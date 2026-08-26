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El homenaje de Fátima Florez a Dolly Parton por la muerte de la diva del country: “Eterna”

La artista publicó imágenes y un video inspirado en la cantante, quien falleció a los 80 años

La humorista se caracterizó como la cantante estadounidense, quien falleció a los 80 años (Video: Instagram)

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La muerte de Dolly Parton tuvo eco inmediato en las redes sociales y entre los mensajes que surgieron desde la Argentina apareció el de Fátima Florez, que eligió un homenaje en video caracterizada como la diva del country.

El fallecimiento de la artista se confirmó el 25 de agosto de 2026 mediante un video publicado en su cuenta oficial de Instagram. El anuncio quedó a cargo de su sobrino, Bryan Seaver, en representación de la familia Parton y Owens.

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En su posteo, la humorista retomó varios elementos asociados a la imagen pública de la cantante. La humorista y actriz apareció con una peluca rubia de gran volumen, un top azul anudado al frente con un gran escote, una chaqueta corta blanca y azul con estrellas y un short blanco de tiro alto. La publicación combinó el tributo visual con una despedida directa en redes sociales.

fátima florez
Fátima Florez se caracterizó como Dolly Parton para despedir a la diva del country que falleció a los 80 años (Instagram)

“Eterna Dolly… Te amamos”, escribió la imitadora en Instagram al compartir las imágenes caracterizada como la diva del country. La muerte de la cantante generó reacciones de artistas y figuras públicas de distintos países. La despedida de Florez quedó dentro de esa secuencia de mensajes que se multiplicó en plataformas digitales a pocas horas de conocerse la noticia.

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El alcance del homenaje también dialogó con el peso cultural de Dolly Parton, una figura que trascendió el circuito del country y consolidó presencia en la música, la televisión, el cine y los negocios. La noticia impulsó una reacción inmediata entre admiradores y celebridades de distintos puntos del mundo.

Un día antes, Fátima Florez también fue noticia por la reaparición pública de su conflicto con su expareja y exproductor, Norberto Marcos, con quien mantuvo una relación de 22 años. La humorista se quebró al aire al referirse a la disputa judicial que ambos sostienen desde la separación y expuso el impacto personal que le provoca que el tema continúe abierto cuatro años después. “Esto no pasó hace dos días, es una separación de hace 4 años, ya pasó un tiempo enorme y me duele”, afirmó en La mañana con Moria (Eltrece), el ciclo de Moria Casán donde reemplaza a la diva durante sus vacaciones.

La actuación de Dolly Parton durante un evento para celebrar la expansión de Dolly Parton's Imagination Library (AP/Charlie Riedel, archivo)
La actuación de Dolly Parton durante un evento para celebrar la expansión de Dolly Parton's Imagination Library (AP/Charlie Riedel, archivo)

Al profundizar sobre el enfrentamiento, Fátima sostuvo que una de las controversias incluye la vivienda en la que reside actualmente. “Me quieren sacar la casa donde vivo. Mi casa, por favor”, dijo entre lágrimas. En la misma intervención, también denunció: “Me quisieron sacar hasta el nombre. Me quisieron sacar hasta mi nombre artístico”. La artista remarcó además el esfuerzo que, según relató, le demandó construir su carrera: “Trabajé desde los 17 años. Nadie me regaló nada, me costó mucho todo”.

La humorista también vinculó su malestar con la exposición pública del conflicto y con las versiones que, según dijo, circularon en los medios. “Duele que, de pronto, del otro lado, estén poniendo en tela de juicio o pongan en duda cuestiones y digan mentiras”, planteó. Más adelante, al recordar la extensión de la relación, agregó: “Me duele de la persona con la que estuve 22 años juntos, de muy chica, de los 19 años”. Antes de cerrar, hizo un pedido directo: “Me gustaría que se solucione todo rápido. Por favor, tengamos paz. Por respeto a los 22 años”.

La humorista salió al cruce de su expareja (Video: La mañana con Moria/ Eltrece)

La respuesta de Norberto Marcos llegó pocas horas después y fue igual de contundente. “Estoy completamente destruido e indignado. No lo puedo creer”, dijo en El ejército de LAM (Bondi Live) al rechazar las acusaciones de su expareja. Sobre la vivienda, sostuvo: “La casa está a nombre de ella y nadie se la está pidiendo”. También negó haber intentado apropiarse de su nombre artístico y afirmó que esa inscripción se realizó en favor de la artista.

El productor también expresó su desconcierto por el tenor de las declaraciones de su expareja y apuntó contra el entorno que la acompaña en esta etapa del conflicto. “No la reconozco, no es ni cerca la mujer que yo conocí”, lanzó. En otro tramo de su descargo, agregó: “Esto es un tema familiar que lo podríamos haber resuelto fácilmente”, y cerró con otra frase que expuso la profundidad del quiebre: “Nunca esperé esto de ella, jamás”.

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