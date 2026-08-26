Economía

GNL: cuatro bancos internacionales cierran el crédito para el proyecto que desbloqueará exportaciones por USD 7.000 millones

Citi, JP Morgan, Itaú y Santander lideran un consorcio de entre diez y doce bancos que estructura un préstamo sindicado de USD 900 millones para una obra clave del proyecto Southern Energy

Southern Energy barcos de GNL
El Hilli Episeyo, el primer buque licuefactor de Southern Energy, llegará a la Argentina en 2027 para operar frente al Golfo San Matías
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Southern Energy (SESA), el proyecto que convertirá a la Argentina en un exportador de gas natural licuado (GNL) a gran escala —el primero de los dos en carrera que llegará al mercado, con exportaciones por USD 7.000 millones ya previstas para 2027— entró en la recta final de su financiamiento.

Según pudo saber Infobae por fuentes con conocimiento directo de las negociaciones, Citi, JP Morgan, Itaú y Santander lideran el consorcio bancario que estructuraría un préstamo de en torno a USD 900 millones para construir el gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa atlántica de Río Negro, donde se ubicarán los dos buques licuefactores que procesarán el gas proveniente de la cuenca neuquina. La inversión total del proyecto asciende a USD 1.300 millones. Pan American Energy, la petrolera que lidera el proyecto, no realizó comentarios al respecto.

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El proceso se encontraría en su fase final y el cierre se concretaría en los próximos días. El esquema contempla la participación de entre 10 y 12 entidades financieras en total, bajo la modalidad de préstamo sindicado de project finance, un mecanismo en el que el repago se apoya en los ingresos futuros del propio proyecto y no en el balance de las empresas accionistas.

Los fondos financiarán la construcción del San Matías Pipeline, el gasoducto de 478 kilómetros y 36 pulgadas de diámetro que correrá desde Tratayén, en la provincia de Neuquén, hasta el Golfo San Matías, en Río Negro. El proyecto es impulsado por los mismos socios de Southern Energy (SESA)Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG— en las mismas proporciones accionarias. Allí operarán los dos buques de licuefacción de SESA. Con ambas unidades en funcionamiento, la capacidad total alcanzará las 6 millones de toneladas anuales de GNL.

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El proyecto prevé exportar 6 millones de toneladas anuales de GNL a partir de 2028 REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El proyecto prevé exportar 6 millones de toneladas anuales de GNL a partir de 2028 REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La obra ya tiene constructor. A fines de abril, San Matías Pipeline adjudicó la construcción del gasoducto a la UTE Víctor Contreras - SICIM, que superó a cuatro competidores: la UTE Techint-SACDE, Pumpco, Bonatti-Contreras Hermanos y BTU. La instalación de la planta compresora intermedia —ubicada en el kilómetro 80 de la traza, en Río Negro, con una potencia de 46.000 HP— quedó en manos de Oilfield Production Services (OPS).

La derrota de Techint en esa licitación fue la segunda en pocos meses para el grupo liderado por Paolo Rocca. A comienzos de año, Tenaris —subsidiaria de Techint y única productora local de este tipo de tuberías— había perdido la compulsa por los caños del gasoducto frente a Welspun, un fabricante indio prácticamente desconocido en el mercado local. El contrato, por más de USD 200 millones, desató una andanada de críticas del presidente Javier Milei hacia Rocca, a quien bautizó “Don Chatarrín de los tubitos caros” en reiteradas declaraciones públicas.

Con los contratos firmados y el financiamiento en la recta final, la obra avanza según cronograma. De acuerdo con fuentes con conocimiento de la transacción consultadas por Infobae, el cierre financiero se concretaría esta semana, fecha que coincide con la llegada de los primeros caños al país. Las soldaduras están previstas para noviembre.

El proyecto que recibirá ese financiamiento es el primero de los dos grandes esquemas de exportación de GNL que compiten en la Argentina. El primer buque licuefactor de SESA, el Hilli Episeyo, llegará al país el año próximo y tiene previsto comenzar a producir hacia fines de 2027. La segunda unidad, denominada MK II, se incorporará en 2028. Esa ventaja temporal lo diferencia de Argentina LNG, el megaproyecto impulsado por YPF, Eni y XRG —que solicitó en agosto la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con una inversión estimada en USD 51.000 millones— cuya entrada en operación está prevista para 2031.

El primer buque ya tiene comprador. En febrero, Southern Energy cerró en Berlín el mayor contrato de exportación de GNL de la historia argentina: un acuerdo con la estatal alemana Securing Energy for Europe (SEFE) por 2 millones de toneladas anuales durante ocho años, con inicio a fines de 2027. Ese volumen representa más del 80% de la capacidad de producción del Hilli Episeyo y podría generar ingresos superiores a USD 7.000 millones según la evolución de los precios internacionales.

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