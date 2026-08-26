Sociedad

Mendoza: murió otro integrante de la familia que sufrió el brutal choque frontal en la ruta 60

Se trata Martín Omar Tillar, de 52 años. Con el hombre, ya son cinco las víctimas fatales. El accidente ocurrió el 16 de agosto pasado

Martín Omar Tillar, una de las víctimas del choque frontal en la ruta 60 en mendoza
Martín Omar Tillar, la quinta víctima del choque frontal en la ruta 60 en Mendoza
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El accidente fatal en la Ruta 60 de Mendoza, ocurrido el pasado 16 de agosto a la altura de Maipú, se cobró otra víctima: se trata de Martín Omar Tillar, el hombre de 52 años que manejaba la camioneta Volkswagen T-Cross que colisionó de frente contra el Peugeot 504. Con él, ya son cinco los muertos por el hecho.

El hombre estaba internado en el Hospital Lagomaggiore con politraumatismos y en estado delicado desde el día del accidente. El choque se produjo cuando Tillar intentó adelantar a otro vehículo y su camioneta impactó de frente contra el Peugeot 504 que circulaba en sentido contrario.

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En la T-Cross viajaban, además del conductor, su hermana Ariadna Tillar, de 54 años, y sus sobrinas, Rosario Masó Tillar, de 21, y Juana Masó Tillar, de 19. Las tres mujeres fallecieron en los días posteriores al accidente a causa de la gravedad de sus heridas.

Juana murió en el Hospital Central de Mendoza tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, producto de las lesiones graves que presentaba como consecuencia del impacto. Horas más tarde, la situación se agravó aún más con la muerte de su hermana, Rosario Masó Tillar, de 19 años,quien también había sido trasladada al Hospital Central, mientras que Ariadna falleció en el Hospital Perrupato, donde también se registró que padecía una fractura de tibia y peroné y otra en el maxilar inferior.

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Dos vehículos, uno blanco y uno oscuro, con daños por un choque. Personas y una camilla amarilla se observan en el asfalto durante la noche
Los dos vehículos colisionados en la Ruta 60 de Mendoza (Sitio Andino)

La quinta víctima fue Oscar “Chacha” Fernández Mercau, de 48 años, conductor del Peugeot 504, quien murió mientras era trasladado al Hospital Central de Maipú. Fernández Mercau se desempeñaba como árbitro de fútbol en torneos amateur de la zona este de la provincia.

Florencia Bettalemmi, de 42 años y pareja de Tillar, es la única sobreviviente de los ocupantes de la T-Cross. Ingresó al Hospital El Carmen con traumatismo de cráneo grave y pérdida del conocimiento, y continúa internada en la unidad de terapia intensiva, según el Diario Uno de Mendoza.

Para trasladar a los heridos graves, las autoridades usaron el helicóptero sanitario Halcón 3. En el lugar también trabajaron agentes de la Policía Vial, la Comisaría 61ª, Bomberos Voluntarios y el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). La causa quedó a cargo de la fiscal Mariana Gutiérrez, quien dispuso peritajes en la escena para determinar las responsabilidades del choque.

A tres días de la tragedia, el viudo y padre de las dos hermanas, Andrés Masó, utilizó su cuenta de la red social Instagram para volcar su dolor y compartir unas palabras de despedida dedicadas a sus hijas.

La publicación del hombre incluyó la frase “Mis dos ángeles”, junto a un agradecimiento por los momentos compartidos con las dos hermanas: “Gracias por cada sonrisa, cada abrazo y cada momento maravilloso que vivimos juntos. Estos recuerdos quedarán para siempre en mi corazón. Las amo eternamente”, escribió el padre en su posteo, el cual acompañó con fotos de las jóvenes fallecidas.

Dos mujeres jóvenes sonríen en el exterior. Un collage circular muestra fotos familiares y un mensaje de texto. Al fondo se ven árboles y un coche
El padre dedicó un mensaje a sus hijas Rosario y Juana, fallecidas en el accidente vial en Mendoza.

Rosario Pérez, amiga íntima de Juana, fue una de las primeras en despedirse públicamente. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, con una publicación que rápidamente circuló entre quienes conocían a la joven. “Nunca pensé que iba a tener que despedirme de vos. Fuiste y siempre vas a ser mi mejor amiga y mi compañía. Aprendí con vos lo que era una verdadera amistad y voy a estar siempre agradecida de haber tenido la suerte de compartir mi vida con vos”, escribió.

“Fuiste la hermana que nunca tuve, pero que siempre quise. Hablábamos todos los días hasta tarde, nos contábamos todo y compartíamos nuestras vidas”, continuó la amiga en su mensaje. Y luego, una frase que resume lo irreparable: “Me enseñaste lo hermoso que puede ser una amistad, me enseñaste todo menos a dejarte ir”.

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