Allanaron una estancia en Neuquén y secuestraron 17 armas, miles de municiones y trofeos de fauna sin documentación

El operativo fue ordenado por la Justicia de Garantías de Zapala y contó con la participación conjunta de efectivos policiales y personal de la Dirección Provincial Regional del Pehuén de Fauna Silvestre

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Un allanamiento en una estancia rural a 30 kilómetros de la localidad de Zapala dejó al descubierto un arsenal de 17 armas de fuego, cerca de 5.300 municiones y 40 piezas de trofeos de fauna silvestre sin documentación legal, todo en el marco de una investigación judicial que ya tiene un imputado por caza ilegal de especies protegidas en Neuquén. El hallazgo, que incluyó restos de animales cuya tenencia requiere habilitación especial, forma parte de una causa que la fiscalía lleva adelante desde fines del año pasado.

El operativo fue ordenado por la Justicia de Garantías de Zapala y se ejecutó en una estancia ubicada en una zona rural, a unos 30 kilómetros de la ciudad. Participaron efectivos de la Policía de Neuquén junto con personal de la Dirección Provincial Regional del Pehuén de Fauna Silvestre, que intervino en el control y resguardo de los elementos hallados en el lugar, todos vinculados a la actividad de caza y a la tenencia de armas.

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Entre los elementos decomisados relacionados con la fauna, el procedimiento arrojó 40 piezas consideradas trofeos: astas de ciervo colorado, cabezas de jabalí europeo y cuero de zorro colorado. Como ninguna de estas piezas contaba con la documentación habilitante exigida por la normativa vigente, se labró un acta por infracción a la Ley Provincial de Fauna N.º 2539.

El hallazgo de armas y municiones sumó otra dimensión al operativo. Las 17 armas incautadas incluían 12 escopetas de doble caño, cuatro carabinas y un revólver, todas fuera de las condiciones de seguridad reglamentarias. En paralelo, el secuestro de municiones alcanzó cerca de 5.300 unidades entre cartuchos completos y vainas servidas, de una variedad de calibres correspondientes a armas largas y cortas, además de cartuchería para escopeta. La totalidad de los elementos fue puesta a disposición de la Justicia interviniente, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

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Entre los trofeos de fauna decomisados había astas de ciervo colorado, cabezas de jabalí europeo y cuero de zorro colorado, piezas que no contaban con la documentación habilitante exigida por la normativa vigente

El procedimiento se enmarca en una investigación que tiene antecedentes directos en una imputación previa. A fines de agosto, la fiscal Julieta González, del Ministerio Público Fiscal, formuló cargos contra un hombre identificado por sus iniciales J.A.R. durante una audiencia judicial. Según informó el medio regional LMNeuquén, en la acusación, los hechos de presunta caza ilegal habrían ocurrido entre principios y mediados de diciembre de 2025.

La causa se originó en una denuncia presentada por personal de la Dirección Provincial de Fauna, que aportó fotografías como prueba. En esas imágenes, de acuerdo con lo expuesto por la fiscalía, podía observarse al acusado junto a un choique muerto y una camioneta en la que había distintos animales faenados. Entre ellos se encontraba una liebre mara, especie catalogada como vulnerable. La denuncia sirvió de punto de partida para que la Justicia avanzara con la investigación.

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La acusación presentada por González no se limitó a los hechos de caza. Un segundo cargo apuntó a la tenencia ilegal de arma de fuego: según la fiscalía, el hombre no contaba con autorización legal para poseerla ni con registro de legítimo usuario, lo que sumó una arista adicional al expediente.

Con la causa ya en marcha, el tribunal fijó un plazo de dos meses para profundizar las actuaciones. En ese período se analizarán, entre otros elementos, los contenidos del teléfono celular que había sido secuestrado previamente en el marco del expediente, material que podría aportar información relevante al avance de la investigación.

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