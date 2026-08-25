La fuerte sentencia del técnico de España sobre las sanciones a los jugadores de Argentina por los incidentes en la final del Mundial

El entrenador de España se expresó tras la sanciones impuestas por la FIFA

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El técnico de la selección española, Luis de la Fuente, salió a defender públicamente a sus jugadores tras los incidentes que ensombrecieron el final del Mundial 2026, y fue tajante al calificarlos como “las víctimas” de lo que sucedió en el campo del Estadio Nueva York Nueva Jersey tras la derrota de Argentina ante España. Las declaraciones llegaron días después de que la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) diera a conocer las sanciones a los implicados en la pelea que estalló tras el epílogo del partido.

“Lo que no se puede dar es esa imagen, ante más de dos mil millones de personas, de un final tan feo. Pero lo más importante es que nuestros jugadores fueron las víctimas. Nadie tuvo nada que ver en ninguno de esos enfrentamientos: fueron víctimas y, verdaderamente, los perjudicados de todas esas situaciones”, afirmó De la Fuente en declaraciones al programa 25 horas de Radio Nacional de España.

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Las palabras del seleccionador llegaron después de que la Comisión Disciplinaria de la FIFA diera a conocer, el pasado viernes 22 de agosto, el detalle de las penas a los futbolistas y cuerpo técnico involucrados en la tángana. El caso más severo fue el del mediocampista Leandro Paredes, a quien se le impusieron 10 partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares, después de que las imágenes mostraran que tomó del cuello al defensor español Eric García y empujó al suelo al mediocampista Gavi. Según informó Reuters, esa sanción lo equipara en gravedad a la que recibió el delantero uruguayo Luis Suárez en el Mundial de 2014 y representa, en la práctica, una exclusión del combinado albiceleste por aproximadamente un año, ya que el calendario de la FIFA solo contempla 10 partidos de selecciones nacionales hasta junio de 2027.

El defensor Nahuel Molina recibió 7 partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares por golpear al mediocampista español Rodri cuando este festejaba el título junto a sus compañeros. El mediocampista Thiago Almada fue castigado con un partido de suspensión y 30.000 dólares de multa por conducta antideportiva. El asistente técnico y exfigura del fútbol argentino Roberto Ayala fue suspendido por tres partidos y multado con 30.000 dólares por una agresión a Dani Olmo al término del encuentro. Del lado español, Gavi fue el único sancionado, con 1 partido de suspensión y 30.000 dólares de multa, también por conducta antideportiva. Ese partido corresponde al compromiso de la Liga de Naciones ante Inglaterra en el estadio de Wembley, previsto para el 26 de septiembre.

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Frente al marco de esas sanciones, De la Fuente prefirió no pronunciarse sobre su magnitud y limitó su postura a señalar que cada organismo actúa de acuerdo con sus criterios. “Hay organismos y cada uno toma la decisión que cree que tiene que tomar”, sostuvo.

Más allá de la dimensión disciplinaria, el técnico español puso el foco en lo que considera el daño real del episodio. “El fútbol es un elemento vertebrador de la sociedad, de unión, de paz y de armonía. Hay otras partes feas que son las que se suelen destacar. Hay que visibilizar para que no se produzca más. Es intolerable e inadmisible”, señaló De la Fuente en la misma entrevista radial.

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La pelea tras la final del Mundial (EFE/ Angel Colmenares)

El seleccionador también reveló que recibió mensajes de disculpa tanto del entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, su pupilo en la escuela de técnicos, como de algunos jugadores del plantel albiceleste. El vínculo personal con Scaloni fue uno de los aspectos que De la Fuente eligió resaltar. “Tengo una grandísima relación y es amigo, es una persona con valores y principios, sé que no le gustó ese comportamiento”, afirmó.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también recibió sanciones institucionales por parte de la FIFA. Según informó Reuters, el organismo fue multado con 321.000 dólares en total por múltiples infracciones al Código Disciplinario de la FIFA durante el torneo, entre ellas la exhibición de una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” después de la victoria ante Inglaterra en las semifinales, lo que fue catalogado como una demostración de carácter no deportivo. Además, Argentina deberá disputar su próximo partido como local con el estadio habilitado al 50% de su capacidad. De los 321.000 dólares de multa, 100.000 deberán destinarse a un plan de lucha contra la discriminación, en referencia a los cánticos discriminatorios entonados por hinchas argentinos durante el campeonato.

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