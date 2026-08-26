Las sensuales fotos de Julieta Poggio y Sofía “La Reini” Gonet, inspiradas en Shakira y Rihanna

Julieta Poggio y Sofía “La Reini” Gonet protagonizaron una sesión de fotos inspirada en Shakira y Rihanna para el lanzamiento de Popstars en Telefe (Video: Instagram)

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Julieta Poggio y Sofía “La Reini” Gonet protagonizaron una sesión de fotos en lencería negra que tomó como referencia una de las producciones más recordadas de Shakira y Rihanna. Las imágenes, publicadas en sus redes sociales en el marco del lanzamiento de Popstars, el nuevo programa de Telefe en el que ambas participan del stream, circularon con rapidez entre sus seguidores y generaron una catarata de reacciones.

La producción de Julieta Poggio y Sofía Gonet retomó la estética de la sesión que Shakira y Rihanna hicieron en 2014 para “Can’t Remember to Forget You”

La producción de Julieta Poggio y Sofía Gonet retomó la estética de la sesión que Shakira y Rihanna hicieron en 2014 para “Can’t Remember to Forget You”

El concepto de la producción tomó como punto de partida la recordada sesión fotográfica que Shakira y Rihanna realizaron juntas en 2014, con motivo del lanzamiento de su colaboración “Can’t Remember to Forget You”. Aquellas imágenes —dos mujeres en negro, sobre fondos oscuros, con joyería llamativa y poses de alto contraste— se convirtieron en una referencia de la cultura pop, y Poggio y Gonet las reinterpretaron con una estética propia, más audaz y con varios guiños a la lencería de lujo.

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Otra imagen en blanco y negro de Julieta Poggio y Sofía Gonet remitió a las fotos del videoclip de “Can’t Remember to Forget You”

Una de las fotos de Julieta Poggio y Sofía “La Reini” Gonet replicó la composición original de Shakira y Rihanna con lencería negra, joyería y fondo oscuro

En una de las fotos más comentadas, que replica directamente la composición de Shakira y Rihanna, Poggio aparece arriba, con un body negro de cuello redondo y panel de microtul translúcido en el pecho, collar de piedras de colores y el cabello ondulado rubio. Gonet, debajo, lleva un corset negro con estructura de paneles y portaligas, brazalete dorado con piedras y anillos de gran tamaño. El fondo oscuro con textura de leopardo completa el encuadre, casi idéntico al original. La producción apuntó a construir una imagen sensual y provocadora a partir de esa referencia.

La joyería de alto impacto funcionó como elemento unificador en los looks de Julieta Poggio y Sofía Gonet durante la sesión inspirada en íconos del pop

Otra de las imágenes, en blanco y negro, muestra a las dos influencers recostadas sobre una tela negra, con tacones altos y joyería plateada, en una composición que también remite a las fotos del videoclip de “Can’t Remember to Forget You”. La foto en blanco y negro de Shakira y Rihanna que sirvió de inspiración las muestra en poses similares, con prendas de corte lencero y accesorios en primer plano.

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La producción también incluyó una referencia a otro momento icónico de la historia del pop: el beso entre Britney Spears y Madonna en los MTV Video Music Awards de 2003. Poggio y Gonet recrearon esa imagen con sus propias versiones de los looks originales: Poggio con un corset blanco de encaje, collar de perlas largas y cabello lacio rubio; Gonet con una musculosa negra ajustada y el pelo recogido. Las dos posan en actitud de acercamiento, en clara alusión a aquella escena que dio vuelta al mundo hace más de dos décadas.

La sesión de fotos también incluyó una recreación del beso de Britney Spears y Madonna en los MTV Video Music Awards de 2003

La sesión de fotos también incluyó una recreación del beso de Britney Spears y Madonna en los MTV Video Music Awards de 2003

El look de cada una en la sesión fue construido con precisión. Poggio eligió un body negro de líneas cavadas, con sectores de microtul translúcido que dejaban ver parte de su figura, y lo completó con collares de piedras de colores superpuestos y anillos de gran tamaño. Gonet, por su parte, apostó por un diseño de inspiración corsetera con estructura marcada, portaligas y terminación colaless, reforzada con una pulsera dorada de cadena y piedras. Ambas sumaron joyería de alto impacto —collares, brazaletes y anillos— que funcionó como elemento unificador de toda la producción.

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Julieta Poggio llevó un body negro con microtul translúcido, mientras Sofía “La Reini” Gonet eligió un corset con portaligas para la producción

La dupla entre Julieta Poggio y Sofía “La Reini” Gonet surgió en Popstars, donde ambas participan del streaming oficial de Telefe junto a Valen Rizzuti

Antes de la sesión, las dos también habían coordinado sus looks para una salida al teatro. Poggio llevó una musculosa corta con la inscripción “Goat aura”, pantalón de tiro bajo con brillos y lazos cruzados en la cintura, abrigo de piel y borcegos de cuero con suela XL. Gonet optó por un corset escotado, calzas bikers y un tapado largo, con stilettos y una minicartera con detalles de lazos. Esa noche fue al espectáculo Sex, creado y dirigido por José María Muscari, para acompañar a Daniela Celis, mejor amiga de Poggio y parte del elenco.

La amistad entre Poggio y Gonet se forjó durante las grabaciones de Popstars, el reality musical que regresó a Telefe 25 años después de su primera edición. Ambas integran el equipo de streaming del programa y conducen el react oficial junto a Valen Rizzuti por Streams Telefe. La producción fotográfica funcionó como presentación conjunta de esa dupla ante el público, con referencias a la cultura pop internacional como hilo conductor.

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