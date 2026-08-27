Manejaba borracho, se filmó y mató a una pareja en Córdoba: irá a juicio por dolo eventual

El conductor detenido, Lucas Emanuel Belén

Guardar

Lucas Emanuel Belén, el conductor que se filmó mientras manejaba ebrio y mató a una pareja tras un violento choque en la ciudad de Córdoba, irá a juicio oral por el delito de dolo eventual. El acusado está detenido en el penal de Bouwer desde el momento del accidente, ocurrido el 1º de febrero pasado.

El hecho se produjo cuando la Toyota SW4 que manejaba Belén, de 28 años, embistió desde atrás a un Renault Clio en el que viajaban Erika Casas, de 41 años, y su pareja Horacio Manuel Díaz, de 46. Ambas víctimas fallecieron como consecuencia del impacto.

PUBLICIDAD

El joven, que permanece detenido con prisión preventiva en la unidad penitenciaria cordobesa, afrontará un juicio por homicidio simple con dolo eventual, figura que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión efectiva. La decisión de elevar fue adoptada por la Cámara de Acusación.

La investigación determinó que, al momento de la colisión, el acusado se grababa a sí mismo con el teléfono mientras circulaba a 136 km/h por una avenida de la ciudad. Los exámenes realizados constataron un nivel de 1,6 gramos de alcohol por litro de sangre y la presencia de metabolitos de cocaína en orina, lo que confirmó que conducía bajo los efectos de ambas sustancias.

PUBLICIDAD

La fiscal Lourdes Quagliatti instruyó la causa y dispuso la detención inmediata del imputado. El abogado de la familia querellante, Carlos Nayi, sostuvo que el siniestro “no fue casual” y que el caso constituía una “crónica de muerte anunciada”.

Las víctimas, Érika Casas y Manuel Díaz

En el celular de Belén, de acuerdo con la investigación y según publicó el diario La Voz, durante la instrucción se recuperaron mensajes de WhatsApp enviados por familiares y amigos de Belén en los meses previos al accidente, en los que le advertían sobre los riesgos de manejar en esas condiciones.

PUBLICIDAD

Uno de ellos, fechado en diciembre del año anterior, decía: “Vos con esas condiciones que andá, no tenés que salir a manejar. Ya basta con esto… Cuando salgas de joda deja la camioneta, bajate la aplicación Uber. Movete con eso porque tomado no podés manejar y por lo que se ve, vos no vas a dejar la bebida”.

Esos registros adquieren peso determinante para la acusación: el homicidio simple con dolo eventual se configura cuando una persona se representa mentalmente que su conducta puede causar una muerte, continúa de todas formas y termina provocándola. Nayi añadió que, tras el impacto, Belén “lejos de auxiliar a la víctima recurrió a tomar agua para neutralizar los efectos del alcohol”.

PUBLICIDAD

Juana Guevara, madre de Erika Casas, agradeció la celeridad del proceso: “Darle justicia a mi hija y a Horacio, dos personas excelentes. Agradecida por lo rápido que se ha dado todo”, declaró.

Su hijo David Casas, hermano de la víctima, describió el impacto en su entorno en diálogo con El Doce TV: “Arrebató la vida de mi hermana y de mi cuñado y nos arrebató la vida a toda la familia. Nos trajo muchas consecuencias familiares, mucho dolor y sigue haciendo daño”.

PUBLICIDAD

La fiscal Quagliatti sostuvo desde el comienzo que Belén, aunque no habría buscado directamente la muerte de las víctimas, se representó la posibilidad de ese resultado y continuó su accionar.

El choque

El choque ocurrió en la intersección de General Manuel Savio y Diego de Funes y Salinas, en el barrio Industrial Ferreyra de la ciudad de Córdoba.

PUBLICIDAD

Una camioneta arrolló a un auto y mató a un matrimonio en Córdoba: los polémicos videos del conductor

Producto de la colisión, el auto perdió el control y terminó chocando contra un poste del tendido eléctrico. Ambos ocupantes murieron en el acto. Por su parte, Belén resultó herido y fue internado con traumatismo facial bajo custodia policial en el hospital San Roque, quedando a disposición de la Unidad Judicial de Accidentología Vial. Tras recibir el alta médica, fue trasladado al penal de Bouwer, donde permanecerá mientras avanza la causa.

El caso conmocionó a la comunidad cordobesa, ya que la mujer que murió fue la primera conductora contratada por la empresa Coniferal, una de las firmas dedicadas al transporte público en la capital de Córdoba.

PUBLICIDAD

“Estarás siempre en nuestros recuerdos como la primera en llegar a nuestra empresa y dejarnos tantas enseñanzas y momentos compartidos”, señalaron desde la compañía. La UTA local, compañeros, vecinos, amigos y otros allegados también la despidieron en las redes.

Luego del hecho se conoció el perfil de Belén y se pudo observar cómo era que se mostraba en redes sociales. En ese sentido, algunos videos que compartió de picadas, con armas y alcohol, se viralizaron en medio del pedido de Justicia.

PUBLICIDAD

En las imágenes se pueden ver maniobras temerarias, donde se lo puede ver acelerando la camioneta 4x4 hasta llegar a los 100 kilómetros por hora, en lo que aparenta ser una picada junto a otros jóvenes que estaban en otro vehículo. Todo esto fue grabado desde el lugar de conductor y al frente del volante.

Asimismo, se pudo ver otra publicación donde las imágenes muestran autos junto a un arma de gran calibre y botellas de alcohol.