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Tragedia en Neuquén: un operario murió y otro resultó herido tras un accidente en Vaca Muerta

El hecho ocurrió en el Bloque Rincón del Mangrullo, en uno de los yacimientos de YPF. El sobreviviente fue trasladado vía aérea para recibir atención médica

YPF Vaca Muerta
Un hombre murió y otro resultó gravemente herido tras la explosión de un caño en Vaca Muerta (Fuente)
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Un operario murió y otro resultó gravemente herido en un accidente registrado durante la tarde de este martes en una de las plantas de YPF en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. El sobreviviente tuvo que ser asistido en el lugar y fue trasladado por vía aérea a un hospital.

Según pudo saber Infoabe, no se trató de una explosión, sino que fue una falla en una línea de gas. Aparentemente, todo terminó en la descompresión de un caño que provocó el accidente fatal que terminó afectó a los dos trabajadores.

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En un comunicado oficial, YPF confirmó que el incidente se registró en el Bloque Rincón del Mangrullo, operado por la compañía en la provincia de Neuquén. El área es administrada bajo un esquema de joint venture 50/50 por YPF -operador- y Pampa Energía.

Ante la situación, la empresa desplegó de inmediato sus equipos de emergencia y activó los protocolos correspondientes. La petrolera argentina precisó además que “el incidente ya se encuentra controlado” y que actualizará la información a medida que se disponga de nuevos datos.

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La información preliminar que circuló en los primeros minutos indicaba que se había producido una explosión en el yacimiento. Con el correr de los minutos, sin embargo, se precisó que el hecho correspondió a una descompresión fuerte en una planta separadora de gas. En el lugar intervinieron personal de la firma, equipos médicos y efectivos de la Policía de la provincia.

El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa se pronunció sobre el hecho y aclaró que las víctimas no son trabajadores amparados por convenio colectivo. No obstante, el gremio informó que puso a disposición su equipo y su cadena sanitaria para colaborar en la atención de la situación, y expresó su acompañamiento a la familia del operario fallecido.

YPF Vaca Muerta
Todo ocurrió en el Bloque Rincón del Mangrullo que opera YPF

Otras muerte cerca de Vaca Muerta

En Neuquén, un grave accidente vial ocurrido en junio pasado involucró a tres vehículos y dejó una persona muerta en la ruta provincial 7, a la altura de Tratayen, en la zona de Vaca Muerta.

La persona que conducía una camioneta —quien se convirtió en la víctima mortal del siniestro— colisionó primero con un camión, lo que provocó que este último quedara atravesado en la calzada y desencadenara un segundo impacto con una trafic. Las autoridades implementaron restricciones de tránsito en el sector tras el siniestro.

El choque ocurrió hoy, cerca de las 7 de la mañana. La intervención de equipos de emergencia derivó en un operativo inmediato, que incluyó la derivación de los heridos a hospitales de la región. El conductor del camión fue trasladado al hospital de Añelo, mientras los ocupantes del minibús fueron llevados a un centro de salud en San Patricio del Chañar.

La víctima mortal fue identificada únicamente como el conductor de la camioneta, pero hasta hora no se informó su nombre ni otros datos personales.

En 2024, otro incidente también terminó con la muerte de un operario. La víctima, 40 años, murió luego de que se le cayera encima un caño de grandes dimensiones, cuando trabajaba en el equipo de perforación F19, ubicado en Bajada del Palo Oeste, según informó la empresa Vista en un comunicado difundido ayer por la noche.

La compañía energética detalló que, de inmediato, se activó el protocolo de emergencia y se trasladó al operario a un centro de salud en la localidad de Catriel, Río Negro, donde falleció.

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