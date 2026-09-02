Honduras alista el Presupuesto 2027 con un aumento moderado y foco en salud, educación y seguridad

Educación, salud, seguridad y defensa concentrarán cerca del 80% del Presupuesto General de la República 2027 en Honduras.

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El Gobierno de Honduras avanzó en la elaboración del Presupuesto General de la República para 2027, luego de que el gabinete económico diera su aprobación al proyecto que deberá ser conocido posteriormente por el Consejo de Ministros y enviado al Congreso Nacional.

El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, confirmó que la propuesta recibió el visto bueno del gabinete económico y adelantó que el incremento respecto al presupuesto vigente será “prudente”.

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El Presupuesto General de 2026 ronda los L444.000 millones, equivalente a (16.500 millones de dólares), por lo que el monto definitivo para 2027 será uno de los principales datos que deberá conocerse una vez que el proyecto sea presentado oficialmente ante el Poder Legislativo.

Hércules explicó que todavía no se divulgará la cifra final, debido a que primero deberá ser presentada ante el presidente Nasry Asfura y los demás integrantes del Consejo de Ministros.

El calendario previsto por la Secretaría de Finanzas contempla que el proyecto sea remitido al Congreso Nacional el 14 de septiembre.

A partir de ese momento, los diputados y las diferentes bancadas podrán conocer la propuesta completa y comenzar el análisis de las asignaciones previstas para cada institución y sector.

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Septiembre mes clave

Antes de su llegada al Legislativo, el documento deberá pasar por el Consejo de Ministros, instancia en la que el presidente y los titulares de las distintas secretarías de Estado conocerán con mayor detalle la distribución planteada para el próximo ejercicio fiscal.

El Gobierno de Honduras avanzó en el Presupuesto General de la República 2027 tras la aprobación del gabinete económico.

El proceso será clave para determinar cuáles serán las prioridades de gasto del Gobierno y qué programas recibirán mayores asignaciones. Uno de los principales mensajes adelantados por Finanzas es que el presupuesto no tendrá un crecimiento desproporcionado.

Hércules calificó de “prudente” el aumento previsto, aunque evitó revelar el monto hasta que el proyecto sea conocido por el mandatario y el resto del gabinete.

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La decisión apunta, según la explicación del funcionario, a mantener un equilibrio entre las necesidades de gasto del Estado y la capacidad real de financiamiento del país.

El ministro defendió que la propuesta será un presupuesto financiable y acorde con la realidad económica de Honduras, evitando comprometer recursos que el Estado no tenga capacidad de respaldar.

Déficit fiscal

El Gobierno estima un déficit de apenas 0,1%, una cifra que, de acuerdo con el ministro, permitirá mantener una posición fiscal controlada mientras se atienden las necesidades de las diferentes regiones del país.

Esto significa que una parte de la estructura presupuestaria deberá garantizar recursos para cumplir compromisos financieros, al mismo tiempo que se mantiene capacidad para financiar los programas públicos considerados prioritarios.

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El proyecto tendrá como principales fuentes de financiamiento los ingresos obtenidos por el Estado y diferentes mecanismos de crédito.

Entre las fuentes mencionadas por el ministro se encuentran los recursos provenientes del Tesoro Nacional, principalmente a través de la recaudación tributaria.

Distribución y sectores prioritarios

También se contemplan los ingresos generados mediante tributos aduaneros, además de créditos contratados con la banca nacional y organismos o entidades financieras internacionales.

El plan fiscal de Honduras para 2027 fija un déficit de 0,1% y concentra el 80% del gasto en cuatro áreas

El reto será mantener el equilibrio entre los ingresos disponibles, el endeudamiento y las obligaciones que debe asumir el Estado durante el ejercicio fiscal.

El Gobierno adelantó que cuatro sectores tendrán un peso predominante dentro de la distribución presupuestaria.

Se trata de educación, salud, seguridad y defensa, áreas que en conjunto representan aproximadamente 80% del Presupuesto General, según lo informado por el ministro de Finanzas.

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La concentración del gasto en estos sectores refleja las prioridades que la administración pretende mantener para el próximo año. En educación, los recursos estarán relacionados con el funcionamiento del sistema educativo y las necesidades de atención a estudiantes y centros escolares.

Congreso Nacional a conocer propuesta

En salud, el presupuesto deberá responder a las necesidades del sistema sanitario, incluyendo la prestación de servicios y el funcionamiento de la red pública.

Mientras tanto, seguridad y defensa mantendrán una participación significativa dentro del gasto estatal, en línea con las prioridades establecidas por el Gobierno.

Una vez que el proyecto sea remitido al Congreso Nacional, comenzará una nueva etapa de discusión. Los diputados tendrán que analizar el monto global, las asignaciones por institución, las fuentes de financiamiento y los programas incluidos en el documento.

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El Gobierno deberá equilibrar las demandas de mayor inversión pública con la necesidad de mantener bajo control el déficit y cumplir sus obligaciones financieras.