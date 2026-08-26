Eva Bargiela sorprendió al revelar los llamativos pasos de un famoso ritual de seducción

Eva Bargiela reveló cómo hace su insólito ritual de seducción

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Lejos de la escandalosa situación de su expareja, o de los desafíos que le plantea su primer año como madre, Eva Bargiela sorprendió a sus fanáticos al revelar el llamativo ritual de seducción que aprendió. Al relatar el paso a paso, la joven desató las reacciones de sus compañeros en el estudio y en redes sociales.

Todo sucedió cuando la modelo habló en Que alguien le avise (La Casa), donde describió el supuesto procedimiento del “agua de tanga” y lo comparó con la preparación de una infusión. “El agua de tanga funciona supuestamente así: hervís una tanga usada como si fuese un tecito”, explicó Bargiela en pleno programa. Luego sumó otro detalle sobre esa práctica: “Pensá que el agua caliente mata a todos los bichos”.

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Según indicó, el ritual tendría un fin amoroso. “Esa agua se la tenés que dar de tomar a tu supuesto enamorado”, agregó, ante la sorpresa de sus compañeros.

La intervención provocó reacciones inmediatas en el estudio. Nacho Castañares tomó la palabra y lanzó un comentario sobre la información que manejaba la modelo: “Qué informada la señorita Eva Bargiela”.

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La modelo explicó que el “agua de tanga” consiste en hervir una tanga usada como una infusión y dársela de tomar a un supuesto enamorado

El tema también llegó a las redes, donde aparecieron mensajes de todo tipo. “Suena gracioso pero las personas que lo hacen les falta amor propio”, escribió una usuaria. Otra respuesta fue más directa: “No es gracioso”.

Entre los comentarios también hubo referencias a la vida sentimental de Bargiela. “¿Así lo amarró a Gianluca Simeone?”, ironizó un usuario. Otros eligieron el humor con otra propuesta: “Con que hagan milanesas fritas alcanza”.

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El rechazo al supuesto ritual también quedó reflejado en varias publicaciones. “Qué asco”, resumió otro de los mensajes que circularon tras la emisión. Semanas atrás, Eva Bargiela volvió a quedar vinculada al escándalo que rodeó a su expareja, Facundo Moyano, y respondió en público a una serie de versiones sobre la relación. La modelo fue abordada por una cronista de SQP (América), que le comentó que el sindicalista la había mencionado en distintas entrevistas.

Este video presenta un segmento televisivo donde Eva Bargiela es entrevistada en exteriores por un reportero. Las declaraciones de Bargiela se muestran intercaladas con imágenes de dos presentadoras en un estudio de televisión. Gráficos en pantalla exhiben citas de la entrevistada, como "Para limpiarme a mí no necesito tirarle tierra a nadie" y "Lo pasé muy mal en mi anterior relación", además de mencionar a Facundo Moyano. El contenido se presenta como un "Último momento" periodístico sobre su vida personal. Se trata de un formato de entrevista y cobertura mediática.

La reacción de Bargiela fue inmediata. “Ah, no, no”, contestó al enterarse. Luego escuchó la frase atribuida a Moyano, quien al hablar de sus exparejas había dicho: “Esposa queda grande”. Frente a ese planteo, la modelo eligió tomar distancia. “Yo sé que él está pasando un mal momento y no es mi estilo hacer leña del árbol caído. Yo, para limpiarme a mí, no necesito tirarle tierra a nadie. ¿Será una sensación suya? No sé”, respondió.

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La cronista le preguntó entonces si creía que su ex necesitaba cuestionar a otras personas para mejorar su propia imagen. Eva Bargiela evitó avanzar en esa línea, aunque sí defendió el lugar que ocupó en la relación. “En todas mis relaciones siempre fui muy buena pareja. Obviamente habré tenido errores, como todos, pero siempre traté de ser la mejor compañera posible. No sé si del otro lado pueden decir lo mismo”, afirmó.

Acto seguido, dejó en claro que no buscaba profundizar en el tema. “No me interesa hablar del tema y te juro que esta declaración no la había ni escuchado. O sea, me sorprendiste”, agregó.

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El intercambio sumó otro punto sensible cuando la periodista mencionó una versión difundida por Yanina Latorre el día anterior en SQP. Según ese comentario, Facundo Moyano la habría dejado sin dinero al momento de la separación. Ante esa referencia, Bargiela expuso su incomodidad. “La gente cree que se sabe todo lo que pasó en esa relación y la verdad es que no se sabe ni el uno por ciento”, sostuvo.

Luego precisó cuál fue el ámbito en el que trató esa situación. “Todo lo que tuve que hablar lo hablé o en terapia o con mi abogada y lo presenté en la Justicia”, señaló.

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Cuando le consultaron si Latorre podía estar en lo cierto, Bargiela eligió no profundizar. “Yanina sabe muchas cosas, pero prefiero, te juro, no tocar el tema”, dijo. De todos modos, admitió el impacto que tuvo esa etapa de su vida: “La pasé muy mal. Eso estuvo a la vista en su momento, no es que estoy contando una novedad”.

En el cierre de su respuesta, la modelo marcó la distancia que intenta sostener respecto del presente de su expareja. “Entiendo que uno, cuando está en un mal momento, a veces habla desde el enojo, desde el rencor, pero no tiene que ver conmigo nada de lo que le esté pasando a él. No tengo por qué recibir efectos secundarios de las elecciones que tienen en su vida los demás”, afirmó.

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