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Eliana Guercio apuntó contra Ximena Capristo y recordó la dura situación que le hizo vivir: “Me quise tirar por el balcón”

Un audio que salió al aire en SQP reavivó una vieja pelea y sumó una denuncia muy delicada sobre lo ocurrido en 2006, cuando ambas integraban una obra en el teatro Tronador

Eliana Guercio acusó a Ximena Capristo en SQP de haberla llevado a una situación límite durante una temporada teatral en Mar del Plata (Video: LAM, América TV)
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Un audio enviado a Yanina Latorre para el programa SQP (América TV) desató una de las revelaciones más graves que se recuerdan en el mundo del espectáculo argentino. Eliana Guercio acusó a Ximena Capristo de haberle hecho vivir una situación límite durante una temporada teatral en Mar del Plata, al punto de haber querido quitarse la vida.

“No volví al teatro porque vivía en un piso 28 y me quise tirar por el balcón por la vida de mierda que me hizo esta mujer. Tuvieron que venir mis padres a Mar del Plata a rescatarme”, dijo la esposa de Gustavo Conti en el mensaje de voz que salió al aire.

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La declaración transformó de inmediato lo que había empezado como un cruce de chimentos en un asunto de otra gravedad. En el estudio, la propia Capristo quedó descolocada: “¿Qué? Nunca supe eso. Es muy grave, es muy fuerte”, reaccionó.

Y agregó, al intentar dimensionar lo que acababa de escuchar: “Que se relaje. Fue una pavada de un cartel, de ahí a querer tirarte de un piso 28 me parece súper grave, que el problema no era yo y lo estaba canalizando en mí”.

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Guercio afirmó que quiso quitarse la vida mientras integraba el elenco de Pasajeros de la risa en el teatro Tronador (Video: SQP, América TV)

El origen del conflicto se remonta a 2006, durante la temporada de Pasajeros de la risa, en el teatro Tronador de Mar del Plata, donde ambas formaban parte del elenco encabezado por Jorge Corona. La pelea se desencadenó por la ubicación de sus nombres en la marquesina del teatro —quién iba a la izquierda y quién a la derecha— una disputa que Capristo calificó como “una boludez” y que, según su versión, terminó resolviéndose entre ellas. Guercio, sin embargo, sostuvo que el daño fue mucho más allá de ese episodio puntual: “Me hizo la vida imposible en el teatro. Me hizo mucho daño”, afirmó en el audio.

Lo que siguió a esa temporada fue, según Guercio, su salida del proyecto. Capristo contó en LAM (América TV) que antes de que terminara la temporada, su colega se retiró del teatro y que el elenco recibió la información de que había sido echada. La reemplazante fue Adabel Guerrero, quien por entonces era bailarina de la obra y aprendió los cuadros en tiempo récord.

Pero el historial entre ambas tiene más capas. Años antes de esa temporada, las dos habían compartido escenario en La peluquería, con Gerardo Sofovich, y también en el programa Patinando. La ruptura definitiva de su amistad, sin embargo, estuvo ligada a otro episodio: un mensaje anónimo que llegó a Intrusos (América TV) en el que una integrante del elenco acusaba a otra de prostituirse. Ese mensaje le valió a Eliana, en cámara, una pregunta directa del periodista Marcelo Polino, a quien respondió con una cachetada que quedó en la historia de la televisión argentina. Con el tiempo, el propio jurado de Showmatch señaló a Capristo como la autora del mensaje. Ella lo negó. El caso fue judicializado, según contó la propia Guercio.

Marcelo Polino señaló con el tiempo a Ximena Capristo como autora del mensaje anónimo, un caso que Eliana Guercio dijo que fue judicializado (Video: Archivo)

La reaparición de este conflicto tiene un disparador preciso: la pelea pública entre Polino y Lali Espósito. Cuando la ex participante de Gran Hermano opinó sobre ese cruce y dijo que el periodista también había intentado ensuciarla a ella años atrás, el periodista respondió con dureza desde sus redes: “Todo lo que ha hecho Ximena Capristo en su vida es esquivarle al éxito”, y lanzó una adivinanza que aludía al episodio del mensaje anónimo, con la frase: “Soy periodista. Además, guardo todo. Me buscás, me encontrás”. Ese cruce fue el que volvió a encender la mecha entre las mujeres.

La panelista de Gran Hermano cerró su audio con una frase que no dejó margen para la ambigüedad: “Sigue siendo lo mismo que fue toda la vida”. Capristo, por su parte, reconoció que el reencuentro más reciente entre ambas había sido positivo —se cruzaron en Telefe, se abrazaron, Guercio lloró— pero que después algo volvió a romperse. “No me acuerdo por qué se enojó después”, dijo.

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