Presidente legislativo de El Salvador advierte por el futuro del TPS para salvadoreños: “Todos estamos preocupados”

TPS para salvadoreños en Estados Unidos: Ernesto Castro espera una nueva prórroga, 130.000 familias miran a Washington y crece la incertidumbre (Foto cortesía)

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El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, expresó preocupación por el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños en Estados Unidos y sostuvo que el debate no debe usarse con fines políticos, a pocos días del vencimiento previsto para el 9 de septiembre de 2026.

“Todos estamos preocupados”, afirmó Castro al ser consultado sobre el permiso migratorio. El legislador añadió que mantenía la expectativa de una resolución favorable para los beneficiarios y remarcó que la definición dependía exclusivamente de las autoridades estadounidenses.

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“Todos tenemos fe de que se tenga una decisión favorable. Como todos ustedes bien saben, esta es una decisión únicamente del Gobierno de Estados Unidos”, declaró.

Castro dijo que la Asamblea hizo “lo que se ha podido hacer”

El presidente del Órgano Legislativo sostuvo que la institución cumplió con las gestiones que estaban a su alcance. También aseguró que el Ejecutivo salvadoreño tomó medidas sobre el asunto, aunque no detalló cuáles fueron esas acciones.

El programa de Estatus de Protección Temporal respalda la permanencia de familias salvadoreñas en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nosotros hemos hecho lo que se ha podido hacer. El Gobierno, estoy seguro, que algo también ha hecho al respecto”, manifestó.

Castro cuestionó que dirigentes y sectores políticos introdujeran el TPS en disputas coyunturales. Según planteó, ese enfoque perjudicaba un tema que afectaba a miles de salvadoreños que residían en Estados Unidos bajo esa protección migratoria.

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“No es como en las coyunturas políticas que han querido meter el tema, que eso es una lástima, que quieren politizar el tema. Y ahora estar queriendo especular las cosas”, dijo.

Castro indicó que correspondía esperar la determinación de Washington sobre un permiso que, según recordó, había sido prorrogado durante varios años por decisión de Estados Unidos. “Creo que hay que esperar cuál va a ser la decisión que el Gobierno de Estados Unidos va a tomar ante ese permiso temporal que ha venido prorrogando durante varios años, que también ha sido decisión únicamente de ellos”, señaló.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos informó el 12 de agosto que la designación del TPS para El Salvador y los beneficios asociados estaban previstos hasta el 9 de septiembre de 2026. La agencia indicó que algunos beneficiarios con trámites pendientes recibirán notificaciones sobre la vigencia de sus permisos de trabajo hasta esa fecha.

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El presidente del Órgano Legislativo afirmó que cumplieron las diligencias posibles y que el Ejecutivo adoptó acciones sin precisarlas, mientras crece la incertidumbre por el beneficio migratorio en Estados Unidos. (TPS). EFE/Lenin Nolly/Archivo

“Estados Unidos ha sido nuestro mejor aliado”, afirmó Castro

El presidente de la Asamblea Legislativa afirmó que la relación bilateral continuaría con independencia de la decisión sobre el TPS. Describió a Estados Unidos como el principal aliado histórico de El Salvador.

“Nosotros, independientemente de la decisión, vamos a continuar teniendo esas estrechas relaciones que tenemos con el Gobierno de Estados Unidos. Es nuestro aliado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ha sido nuestro mejor aliado durante toda nuestra historia”, sostuvo.

No es la primera consideración

Castro, expresó en julio su expectativa de que Estados Unidos anuncie una nueva prórroga para el Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficia a cerca de 130.000 salvadoreños. La última extensión mantiene vigente el programa hasta el 9 de septiembre de 2026.

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“Ojalá y primeramente Dios, las cosas sean positivas como han sido en años anteriores, que lo van prorrogando este estatus temporal”, expresó para en un primer momento.