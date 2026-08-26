Yanina Latorre contra las panelistas de LAM: a quién “le falta para ser ‘angelita’” y la que “todos me hablan mal de ella”

La conductora abordó sin filtro el presente del ciclo de Ángel de Brito, luego de despedirse del programa luego de 10 años, y opinó sobre Denise Dumas, La Barby, Karina Iavícoli, Pilar Smith y Nazarena Vélez (Video: Yanina 1079/ El Observador 107.9)

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Siempre filosa, siempre picante, Yanina Latorre dio su opinión sobre las actuales “angelitas” de LAM durante una entrevista en su ciclo radial Yanina 1079 por El Observador 107.9. En un intercambio picante con Pepe Ochoa, la conductora analizó uno por uno a los perfiles que hoy integran el panel que supo compartir durante una década, dejando definiciones tajantes y sin eufemismos.

La conductora de SQP (América), quien se despidió oficialmente del programa que conduce Ángel de Brito en diciembre de 2025, dio su visión sobre las actulares panelistas del programa y brindó varias definiciones fuertes sobre las integrantes de esta temporada.

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Ángel de Brito y el equipo de LAM en la temporada 2026 (América TV)

En el estudio del programa radial, Ochoa propuso un ping pong de nombres para obtener la opinión más sincera de Yanina. Apenas escuchó “Denise Dumas”, la conductora no dudó: “Le falta para ser ‘angelita’”. Latorre argumentó que Dumas “se hace la buena y tiene lengua viperina, pero no lleva ningún dato”. Para ella, la clave de una buena panelista es “tener información y no limitarse a opinar como en una peluquería”.

Consultada sobre Pilar Smith, Yanina fue igual de contundente: “Tampoco me gusta. Me parece que se subió a un carro de diva y cree que es la predilecta de Ángel y eso te lo tenés que ganar con el tiempo”. Además, aseguró que Smith mantiene una relación conflictiva con sus compañeras: “Pelea con todas y todas me hablan mal de Pilar”.

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El contraste llegó con el nombre de Karina Iavícoli. La animadora no escatimó en elogios: “Me encanta Karina Iavícoli. Me parece una mina completa. Es malísima, en el buen sentido, para lo que necesita un panelista. Tiene muy buena data”. Pepe Ochoa sumó que es inteligente, y Yanina remató: “Tiene muy buena información”.

Ángel de Brito junto las "angelitas" de 2024

Sobre La Barby, la exangelita celebró el aporte humorístico y descontracturado que aporta al ciclo: “La Barby tiene esa cosa de que tira chistes, se divierte y tiene la nota de color”.

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Al mencionar a Nazarena Vélez, Latorre expresó: “Me encanta Nazarena Vélez. La volvería a llamar doscientas veces. Lo que tiene es que tiene mucho backup. Si bien no va a traer data, opina, y de muchas de las cosas que pasan, ella sabe el pasado”.

Para Yanina Latorre, el puesto de angelita requiere mucho más que presencia mediática. En su visión, el diferencial está en la capacidad de aportar información exclusiva y no solo opiniones generales. “A mí me gusta la ‘angelita’ que lleva data y que no solamente te sentás a opinar como desde una peluquería”, sintetizó. Esta postura deja en claro que, para Latorre, la autenticidad y el conocimiento de fondo son los rasgos esenciales de una panelista.

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La histórica "angelita" tuvo su último programa en donde no pudo contener las lágrimas (Video: LAM/ América TV)

La animadora ingresó en el inicio del ciclo en Eltrece en 2016, cuando el ciclo de llamaba Los ángeles de la mañana y se convirtió en una de las voces más reconocidas y polémicas del programa. Su despedida, el 23 de diciembre de 2025, marcó el cierre de una etapa para dedicarse a nuevos desafíos, como la conducción de SQP en la misma emisora de América TV y bajo la producción de Mandarina Contenidos, la misma que LAM.

En su último programa el año pasado, Yanina se despidió del programa entre lágrimas y con cálidas palabras del conductor como de sus compañeras. “LAM es mi vida”, repitió en más de una ocasión. “Esto no es un trabajo, yo acá lo di todo”, dijo llorando, repasando cómo creció profesionalmente, cómo involucró a su familia y cómo atravesó etapas personales clave dentro del ciclo. “Yani, gracias por todo”. Ella, conmovida y sin poder hablar por la emoción desde hacía varios minutos, se levantó de su silla, caminó hacia Ángel y lo abrazó en silencio. Fue un abrazo largo, cálido, genuino, de esos que dicen mucho más que cualquier discurso. Con la voz quebrada, pero firme, repitió una y otra vez: “Gracias, gracias por todo”. “Nunca me voy a olvidar de nada”, expresó.

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