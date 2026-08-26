Le tiraron un piedrazo y murió por un traumatismo de cráneo: ahora irán a juicio los dos jóvenes acusados

La Fiscalía pidió la elevación a Juicio (El Doce.tv)

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Dominic Mateo Cuello perdió la vida en febrero pasado tras haber permanecido dos días internado debido a un piedrazo que recibió en la cabeza. Este martes la Justicia determinó que la etapa de investigación llegó a su fin y los dos acusados irán a juicio.

El joven de 18 años, oriundo de la provincia de Córdoba, fue llevado por sus padres al Hospital Regional Villa Dolores, donde ingresó con diagnóstico de traumatismo de cráneo grave con hematoma y quedó internado en terapia intensiva en estado crítico. Según la reconstrucción que hizo la fiscalía del caso, en la madrugada del 24 de febrero, en el sector de Barrio Las Encrucijadas, dos jóvenes de 21 y 18 años comenzaron a seguir en moto al adolescente.

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El mayor de edad conducía a alta velocidad, mientras el menor viajaba en el asiento trasero del vehículo. Fue durante esa persecución de un kilómetro y medio aproximadamente que el acompañante utilizó una honda de fabricación artesanal, con doble goma de suero, para disparar la piedra que impactó en la cabeza de Cuello.

El golpe le provocó a la víctima un traumatismo cráneo encefálico con hematoma epidural. A pesar de los esfuerzos de los médicos, el joven perdió la vida el día 26 del mismo mes.

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Mateo Cuello murió por un piedrazo que le dieron con una gomera (El Doce)

La Justicia de Córdoba detuvo a los dos sospechosos a los pocos días del deceso y, durante los operativos policiales, secuestraron una moto, teléfonos celulares y el arma utilizada. De acuerdo con la información detallada recientemente por el Ministerio Público Fiscal provincial, la Fiscalía de Instrucción de Villa Dolores, a cargo de la fiscal Analía Gallaratto, solicitó la elevación a juicio. Los acusados están imputados por homicidio simple con dolo eventual, mientras al mayor de edad se le suma el agravante por la participación de un menor en el hecho. Ambos aguardarán la realización del debate oral bajo prisión preventiva, el de 21, y privación cautelar de la libertad, el menor de 17.

Permaneció internado en el Hospital Regional dos días y falleció

El caso tuvo su origen en un episodio que fue informado en primera instancia como un ataque a un joven que transitaba en motocicleta por el mismo barrio. De acuerdo con la información detallada por el portal La Voz del Interior, la fiscal Lucrecia Zambrana había imputado a los individuos por lesiones calificadas dolosas. Dado que interpretó que se trató de un hecho intencional; nada de una lesión culposa.

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En los primeros momentos de la investigación, se analizaba si la piedra había sido arrojada desde otra motocicleta, aunque esa hipótesis no podía confirmarse debido a la ausencia de cámaras de seguridad en el sector. La pesquisa posterior determinó la participación del mayor de edad como conductor y del adolescente como agresor directo.

El ataque ocurrió en la madrugada del 24 de febrero (La Voz del Interior)

Otro violento ataque a un adolescente en Córdoba

La causa por la agresión a Santiago Herrero, el adolescente de 15 años que sufrió un traumatismo craneoencefálico con fractura y hundimiento de cráneo tras recibir un botellazo en Villa Carlos Paz, sumó dos nuevos imputados el mes pasado. Con estos, ya son cinco los acusados por el delito de homicidio en grado de tentativa.

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Entre los nuevos imputados hay un mayor de edad y un menor, este último señalado como el presunto autor material del botellazo. Los dos mayores permanecen alojados en la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA) de Córdoba, dos menores punibles fueron trasladados al Complejo Esperanza y el menor no punible quedó sujeto a medidas socioeducativas.

El episodio ocurrió en la madrugada del 10 de julio en la esquina de avenida Cárcano y Sargento Cabral, cuando un grupo de jóvenes interceptó a la víctima en la costanera. Herrero fue derivado al Hospital de Urgencias de Córdoba, donde le practicaron una craneotomía. La investigación, a cargo de la fiscal Jorgelina Gómez, continúa en etapa de recolección de pruebas.

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