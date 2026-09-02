Congresista pide extender el TPS para salvadoreños y afirma: “Han sido un motor poderoso de nuestra prosperidad”

El congresista Jamie Raskin advierte sobre el TPS en Maryland: “Han criado a sus familias aquí, enviado a sus hijos a nuestras escuelas, iniciado pequeñas empresas” (D.C., U.S., June 30, 2026. REUTERS/Aaron Schwartz)

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El representante demócrata Jamie Raskin, integrante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pidió este miércoles que la administración de Donald Trump extienda el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños, ante la proximidad del vencimiento de las protecciones y permisos laborales de miles de residentes.

El legislador, que representa al Octavo Distrito de Maryland, sostuvo en un mensaje difundido en sus redes sociales que la medida podría afectar a decenas de miles de personas de su comunidad, incluidas familias con décadas de residencia en el país, trabajadores, pequeños empresarios y empleados de servicios esenciales.

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Raskin puso el foco en la integración social y económica de los beneficiarios salvadoreños del TPS. “Han criado a sus familias aquí, enviado a sus hijos a nuestras escuelas, iniciado pequeñas empresas”, afirmó al describir la presencia de esta población en el condado de Montgomery y otras zonas del estado.

Maryland y la comunidad salvadoreña con TPS

El congresista señaló que Maryland alberga la tercera mayor población de titulares salvadoreños del TPS en Estados Unidos. Según los datos citados en su intervención, unas 23.000 personas amparadas por el programa viven en el estado y generan un aporte anual estimado de USD 732 millones para la economía local.

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Una tarjeta con las siglas TPS sostenida en alto simboliza la protección migratoria para familias de El Salvador en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El legislador mencionó que estos residentes participan en sectores como educación, construcción, mantenimiento de viviendas, jardinería, manufactura y transporte de productos. “Han sido un motor poderoso de nuestra prosperidad”, expresó.

Raskin relató el caso de una docente de primaria que llegó a Maryland cuando era bebé y obtuvo protección a través del TPS. La mujer estudió en las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery y luego regresó como educadora a una institución a la que asistió durante su infancia. Según el representante, el vencimiento del programa podría interrumpir su carrera profesional y separarla de sus alumnos, además de afectar su convivencia con su cónyuge, ciudadano estadounidense.

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Casos de trabajadores y emprendedores del distrito

En sus declaraciones, Raskin también se refirió a otra residente salvadoreña que llegó a Maryland de niña y creó un negocio de limpieza con clientes en la comunidad. El congresista destacó su participación en la vida de su iglesia local y la preocupación que enfrenta ante la eventual pérdida de su permiso de trabajo.

El representante añadió que otros beneficiarios salvadoreños del TPS trabajan desde hace años en una empresa de fabricación de pintura del condado de Montgomery. Según explicó, algunos de ellos administran operaciones comerciales, participan en pruebas de productos y coordinan entregas a clientes.

Para Raskin, una eventual salida de estos trabajadores tendría consecuencias en actividades cotidianas de las comunidades locales. Mencionó aulas sin docentes, obras y renovaciones demoradas, proyectos de mantenimiento suspendidos y familias separadas de sus principales proveedores de ingresos.

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El representante por Maryland afirmó que la medida afecta a miles de residentes, trabajadores y pequeños empresarios del condado de Montgomery, (U.S, May 18, 2026. REUTERS/Tom Brenner)

El congresista dirigió su mensaje a la administración Trump y pidió que mantenga vigente la protección para los salvadoreños. En su intervención, definió al TPS como “un programa vital” para personas que han establecido sus vidas, familias y actividades laborales en Estados Unidos.

Raskin sostuvo que los beneficiarios salvadoreños forman una parte esencial de las comunidades donde residen y pidió que se les asegure la posibilidad de continuar en el país.

El TPS permite que ciudadanos de países designados por el Gobierno estadounidense residan y trabajen temporalmente en Estados Unidos cuando enfrentan condiciones que dificultan un retorno seguro, como desastres naturales, conflictos armados u otras circunstancias extraordinarias. Para los salvadoreños, el vencimiento previsto de la actual protección se ubica el 9 de septiembre de 2026, salvo que exista una nueva extensión, una decisión administrativa o un cambio judicial.

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