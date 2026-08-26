Crimen y Justicia

Juicio por la desaparición de Loan: quiénes son los cuatro testigos convocados para declarar este miércoles

La Justicia citó a la periodista Paula Bernini, un agente de la Prefectura Naval y dos hermanos vinculados a presuntos episodios junto a uno de los detenidos, Nicolás “El Americano” Soria

Juicio caso Loan
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El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este miércoles en la ciudad de Corrientes con la declaración de cuatro nuevos testigos.

La jornada contará con la presencia de la periodista Paula Bernini, así como de los hermanos Mónica Beatriz Sotelo y Roberto Carlos Sotelo, ambos vinculados a presuntos episodios junto a uno de los detenidos, Nicolás “El Americano” Soria. También está citado Walter Alberto Retamozo, efectivo de la Prefectura Naval Argentina.

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De acuerdo con el expediente judicial, Mónica Sotelo fue víctima de un intento de ingreso a su domicilio por parte de Soria, quien está acusado de entorpecer la causa junto al grupo denominado “banda del hotel”, que se presentó en 9 de Julio representando falsamente a la Fundación Dupuy.

La acusación señala que Soria se presentó en la casa de Sotelo, exhibió una falsa orden de allanamiento e intentó intimidarla con el objetivo de que declarara que la desaparición de Loan se debía a un “ajuste narco”.

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Según la investigación, Soria habría estado acompañado por Rocío Emilce Fleitas, alias “La Pocha”, una ex testigo protegida del caso que fue noticia en las últimas semanas: a fines de julio, la policía provincial allanó su vivienda e incautó cocaína.

Juicio Loan Peña - Corrientes
Nicolás "El Americano" Soria

En septiembre de 2024, Mónica Sotelo se refirió a este supuesto episodio ante la fiscalía y afirmó: “(Soria) Se hizo pasar por la DEA con una orden de allanamiento falsa, y quisieron entrar. Al lado de mi casa había un stud, les alquilaba a los chicos para sustentarme, y me decía que yo le tenía a Loan ahí […] Yo ya sabía que no era de la DEA, porque días antes pasaba por mi casa y sacaba fotos, después también llegaba a la casa de mi mamá y le daba drogas a mi hermano Roberto Carlos Sotelo, que es adicto y está con rehabilitación. Entonces yo no le dejé entrar”.

Por su parte, Roberto Sotelo figura en la causa como una persona vulnerable por su adicción a las drogas. El expediente sostiene que Soria le entregó estupefacientes de manera gratuita para influir en sus declaraciones y reforzar la hipótesis narco.

Este testigo también prestó testimonio en septiembre de 2024. En aquella oportunidad relató: “Estaba sentado a fuera de mi casa y veo que para un auto, se baja esa persona que dice llamarse norteamericano, me dijo: ‘Che, amigo, ¿podemos hablar?’. Me saca el documento y me dice que es norteamericano y que se dedicaba a la trata de personas. Le pregunté quién le mandó y me dijo que siempre me veía. Me dijo que si yo le decía dónde estaba Loan él me iba a pagar bien. Le dije que no sabía pero que le iba a averiguar. Después, otro día me buscó, fuimos a comprar cocaína y nos pusimos a tomar cerca de las piedras. Después me dio unas pastillitas rosaditas".

Nicolás Soria, alias "El Yanqui" o "El Americano"
Soria lleva dos años bajo arresto

El testimonio de Walter Retamozo, integrante de la Prefectura Naval Argentina, también se enfocará en el grupo señalado por manipulación e intento de desviar la investigación, ya que el agente intervino en los operativos realizados en el Hotel Despertar del Iberá.

La lista de testigos se completa con Paula Bernini, citada para declarar sobre su cobertura del caso en 9 de Julio y los episodios que presenció durante la investigación.

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