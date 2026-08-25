Pánico en Paraná por un tiroteo a metros de donde se jugaba un partido de hockey

El hecho ocurrió el fin de semana en Paraná (Video/Gentileza Policiales y Judiciales)

Guardar

El sábado por la tarde, un tiroteo desató escenas de pánico entre jugadoras, entrenadores y familias que asistían a un partido de hockey femenino en Paraná.

El encuentro, correspondiente a la categoría Reserva, se disputaba en la sede Plumín del Club Atlético Estudiantes (CAE) cuando varias detonaciones de arma de fuego interrumpieron la jornada deportiva.

PUBLICIDAD

Según los relatos de quienes se encontraban en el predio, alrededor de las 16, a plena luz del día, dos grupos de jóvenes se enfrentaron a los tiros en las calles cercanas, separados del club solo por un alambrado. Testigos mencionaron que se escucharon entre 15 y 20 disparos y que, tras la balacera, algunos de los involucrados circularon en moto apuntando hacia el sector del club.

Ante la incertidumbre y el temor por la situación, las jugadoras y el público buscaron resguardo en el suelo para evitar ser alcanzados por los proyectiles, mientras el partido fue suspendido de inmediato.

PUBLICIDAD

Una de las armas secuestradas tres el tiroteo cerca de una cancha de hockey en Paraná

Esa misma jornada, la Comisión Directiva del CAE publicó un comunicado en el que calificó lo sucedido como un hecho lamentable que expuso a deportistas, entrenadores y familias. “Hoy la delincuencia derrotó al deporte”, lamentó la institución, que informó que, pese a los reiterados llamados al 911, la respuesta no fue inmediata.

Tras la denuncia formal, la dirigencia del club exigió a las autoridades que adopten medidas para garantizar la seguridad en el entorno de la sede y evitar que situaciones similares se repitan.

PUBLICIDAD

Por su parte, fuentes policiales indicaron que, tras la alerta recibida por el sistema 911, agentes de la División General de Coordinación Estratégica – Grupo de Acción Inmediata (GDI) de la Policía provincial acudieron a la zona de calle Dugratty. En esa intervención, los efectivos detuvieron a tres sospechosos de 18, 22 y 23 años, quienes quedaron vinculados a una causa por tenencia ilegal de arma de fuego.

Durante el operativo en la zona, la Policía también incautó un arma de fabricación casera

En el operativo, se secuestraron dos armas, una de fabricación casera y un revólver, que uno de los detenidos intentó de descartar sin éxito.

El CAE comunicó en las últimas horas que “la Justicia ordenó a la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal la realización de un control estricto de vecindad y ocupación en la zona lateral a la sede (desde calle Ambrosetti hasta las inmediaciones de ‘Ciudad Perdida’ y sobre calle Carlos Darwin), utilizándose para ello el material fílmico aportado por el Club”.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, como medida preventiva, el club resolvió suspender toda actividad deportiva y social en la sede Plumín hasta contar con garantías de seguridad.

Además, informó que mantiene gestiones con autoridades judiciales y policiales para lograr la instalación de una custodia fija en el predio y avanzar en la investigación de los hechos.

PUBLICIDAD

La investigación para identificar a los grupos rivales que se enfrentaron sigue adelante

“El Club Atlético Estudiantes es una víctima de la delincuencia que azota al sector, pero no seremos espectadores pasivos. Exigimos y acompañamos las medidas estatales necesarias para recuperar el espacio seguro que el deporte exige”, sostuvieron.