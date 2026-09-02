Crimen y Justicia

Un hombre murió y su novia quedó en coma tras un choque múltiple en Grand Bourg: investigan si escapaban de un robo

El hecho involucró a dos motos que cruzaron el semáforo en rojo, y dos autos. Allegados de la pareja sostienen que escapaban de motochorros

El accidente ocurrió anoche y dejó también a una mujer gravemente herida

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Un hombre de 29 años murió y su pareja, de 34, sufrió heridas gravísimas tras un choque que involucró a dos motos y dos autos en la Ruta Provincial 197 y El Callao, en el límite entre Grand Bourg y Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas.

Mientras la Justicia investiga cómo se produjo la colisión múltiple, allegados de la víctima sostienen que ambos escapaban de un intento de robo, una versión que hasta el momento no fue confirmada por fuentes judiciales ni aparece en el parte policial del caso.

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El siniestro ocurrió cerca de las 20 de este martes y la investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°25 y se tramita, en principio, bajo la carátula de homicidio culposo.

De acuerdo con el reporte policial, inicialmente las miradas apuntaron a los conductores de los dos autos involucrados: un hombre de 70 años que manejaba un Fiat Cronos y otro de 27 que conducía un Peugeot 207.

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Un muerto tras un choque múltiple en Grand Bourg
El Fiat Cronos chocó contra una Motomel S2 en la que viajaban la víctima fatal y su pareja

Según la reconstrucción preliminar, el Fiat Cronos giró a la izquierda y chocó contra una Motomel S2 en la que viajaban la víctima fatal, Axel Torres Rodríguez, y su pareja. También impactó contra una Honda Tornado sin patente conducida por un joven de 22 años, que llevaba como acompañante a otro joven de la misma edad.

Luego, el Peugeot 207 colisionó contra la Honda Tornado.

La información policial señala que las imágenes de cámaras municipales indicarían que las dos motos circulaban a gran velocidad, en paralelo y cruzaron el semáforo en rojo antes de la secuencia de impactos.

Desde el entorno de Torres Rodríguez dieron su versión sobre lo ocurrido. Según relataron, la pareja circulaba en moto cuando los dos jóvenes que se movilizaban en la otra moto habrían intentado robarles. Bajo esa hipótesis, el fallecido y su novia habrían escapado del presunto asalto al momento del choque.

Por ahora, eso es materia de investigación.

Un muerto tras un choque múltiple en Grand Bourg
La víctima, de 29 años, murió en el lugar

Torres Rodríguez murió en el lugar. Su pareja fue trasladada al hospital más cercano y quedó internada. Por su parte, los dos ocupantes de la otra moto también recibieron asistencia médica, al igual que un hombre de 40 años que viajaba como pasajero en el Fiat Cronos.

En la escena trabajaron equipos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y personal del Centro de Operaciones Municipal.

Mientras esperan avances en la causa, familiares de Torres Rodríguez iniciaron una colecta para reunir fondos destinados a los gastos del sepelio.

“Te voy a extrañar, amigo. Faru era mi amigo, mi compañero de trabajo, un gran padre que todos los días esperaba llegara a su casa y estar con ellos. Le quisieron robar. Qué triste loco, trabajamos juntos es obras públicas. Te voy a extrañar siempre, hermano. Muy dolorosa para todos tus amigos esta noticia. Descansa en paz, Faru”, lo despidió un amigo en redes sociales.

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