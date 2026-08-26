Panamá y Brasil realizan un balance de resultados mediante una reunión de consultas políticas

Gisela Padovan, viceministra para América Latina y Caribe de Brasil, junto al viceministro de viceministro Carlos A. Hoyos. (MRE)

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Panamá y Brasil celebraron el III Mecanismo de Consultas Políticas, lo que permitió realizar un balance de la relación bilateral y reafirmar el compromiso de ambos países de avanzar en una agenda orientada a resultados.

Durante el encuentro, se remarcó la decisión de avanzar en negociaciones comerciales bilaterales con el Mercosur, tras la firma de la declaración conjunta en la Cumbre de Asunción el 30 de junio de 2026.

Las autoridades panameñas destacaron la relevancia de las visitas presidenciales recíprocas de 2025 y 2026, que reflejan la voluntad de fortalecer la asociación estratégica entre los dos países.

El viceministro Carlos A. Hoyos puso énfasis en los históricos lazos de cooperación y amistad, así como en el renovado dinamismo que caracteriza la relación actual.

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Uno de los ejes centrales fue el seguimiento del marco comercial bilateral, particularmente tras la firma de los Términos de Referencia en enero de 2026 y el acuerdo inicial alcanzado en mayo.

Panamá y Brasil reiteraron que el proceso de negociación con el MERCOSUR se desarrollará de modo gradual. (MRE)

El proceso de negociación con el Mercosur será flexible y progresivo, con el objetivo de otorgar condiciones preferenciales a productos y sectores de interés nacional para ambas partes, considerando las diferencias económicas existentes.

El Acuerdo de Cooperación y Facilitación de Inversiones, suscrito en 2026, fue señalado como una herramienta clave para atraer nuevos capitales. Este instrumento busca facilitar un flujo más ágil y seguro de inversiones entre los dos países, incentivando el desarrollo de proyectos conjuntos y la integración productiva.

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Durante el diálogo, las delegaciones analizaron opciones para ampliar y diversificar el comercio bilateral, facilitar el acceso de productos panameños al mercado brasileño y aprovechar la posición estratégica de Panamá como plataforma logística regional.

Además, se reiteró el interés de ambos gobiernos en demostrar avances en materia de transparencia fiscal y financiera ante la comunidad internacional.

En el ámbito de la cooperación técnica, las autoridades anunciaron avances decisivos hacia una mayor soberanía sanitaria en la región.

Joao Mendes Pereira, embajador de Brasil en Panamá, formó parte del encuentro. (MRE)

Destacaron la alianza estratégica entre Panamá y Brasil para establecer una planta regional de fabricación de vacunas y biofármacos en territorio panameño, respaldada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y Bio-Manguinhos/Fiocruz.

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El acuerdo contempla que Panamá desarrollará la infraestructura necesaria, mientras Brasil aportará tecnología y conocimiento especializado.

Para concretar este proyecto, ya se ha definido un terreno de entre 130.000 y 200.000 metros cuadrados en colaboración con la Autoridad Nacional de Tierras, y se ha presentado una hoja de ruta técnica.

La Fase Uno del proyecto cuenta con una asistencia técnica de $105.000 otorgada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinada a financiar estudios de pre-factibilidad. Este respaldo internacional fortalece las probabilidades de éxito en la creación de un polo biotecnológico con alcance regional.

La delegación panameña estuvo liderada por el viceministro Hoyos, acompañado por funcionarios de los sectores agropecuario, ciencia y tecnología, y finanzas públicas.

FOTO DE ARCHIVO. Firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que puso fin a más de 25 años de negociaciones. REUTERS/Cesar Olmedo

Por parte de Brasil, la delegación fue encabezada por Gisela Padovan, viceministra para América Latina y Caribe, junto a representantes diplomáticos y técnicos del área económica y comercial.

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Panamá y Brasil reiteraron que el proceso de negociación con el Mercosur se desarrollará de modo gradual, priorizando los intereses nacionales y adaptándose a las particularidades de cada economía.

Ambas partes manifestaron su voluntad de continuar con los encuentros de alto nivel para mantener el impulso en los temas prioritarios de la agenda bilateral.

De esta manera, los dos países consolidan una relación orientada al desarrollo compartido, con especial énfasis en la diversificación comercial, la cooperación técnica y la atracción de inversiones estratégicas.

La delegación de Panamá estuvo encabezada por el viceministro Hoyos, el viceministro de Desarrollo Agropecuario, José Aníbal Rincón, el responsable de la Senacyt, Eduardo Ortega Barría; y el director de la Dirección General de Ingresos, Camilo A. Valdés.

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