Sociedad

Cómo serán los cortes de calle para el último partido de Lionel Messi con la selección argentina en el Monumental

Desde el mediodía, seis arterias en las cercanías del estadio quedarán con corte total o parcial. Se espera que más de 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad, agentes de tránsito y personal de seguridad privada desplieguen tres anillos de contención en el barrio de Núñez

El Puente Labruna, la avenida Udaondo y los ingresos por Cantilo quedarán con corte total desde el mediodía, con controles de Tribuna Segura en los accesos al estadio
El Puente Labruna, la avenida Udaondo y los ingresos por Cantilo quedarán con corte total desde el mediodía, con controles de Tribuna Segura en los accesos al estadio
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El Gobierno porteño informó cómo será el operativo de seguridad en las inmediaciones del estadio Monumental para el partido de despedida de Lionel Messi con la selección argentina. Habrá cortes totales y parciales en varias arterias del entorno, tres anillos de contención y más de 1.000 efectivos en la calle.

El operativo iniciará a las 12 y se extenderá durante toda la jornada. Las autoridades recomiendan llegar con la mayor anticipación posible para facilitar los controles de acceso, evitar demoras y agilizar el ingreso al estadio, cuyas puertas se abrirán desde las 16, cuatro horas antes del inicio del amistoso ante Benín, aunque habrá un gran despliegue de artistas en la previa.

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El esquema de cortes que diseñó el Gobierno de la Ciudad abarca tanto accesos vehiculares como pasos peatonales estratégicos:

  • Corte parcial de avenida Figueroa Alcorta entre la proyección de avenida Lidoro Quinteros y Daniel Del Soler.
  • Corte total de avenida Figueroa Alcorta entre avenida Udaondo y Monroe.
  • Corte total de avenida Udaondo entre avenida Del Libertador y colectora Cantilo.
  • Corte total de Campos Salles y Ricchieri entre avenida Del Libertador y Udaondo.
  • Corte total de los ingresos por Cantilo al Puente Labruna.
  • Corte total del Puente Labruna entre avenida Figueroa Alcorta y avenida Intendente Cantilo.
fachada Estadio Monumental tribuna Sívori
Más de 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad, agentes de tránsito y personal de seguridad privada trabajarán en el operativo con tres anillos de contención en el entorno del estadio

La magnitud de los cortes refleja la escala del dispositivo: prácticamente todos los ingresos al predio del estadio quedan bloqueados, con lo cual el tránsito vehicular deberá evitar esa franja de la ciudad desde la hora del mediodía.

En el operativo trabajarán más de 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad, junto con personal de seguridad privada, agentes de tránsito y de prevención. Se establecerán tres anillos de seguridad con controles de acceso para verificar las entradas.

También se aplicarán los controles correspondientes al programa Tribuna Segura y al Registro Público de Alimentantes Morosos. La coordinación estará a cargo del Comité de Seguridad en el Fútbol y el Departamento de Conductas Ilícitas en Eventos Masivos.

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En paralelo al operativo en el estadio, el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria albergará desde el mediodía el Fan Fest AFA “Gracias, Leo”, una jornada que se extenderá hasta las 24 con música en vivo, gastronomía, juegos y experiencias interactivas. La participación de artistas, influencers y streamers completa el programa.

El penúltimo entrenamiento de Messi con la selección argentina
Sergio Goycochea conducirá la previa del partido en el Fan Fest AFA, con juegos con el público y un photo opportunity con la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalissima (Instagram: @afaseleccion)

La programación musical en el Fan Fest incluirá los shows de Kapanga, de 17.30 a 18.30, y La T y La M, de 18.30 a 19.30, además de DJs durante toda la jornada. La conducción de la previa estará a cargo de Sergio Goycochea, quien también participará en juegos con el público, entre ellos la experiencia “Penales con Goyco”.

Además, contará con espacios gastronómicos, activaciones vinculadas al fútbol y un photo opportunity con las principales copas conquistadas por la Selección: la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalissima. Los integrantes del programa de streaming Paren La Mano realizarán una transmisión en vivo desde el predio.

Las entradas están a la venta por la plataforma Deportick. Uno de los momentos centrales será la transmisión en pantalla gigante del partido amistoso Argentina-Benín, previsto para las 20. La jornada cerrará, una vez finalizado el encuentro, con una propuesta artística y musical hasta la medianoche.

El emotivo video del Subte para anunciar el servicio extendido por la despedida de Messi

Desde el mediodía, seis arterias del entorno del estadio Monumental quedarán con corte total o parcial, mientras más de 1.000 efectivos de la Policía, agentes de tránsito y personal de seguridad privada desplegarán tres anillos de contención en el barrio de Núñez

La logística de la jornada incluirá también una medida del transporte público que trascendió por la forma en que fue comunicada. Subterráneos de Buenos Aires anunció que el martes, tras el partido, la Línea D funcionará con horario extendido hasta la 1:30. Una vez finalizado el servicio habitual, los trenes continuarán saliendo desde la estación Congreso de Tucumán, la más cercana al estadio, con bajadas habilitadas en Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio.

El anuncio llegó acompañado de un video publicado en la cuenta oficial de BA Subte que recorrió las redes sociales durante la jornada previa. La pieza audiovisual avanzaba por los vagones vacíos de la Línea D mientras aparecían las camisetas que Messi vistió a lo largo de sus años con la Selección, junto a las réplicas de los trofeos.

El cierre dejó el detalle más comentado: las puertas de uno de los vagones se abrían para dar paso a la aparición de una cabra, en referencia directa al término en inglés GOAT (Greatest of All Time, el mejor de todos los tiempos). “Este martes, el Subte despide al mejor jugador del mundo como corresponde. Gracias 10, te vamos a extrañar”, completó el texto de la publicación.

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