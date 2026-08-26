“Asfixia financiera”: los industriales le pidieron al Gobierno medidas para aliviar la situación de las pymes

La UIA alertó sobre el agravamiento de las dificultades para pequeñas y medianas empresas. (@LuisCaputoAr)

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La Unión Industrial Argentina (UIA) pidió al Gobierno nacional la adopción de medidas para paliar la “asfixia financiera” derivada de la suba de tasas, la caída de actividad y la restricción del crédito, a su juicio, que afecta a las pymes industriales.

El reclamo se realizó en el marco de una reunión entre el Departamento de Política Tributaria de la UIA y autoridades de ARCA, donde la entidad fabril advirtió sobre la gravedad de la situación.

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Durante el encuentro, la UIA valoró la reapertura del régimen de facilidades de pago (RG 5875/2026), que incorpora obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2026 y mantiene la inclusión de las obligaciones aduaneras. A pesar de ello, la entidad reclamó habilitar la migración entre planes y evaluar una reducción de la tasa de financiación, señalando que “no disminuyó para las pymes pese a la menor inflación reciente”.

Entre los principales pedidos, la entidad fabril solicitó la “suspensión por 180 días de embargos y ejecuciones fiscales a pymes como medida transitoria frente a la asfixia financiera derivada de la suba de tasas, la caída de actividad y la restricción del crédito”.

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La UIA reclamó una reducción y automatización de los anticipos del Impuesto a las Ganancias para pymes.

El planteo de la entidad incluyó también la reducción y automatización de los anticipos del Impuesto a las Ganancias para pymes que soliciten la opción de reducción, así como diferir por 180 días los vencimientos del IVA para actividades estacionales y postergar las contribuciones patronales para las economías regionales.

En relación a los saldos a favor, la UIA enfatizó la necesidad de “acortar los plazos de devolución en distintos impuestos cuyas demoras afectan el capital de trabajo” y de “flexibilizar el uso de los reintegros de exportación”.

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Por su parte, ARCA respondió que varias de estas medidas dependen de definiciones del Ministerio de Economía, aunque, según los industriales, se comprometió a analizar la ampliación del universo de contribuyentes habilitados a compensar créditos y a revisar los montos mínimos sujetos a control en las solicitudes de reducción de anticipos del Impuesto a las Ganancias.

El comunicado de la Unión Industrial concluyó que “ambas partes acordaron dar continuidad al espacio de diálogo con un próximo encuentro en 45 días”, en busca de alternativas ante el contexto de presión financiera sobre el sector pyme industrial.

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La industria no repunta, según la UIA

La industria evidenció un retroceso del 2% en los primeros meses de 2026 en comparación con igual período del año anterior, según cálculos preliminares del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA). No obstante, los indicadores anticipados de julio señalan un crecimiento interanual cercano al 1,4 por ciento. En la comparación mensual, la variación resulta casi nula respecto a junio, con una caída de -0,6 por ciento.

La industria no mostró señales de repunte en julio, según la UIA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el CEU-UIA, la mejora interanual en julio se explica por una base de comparación baja y no representa un repunte sostenido. El informe señala que la industria continúa en una situación de estancamiento que persiste desde mediados de 2025.

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Durante julio, los distintos sectores industriales mostraron resultados dispares. La construcción se ubicó entre los más afectados: los despachos de cemento experimentaron una disminución mensual del 4,6% y acumulan una caída del 3% en relación con 2025. El Índice Construya, que mide la venta de insumos para la construcción, también retrocedió 0,8 por ciento. Ambos indicadores se mantienen más de un 20% por debajo de los niveles de 2022, y los despachos vinculados a obras menores registran una baja del 30% frente a ese año.

La producción automotriz bajó 6,8% respecto a junio y suma un descenso del 18% frente a 2025. El consumo eléctrico de grandes usuarios industriales cayó 3,5% en el mes y se encuentra un 6% por debajo del nivel de 2022.

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En contraste, el sector de metales presenta algunas mejoras: la producción de acero subió 3,4% en julio, aunque sigue 10,9% por debajo de 2022. La industria metalmecánica se mantuvo estable, con una leve alza del 0,1%, pero permanece 17,4% por debajo de los registros de 2022. El aluminio primario cayó 1,8% en el mes, aunque muestra incrementos tanto frente a 2025 (+1%) como en relación a 2022 (+17%).

En el rubro de alimentos y bebidas, la producción de lácteos y de bebidas creció 0,9% en comparación con junio, mientras que la faena bovina disminuyó 2,8% y acumula una baja del 6% frente a 2025. En el comercio exterior, las exportaciones hacia Brasil cayeron 12% en julio, aunque en el acumulado del año muestran un aumento del 3,8% respecto a 2025. La liquidación de divisas del sector agroindustrial bajó 14,6% en julio y suma una reducción del 16,7% frente al año pasado.

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