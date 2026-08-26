Sociedad

“Una medida pido, una”: una monja de Merlo reclamó al Gobierno respuestas para los sectores más vulnerables

Adela Mancuso trabaja en Barrio Nuevo. Describió el impacto de la crisis en las familias y advirtió por el avance de las adicciones, la inseguridad y las dificultades para sostener los gastos cotidianos

La monja Adela Mancuso, de la parroquia Mamá Antula en Merlo, comparte un desgarrador testimonio sobre la creciente inseguridad, el avance de la droga y la profunda crisis económica que golpea a su comunidad. Un relato sobre la lucha diaria por la supervivencia y la falta de oportunidades.
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En Barrio Nuevo, partido de Merlo, la realidad cotidiana se define por la precariedad, la inseguridad y la falta de oportunidades. Las familias atraviesan dificultades crecientes para sostenerse, mientras la violencia y la adicción ganan terreno. La hermana Adela Mancuso, referente local de la parroquia Mamá Antula, observó, en diálogo con Infobae en Vivo, cómo el tejido social se debilita ante la ausencia de respuestas efectivas.

Mancuso puso en duda que el Gobierno nacional escuche el pedido de medidas de contención para los sectores más pobres en un contexto que, según describió, golpea sobre todo a niños, adolescentes y jóvenes. “Primero tengo que hacer el ejercicio de creer que me va a escuchar, porque la verdad que me cuesta mucho”, afirmó la religiosa.

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Su reclamo central al Gobierno se centra en una demanda puntual: “Que los más vulnerables puedan tener la experiencia de que fueron tenidos en cuenta. Una medida pido, una. Para los más vulnerables, que puedan sentir que alguna vez los miraron y los tuvieron en cuenta”.

Uno de los signos más visibles de la crisis, según su testimonio, es el avance del endeudamiento cotidiano. La monja contó que se multiplicaron los pedidos informales de ayuda por montos de $10.000, $15.000 y $20.000, mientras la parroquia solo puede asistir con alimentos o medicamentos y no con dinero en efectivo.

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Adela Mancuso (Captura de video)
Adela Mancuso (Captura de video)

Sostuvo que en el barrio se combinan inseguridad, pobreza creciente y desconfianza hacia las instituciones. A ese cuadro sumó la falta de empleo, la fragilidad de los ingresos y la violencia asociada a las adicciones como rasgos persistentes de la vida diaria.

El cierre de comercios y la deuda marcan el cambio de vida en el barrio

Mancuso describió una transformación profunda de Barrio Nuevo en los últimos años. Señaló el cierre de comercios, la reducción de oportunidades laborales y una mayor presencia de migrantes paraguayos vinculados a la construcción: “En nuestro barrio hay una fuerte inmigración paraguaya. Los paraguayos trabajan muy bien en la construcción. Eso cambió”.

También habló de una economía barrial cada vez más inestable, con locales que duran poco tiempo abiertos. “Ves que cambia un local, está dos meses, no pueden pagar el alquiler y se van”, explicó.

Según su relato, los pequeños emprendimientos que más se repiten son verdulerías y barberías. La religiosa vinculó esa concentración a la densidad poblacional y a la falta de otras alternativas para generar ingresos.

En paralelo, dijo que se instaló un clima de resignación entre los vecinos. “Hay resignación, impotencia”, sostuvo al describir una desilusión política que, según observó, atraviesa a personas que en la última elección presidencial votaron opciones muy distintas, pero no vieron mejoras concretas en su vida cotidiana.

La violencia por consumos, falta de respuesta oficial e inseguridad

La inseguridad aparece, en su descripción, como una preocupación constante. Mancuso relató un hecho reciente ocurrido en el barrio: “El otro día mataron a un chico delante de su señora y su bebé, pero por un tema de adicción. Le había robado materiales a un vecino y el vecino fue y disparó y lo mató”.

Mano de adolescente sosteniendo una pequeña bolsa transparente con cogollos de cannabis secos, con una mochila verde oliva y un cuaderno desenfocados al fondo
Una mano adolescente sostiene discretamente una pequeña bolsa con cogollos de cannabis, con el fondo desenfocado de una mochila y un cuaderno escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La religiosa afirmó que la comunidad se habituó a la falta de efectos concretos de las denuncias. “La denuncia es inconducente, no incide”, advirtió, y agregó que la sensación de ingobernabilidad alcanza también a la policía, que a su entender no logra contener la situación más allá de refuerzos temporarios tras episodios graves.

Mancuso hizo una distinción entre las redes del narcotráfico y los jóvenes pobres que terminan atrapados por el consumo. “Yo hago una diferencia en lo que es el narco y lo que son los pobres, jóvenes que caen en sus redes”, señaló.

Sobre ese punto, remarcó la facilidad de acceso a drogas de baja calidad como el paco entre varones jóvenes del barrio. “Muy fácil el acceso a la adicción, a la droga. Muy al alcance de la mano y muy poca posibilidad de proyección”, dijo.

El costo del transporte y la pérdida de apoyos públicos

Mancuso advirtió que la crisis también se expresa en dificultades para sostener la escolaridad. Explicó que el precio del transporte complica la asistencia a espacios educativos y que esa carga pesa especialmente sobre adolescentes y jóvenes.

CABA - Coronavirus -Transito - Colectivos - Transporte

“Estamos perdiendo matrícula porque las mujeres me dicen: ‘¿Tengo que venir tres veces?’ El pasaje se lleva mucho”, relató tras conversaciones con responsables de un centro educativo local. Para la religiosa, ese dato muestra cómo el deterioro económico altera decisiones básicas de las familias.

En su diagnóstico, la ayuda estatal llega sobre todo por la vía alimentaria. “El alimento de alguna manera llega por un comedor, por la escuela, porque el Estado provincial sí, en las escuelas hay comedores. Los chicos comen en la escuela”, indicó.

A la vez, marcó vacíos en salud, vestimenta y medicamentos. Entre esos retrocesos mencionó la quita del plan Remediar, que, según recordó, era un sostén importante en las salitas de salud.

La religiosa expresó expectativa ante una futura visita del papa Francisco a la Argentina. “Creo que va a ser una experiencia muy convocante y una experiencia que nos ayude a sentirnos más juntos, que creo que es lo que necesitamos”, concluyó.

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