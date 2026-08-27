Crimen y Justicia

El acusado de matar a un joven con una llave cruz en Neuquén reconoció el crimen y ahora espera una condena

Tomás Nehuén Villagra de 25 años sufrió un traumatismo de cráneo severo. Cayó al suelo y no volvió a levantarse. El fatal desenlace se produjo por un choque de tránsito que desencadenó una persecución y el ataque que duró apenas minutos

La víctima tenía 25 años cuando lo mataron
La víctima tenía 25 años cuando lo mataron
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Nueve meses después del crimen de Tomás Nehuén Villagra en la localidad de Añelo, la Justicia declaró penalmente responsable a uno de sus agresores. El joven de 25 años falleció debido a los golpes que recibió con una llave de cruz en la cabeza y la espalda tras haber protagonizado un choque y posterior persecución.

Emanuel Seferin O. reconoció el hecho y firmó un acuerdo de responsabilidad penal por el homicidio simple, en calidad de autor, luego de que la fiscal del caso Lucrecia Sola, presentara el documento durante una audiencia realizada en la Ciudad Judicial de Neuquén, y un juez de garantías lo homologara en la misma jornada. Ahora, resta que la Oficina Judicial fije la fecha en la que se debatirá la condena.

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El crimen de Villagra ocurrió en la mañana del 6 de diciembre del año pasado. La víctima salió a hacer una changa en la localidad neuquina y no volvió. En su casa lo esperaba su pareja y el bebé de ambos de 7 meses.

Lo que ocurrió aquella mañana fue de una violencia extrema. La secuencia del crimen que reconstruyó el Ministerio Público Fiscal (MPF) relató que cerca de las 6:20 de la madrugada, la camioneta Chevrolet S-10 en la que viajaba Villagra chocó con un Peugeot 208 en las inmediaciones de las calles Bajada de las Patrias y Aguada del Pato. Pero lejos de detenerse a intercambiar datos, comenzó una persecución a la camioneta por parte de los ocupantes del Peugeot. Cuando alcanzaron a la víctima, la discusión escaló de inmediato y uno de los hombres se dirigió a la escena con una llave cruz.

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La escena del crimen en Neuquén
La escena del crimen en Neuquén

Lo que siguió quedó registrado por cámaras de seguridad y relatado por testigos que presenciaron la escena. El acompañante del auto abrió la puerta del conductor de la camioneta, bajó a Villagra del vehículo y lo sujetó de la ropa. Fue entonces cuando Emanuel Serafin O. descargó los golpes con la herramienta sobre la cabeza y la parte superior de la espalda del joven. El joven cayó al suelo y no volvió a levantarse. La autopsia determinó que murió a causa de un traumatismo de cráneo grave.

“La familia quedó destrozada porque Nehuén era una persona joven, tiene un bebé de 7 meses, su señora es joven; esa mañana estaba esperando que él volviera porque había ido a hacer una changa”, relató el padre aquella mañana. El hombre contó que su hijo tenía todo acordado para empezar a trabajar en una empresa dos días después de su muerte. “Nos mataron a todos”, sentenció.

Además dijo que varios vecinos de Añelo se acercaron para informarles acerca de los agresores. Le aseguraron que ya habían estado involucrados anteriormente en episodios violentos dentro de la misma localidad. Según la narración del padre, le contaron que “generaban el conflicto, iban a buscar a las personas, las agredían, y siempre había alguien que filmaba”.

La fiscal Sola construyó la acusación que derivó en el acuerdo de responsabilidad firmado por Ortega
La fiscal Sola construyó la acusación que derivó en el acuerdo de responsabilidad firmado por Ortega

La prueba recolectada por el MPF incluyó las imágenes de las cámaras de seguridad, testimonios de quienes presenciaron el ataque, prendas de vestir y calzado secuestrados a los involucrados, y el arma homicida que tenía manchas de sangre y fue recuperada durante los allanamientos. Con ese material, la fiscal Sola construyó la acusación que derivó en el acuerdo de responsabilidad firmado por Ortega.

El otro hombre presente aquella madrugada, Agustín Maximiliano Celina Garrido, ya había transitado su propio proceso. En un procedimiento abreviado anterior, fue declarado responsable como partícipe secundario del mismo homicidio y condenado a cuatro años de prisión.

La funcionaria del MPF solicitó que la audiencia de determinación de la pena quede en manos de un tribunal colegiado, dado que la pretensión punitiva supera los tres años de prisión. La decisión contó con el apoyo de la querella.

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