos.

En materia de alertas meteorológicas, el mapa difundido por el SMN muestra un panorama mayormente sin novedades para los tres días relevados: martes 1 y miércoles 2. La gran mayoría del territorio argentino aparece en color verde, lo que indica ausencia de alertas vigentes.

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El mapa de alertas del SMN, emitido el 31 de agosto, señala en color amarillo a sectores del oeste del país

Sin emabrgo, el sur de Mendoza y de Neuquén, al igual que la zona cordillerana de Río Negro se encuentran bajo alerta amarilla por nevadas. “El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 15 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas mas bajas”, anunciaron desde el SMN.

Para la jornada de mañana, la situación a nivel nacional será distinta, puesto que gran parte del centro-sur del territorio bonaerense se encontrará podría experimentar tormentas de consideración durante la tarde del miércoles.

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Mientras tanto, parte de La Rioja, la provincia de San Juan, todo el territorio de Mendozae encuentran bajo alerta amarilla por viento Zona. Por última, la zona cordillerana de Neuquén, Chubut y Río Negro sufrirá fuertes nevadas durante la madrugada y mañana del miércoles.