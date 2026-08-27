Crimen y Justicia

Robaron una financiera en pleno centro de Mendoza y son intensemante buscados por la Policía

El asalto ocurrió en calle Las Heras al 219. Los delincuentes se llevaron dinero en efectivo y tres celulares

Fachada de un local de Crédito Mágico con cartel rosa, un automóvil azul estacionado en la calle y árboles en la acera
Un robo agravado en un local financiero del centro de Mendoza abrió una investigación sobre la salida de dinero en efectivo y la fuga de tres sospechosos. (Google Maps)
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Un grupo de delincuentes robaron en una financiera del centro de Mendoza y ahora la Policía busca a tres sospechosos, que huyeron en un auto sin patente colocada.

El episodio ocurrió en calle Las Heras al 219 pocos minutos después de la salida del personal de seguridad privada. La secuencia, de acuerdo con los datos iniciales del caso, se produjo cerca de las 20.43, cuando tres empleados se preparaban para cerrar el establecimiento. En ese momento, entraron dos hombres con capuchas y guantes, exigieron el dinero disponible y se llevaron además tres teléfonos celulares de las personas que estaban en el lugar.

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Uno de los elementos que concentra la atención de los investigadores es que los asaltantes, según las primeras declaraciones recogidas por fuentes policiales, habrían actuado con información previa sobre el funcionamiento del local y sobre quiénes permanecían dentro a esa hora.

De acuerdo con lo informado por el portal Mendoza Today, los dos hombres que ingresaron a la financiera no efectuaron disparos, aunque uno de ellos levantó su ropa para mostrar que llevaba un arma de fuego en la cintura, siempre de acuerdo con el relato inicial de los investigadores.

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Esa amenaza alcanzó para forzar la entrega del dinero. El monto sustraído todavía no fue precisado, ya que al momento de las primeras actuaciones continuaba el proceso de constatación del faltante.

Además del efectivo, los asaltantes se apoderaron de tres teléfonos celulares pertenecientes a las personas presentes en el local. Ese dato forma parte del inventario preliminar de lo robado y podría resultar útil para reconstruir movimientos posteriores, en caso de que alguno de los dispositivos aporte geolocalización, actividad de línea o intento de descarte.

Vista trasera de camioneta policial oscura. Placa con escudo y texto Mendoza Gobierno. Texto Policía en la compuerta. Emblema Chevrolet. Luces azules
El asalto ocurrió en calle Las Heras al 219 cerca de las 20.43, cuando tres empleados se preparaban para cerrar el establecimiento. (Policía de Mendoza)

Tras concretar el robo, los dos autores salieron del establecimiento y escaparon con apoyo externo. En las inmediaciones los esperaba un tercer hombre en un Toyota Etios blanco que, según la primera información del caso, circulaba sin chapa patente colocada.

La intervención policial comenzó después de una alerta ingresada a la línea 911. A partir de ese llamado se dispuso un patrullaje en el área céntrica para intentar localizar a los sospechosos y establecer una posible ruta de fuga. Al mismo tiempo, se inició el análisis de registros de video de las inmediaciones de Las Heras, una tarea que busca determinar desde qué punto llegaron los autores, cuánto tiempo permanecieron en el lugar y hacia dónde se dirigieron después.

Dentro de ese trabajo participan efectivos de la División Investigaciones y de Policía Científica, que avanzan sobre la escena del hecho con medidas orientadas a preservar rastros, relevar testimonios y consolidar una secuencia horaria precisa. La revisión del local, de los accesos y de los movimientos previos forma parte de las primeras diligencias.

En el plano judicial y policial, la prioridad inmediata se concentra en identificar a los tres participantes, precisar el monto total robado y reconstruir el circuito de escape. También se intenta establecer si existieron tareas previas de observación sobre el local financiero del centro mendocino.

El expediente sigue abierto con peritajes en curso, toma de declaraciones y análisis de cámaras de seguridad y quiénes integraron la banda que actuó el miércoles por la noche.

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