Marcela Kloosterboer vuelve a la ficción: “Tenía ganas de probar un formato nuevo”

Marcela Kloosterboer interpreta a Miranda, una mujer marcada por un pasado borrado de su memoria, un secreto familiar y una verdad que puede cambiarlo todo (Gentileza: La nueva escena)

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Marcela Kloosterboer vuelve a la ficción con un nuevo desafío: protagoniza La escena prohibida, una serie vertical que muy pronto tendrá sus primeros capítulos en América TV. Se trata de una apuesta al formato breve para celular, con episodios de apenas un minuto y medio, una historia de suspenso y un elenco integrado por varias figuras reconocidas.

La actriz encabeza esta producción en la piel de Miranda, una mujer atravesada por un pasado borrado de su memoria, un secreto familiar y una verdad capaz de cambiarlo todo. La ficción, producida por The Eleven Hub, la unidad de formato vertical premium de SDO Entertainment, tendrá una primera ventana en la pantalla de América y en las redes sociales del canal, antes de su desembarco completo en la plataforma Shorta.

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Con dirección de Jorge Bechara y producción general de Pamela David, la serie reúne además a Luis Ziembrowski, Francisco Andrade, Agustín Sullivan, Luisa Vila, Ana Pauls, Laura Novoa, Faustina Dionisi y Guadalupe Benante. El rodaje ya está en marcha y se desarrolla a lo largo de seis jornadas intensas.

En ese contexto, Kloosterboer habló con Teleshow sobre su regreso a un proyecto audiovisual, el atractivo del formato vertical y el desafío de encarar una historia de suspenso en capítulos de un minuto y medio.

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El elenco de La escena prohibida reúne a Luis Ziembrowski, Francisco Andrade, Agustín Sullivan, Luisa Vila, Ana Pauls, Laura Novoa, Faustina Dionisi y Guadalupe Benante (Gentileza: La nueva escena)

“Todavía la estamos grabando. Empezamos ayer, son seis días de rodaje y creo que la estrenamos a mediados de octubre”, contó la actriz, entusiasmada con esta nueva experiencia. También destacó el clima de trabajo y el reencuentro con el lenguaje audiovisual: “Estoy contenta con lo que estoy viendo, con el equipo, con volver a lo audiovisual. Me gustó todo, me cerró probar algo nuevo”.

Kloosterboer explicó que uno de los puntos que más le interesó del proyecto fue justamente su formato. “Son capítulos cortos, duran un minuto y medio más o menos. Es para ver varios seguidos. Y todo en vertical. Entonces el registro es otro”, señaló. Aun así, aclaró que, desde lo interpretativo, la esencia no cambia: “A nivel actoral es lo mismo que cualquier otro trabajo. Es hacer una escena con un compañero, mirarte a los ojos, conectar y actuar”.

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Marcela Kloosterboer explicó que el formato vertical propone otra experiencia de consumo, pero que a nivel actoral mantiene la misma esencia que otros trabajos (Gentileza: La nueva escena)

La actriz reconoció que hacía tiempo no participaba de una propuesta audiovisual y que su trabajo más reciente había sido en teatro. Por eso, esta serie apareció también como una oportunidad para explorar un terreno distinto. “Tenía ganas de formar parte, de probar, de conocer una serie vertical. Me parece un formato nuevo y un desafío, porque es contar una historia completa en una hora y media total, como una película, pero dividida en capítulos muy cortos”, dijo.

Sobre el auge de estos contenidos en redes y plataformas móviles, Kloosterboer consideró que se trata de una respuesta a nuevas formas de consumo. “Las redes van cambiando y a veces se agota un poco la propuesta. Esta es una opción distinta para el que quiere mirar algo en el teléfono, pero que sea ficción”, afirmó. Y agregó que el formato permite adaptarse a rutinas fragmentadas: “Hoy cuesta sentarse una hora y media a ver una película sin agarrar el teléfono. Esto acerca la ficción a esa realidad”.

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La actriz señaló que aceptó La escena prohibida por el guion de suspenso, la dirección de Jorge Bechara y el elenco de la serie vertical (Gentileza: La nueva escena)

Consultada por su personaje, explicó que Miranda tiene rasgos lejanos a su forma de ser. “Es una mujer muy fría, se crio sola con su papá, es dueña de una empresa y trabaja muy sola. No sé si tiene tanto en común conmigo. A mí me gusta más el trabajo en equipo y la parte social”, sostuvo.

Kloosterboer también detalló qué elementos inclinaron su decisión de aceptar la propuesta. “Principalmente fueron tres cosas: me gustó el guion, que es atrapante y tiene suspenso; que el director sea Jorge Bechara, que para mí es una garantía; y el elenco”, enumeró. Sobre la historia, remarcó que la atrapó desde la lectura: “No sabés quién es el culpable ni qué está pasando. Yo misma, leyendo, iba pensando: ‘Pará, ¿es este? ¿No, quién es?’”.

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Marcela Kloosterboer sostuvo que La escena prohibida acerca la ficción al consumo en teléfono y mantiene la intriga hasta el final (Gentileza: La nueva escena)

En relación con el trabajo diario en el set, definió el clima como distendido pese a la intensidad de las jornadas. “Hay mucho compañerismo, buena onda y estamos todos en la misma. Trabajamos diez horas por día, arrancamos a las ocho y terminamos a las seis, pero el ambiente es relajado. Me siento cómoda y lo estoy disfrutando”, aseguró.

La actriz contó además que conversó con colegas que ya participaron en series verticales y que la experiencia incluso le abrió nuevas inquietudes. “Me gusta probar cosas distintas. Hablé con amigos actores que hicieron este formato y hasta decimos que dan ganas de pensar otra, de armar algo. Está bueno porque es algo más al alcance para producir también”, comentó.

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De cara a lo que viene, adelantó que evalúa volver al teatro en los próximos meses, aunque no descarta nuevos proyectos frente a cámara. Mientras tanto, su foco está puesto en esta historia de suspenso que, según anticipó, mantiene la intriga hasta el final. “Te va sorprendiendo todo el tiempo y toma caminos que no esperás”, dijo sobre una trama que apuesta a los secretos, las sospechas y las decisiones extremas de su protagonista.