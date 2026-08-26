Economía

Un mercado al que no llegan las modas: en medio de baja de ventas de autos 0 km, qué prefieren los conductores que van por un usado

El cambio tecnológico de los últimos 20 años fue el mayor de la historia, incorporando electrónica que no había antes del año 2000. Aún no dominan los SUV ni la caja automática como ocurre con los nuevos

Mercado de autos usados al aire libre. Filas de vehículos con capós abiertos, personas inspeccionando. Banderolas de venta y edificios urbanos al fondo.
El mercado de autos usados es muy vasto, con modelos de más de 30 años que no se pueden comparar con los de la década pasada (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuando se habla del mercado de autos usados, hay una variable que condiciona gran parte de las estadísticas y que no se puede evitar de ningún modo: la antigüedad.

Se trata de un dato que impide poner en el mismo conjunto los autos que tienen menos de diez años con los que tienen 20, y mucho menos con los que son del siglo pasado, aunque sea de los últimos años de la década del 90.

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La diferencia siempre está en el kilometraje como una referencia de desgaste, pero aún así, hay autos en buen estado y en muy mal estado que tienen los mismos kilómetros de uso. Pero no solo se trata de kilometraje, en el mundo del usado, las modas de consumo tienen menor relevancia, incluso menos del 25%, que es la tasa de autos nuevos en relación a usados en el mercado.

Es por esta razón que establecer el precio de un auto usado por medio de una tabla es solo una referencia no tan exacta, que incluso hoy queda más desactualizada aun, porque con las ofertas y bonificaciones de los autos 0 km, vender un usado requiere bajarlo de precio o esperar mucho tiempo.

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Letrero de Automotores Usados, tres automóviles exhibidos: un Volkswagen blanco, una Toyota Hilux gris y un Chevrolet negro. Etiquetas de año 2020 y 2016
El cambio tecnológico de los autos usados se produjo principalmente en pantallas y electrónica después del año 2010 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero después hay otro cambio, la tecnología, que en autos usados de los últimos diez años está bastante alineada con la que tienen los vehículos nuevos actuales, pero completamente desactualizada en los que tienen más de una década de vida. La pantalla, de hecho, es el símbolo del cambio. En 2016 no había muchos autos con pantalla.

En ese escenario, un informe de una de las principales empresas que vende autos usados de menos de 20 años y usados seminuevos, publicó estadísticas correspondientes al primer semestre del año, definiendo las principales tendencias de los consumidores.

La elección de los usuarios

Teniendo en cuenta que tres de cada 4 autos que se compran en Argentina actualmente son usados, los resultados de este informe pueden considerarse una referencia real de la elección de los compradores de usados recientes.

Los tres autos más elegidos por los compradores no fueron del mismo segmento, ya que el preferido fue un hatchback B, el Peugeot 208, seguido por el Chevrolet Cruze, un sedán mediano del segmento C y de otro sedán B, el Fiat Cronos, mostrando una polarización de las elecciones entre tres autos completamente diferentes entre sí y no una tendencia. El Ford Ecosport fue cuarto y primero entre los SUV, y Toyota Corolla quinto, como el tercer sedán en el Top 5.

Aunque el nuevo Peugeot 208 tiene 6 años de vida en el mercado, el modelo tiene una historia que le permite liderar como el modelo más elegido de segunda mano.
Aunque el nuevo Peugeot 208 tiene 6 años de vida en el mercado, el modelo tiene una historia que le permite liderar como el modelo más elegido de segunda mano.

Sin embargo, mientras en el mercado de los autos 0 km los SUV tienen el 45% de las ventas, los usados no alcanzaron a recibir el impacto de la nueva “moda” de uso automotor, porque en este rubro el 47% son hatchbacks, el 26% apenas es de los SUV, que de todos modos ya superaron a los sedanes, terceros con un 18%.

En la misma situación están las cajas de cambio, porque la extensión del uso de cajas automáticas es de poco tiempo, no más de cinco años pero más fuertemente en los últimos dos, con lo que la mayoría eligió caja manual, un 61% frente a un 39% de los que compraron un vehículo automático.

Fuera del ámbito de la tecnología, otros datos que sobresalen del informe señalan que por primera vez se elige el color blanco como el más vendido con un 25% de las ventas, cambiando completamente la tendencia histórica que tenía al color negro como el más buscado, ahora en cuarto lugar con el 13.6%, por detrás del gris claro y el gris oscuro. Sin embargo, el tema de los colores es todavía dominado por blanco, negro y gris, que tienen el 80% del total de autos vendidos.

Uno de cada tres autos es comprado por una mujer, aunque en abril de este año, el 33% promedio del semestre tuvo un pico del 38% y en junio su punto más bajo en el 29 por ciento.

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