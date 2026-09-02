Indignante: un adolescente le aplastó la cabeza a un gato, huyó caminando y ahora lo investiga la Justicia

Investigan a un adolescente que le aplastó la cabeza a un gato en Temperley

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Un repudiable hecho de maltrato animal se registró este martes en la localidad de Temperley, partido bonaerense de Lomas de Zamora, donde un adolescente atacó a un gato indefenso mientras caminaba por la vía pública.

El impactante ataque quedó filmado por una cámara de seguridad, cuyas imágenes fueron clave para que la fiscal Andrea Rodríguez Bagnara, titular de la UFI de Menores N° 7 de Lomas de Zamora, inicie una investigación de oficio para esclarecer el caso.

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Según pudo confirmar Infobae a partir de fuentes judiciales, el menor, quien al momento del ataque vestía el uniforme del Colegio San Francisco Javier, atacó al animal a las 16:30, cuando circulaba por la calle Florencio Varela al 300

De acuerdo a lo que muestra el video que encabeza esta nota, el estudiante observó que el gato descansaba sobre la vereda, a la luz del sol, y se acercó para, en principio, amigablemente.

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Sin embargo, tras acariciarlo por unos segundos, el adolescente miró hacia distintos lados para corroborar que no hubiera testigos cerca y actuó con total impunidad.

De un momento a otro, dejó de lado su supuesto cariño por el animal y le propinó un impresionante pisotón al gato en la cabeza, que, mal herido, pudo escapar del lugar.

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El momento del ataque

Con total desprecio por la salud de la mascota, el chico escapó a pie y sin exhibir ningún tipo de remordimiento.

Al observar las imágenes del ataque en las redes sociales, las autoridades del establecimiento educativo al que asiste el menor emitieron un comunicado en el que repudiaron toda forma de maltrato y violencia hacia los animales.

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“Educar también es enseñar a cuidar y respetar toda forma de vida”, destaca el mensaje que el Colegio San Francisco Javier de Temperley difundió en sus redes sociales.

El comunicado del Colegio Francisco Javier de Temperley luego de que un alumno atacara brutalmente a un gato en la vía pública

Ante la viralización del hecho, fuentes judiciales confirmaron a este medio que la UFI N°7 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora ya trabaja para dar con el responsable y determinar las circunstancias en las que ocurrió la salvaje agresión.

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Según consigna el medio SM Noticias, una vecina quedó al cuidado del gato, que no presentaría lesiones aparentes y permanece dentro del domicilio por seguridad.