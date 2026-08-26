El sueño del argentino Tito Petruzzella en la UFC duró 35 segundos: sufrió un impactante KO y no pudo firmar su primer contrato

El peleador llevaba 15 victorias en su haber, pero cayó ante Nick Galanti y vio frustrada su oportunidad de ingresar a la mayor organización de MMA del mundo

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Nick Galanti detuvo a Carlos “Tito” Petruzzella con un derechazo demoledor a los 35 segundos del primer asalto y se quedó con el primer contrato de la noche en el Dana White’s Contender Series 89 (DWCS 89), celebrado el martes en el Meta APEX de Las Vegas. El sueño del peleador marplatense de ingresar a la UFC quedó trunco antes de que pudiera desplegar cualquier plan de combate.

La pelea comenzó con Petruzzella atento al juego de lucha de su rival. El argentino logró neutralizar el primer intento de derribo de Galanti, una de las fortalezas reconocidas del estadounidense, y el combate parecía encaminarse hacia un intercambio más equilibrado. Sin embargo, al romper el clinch, Galanti conectó un mano derecha que mandó al piso a Petruzzella. El estadounidense aprovechó la situación de inmediato con golpes de suelo (ground and pound) hasta que el árbitro detuvo la acción.

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Galanti, de 28 años, llegó al DWCS 89 con un registro de 8 victorias y 1 derrota —en su momento, campeón de la promotora CFFC—. Petruzzella, en cambio, lo superaba ampliamente en experiencia con 15 victorias y 2 derrotas, un historial que incluye el 100% de sus triunfos por vía de finalización: siete nocauts y ocho sumisiones. Esa ventaja en el papel no alcanzó para sobrevivir el primer minuto.

El peleador llevaba 15 victorias en su haber, pero cayó ante Nick Galanti y vio frustrada su oportunidad de ingresar a la mayor organización de MMA del mundo

Tras la victoria, Galanti habló en la entrevista de campo con Laura Sanko y dejó en claro sus expectativas: “Sería fantástico que me firmen. Vamos en la dirección correcta”, según recogió MMA Junkie.

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Para Petruzzella, de 29 años, la derrota representa el cierre abrupto de una oportunidad que había preparado durante años. En el careo previo al combate, el marplatense le había dicho a su rival: “¿Sabés lo que esperé este momento? Todo por mi hija. 10 años esperé este momento. Toda mi vida esperé este momento. Es mía la pelea. Dios está conmigo papá. Yo soy argentino”.

El peleador contó en su esquina con Kevin “El Chino” Vallejos, también oriundo de Mar del Plata, quien viajó especialmente a Las Vegas para acompañarlo. Vallejos conoce el escenario de primera mano: no obtuvo el contrato en su primera presentación en el Contender Series, pero lo logró en una segunda aparición. La historia del Chino es el antecedente más cercano que tiene Petruzzella para evaluar su situación.

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El luchador de artes marciales mixtas Kevin Vallejos posa con los puños en guardia y el torso tatuado frente a la bandera de Argentina.

El MMA argentino ha ganado presencia progresiva en el Contender Series a lo largo de los años. Esteban Ribovics consiguió su contrato tras un nocaut en la sexta temporada, Ailín Pérez se consolidó como referente del circuito femenino y Sofía Montenegro también integra la lista de representantes nacionales que transitaron ese camino.

El formato del DWCS no premia únicamente el resultado: el presidente de la UFC, Dana White, evalúa el nivel de espectáculo, la agresividad y el desempeño general antes de anunciar quiénes reciben un contrato al cierre de cada jornada.

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