Paro de subte: anunciaron medidas de fuerza en la línea A para el martes 6 de octubre

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro denunció que Emova aplicó descuentos salariales a empleados que cumplieron sus jornadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Línea A del subte permanecerá interrumpida el martes 6 de octubre desde las 19 hasta el cierre de la jornada por una medida de fuerza de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Metrodelegados), que denunció descuentos salariales indebidos aplicados por la empresa Emova a trabajadores que, según el sindicato, cumplieron sus jornadas durante todo el mes.

El gremio sostuvo que la concesionaria volvió a descontar días de sueldo de manera “arbitraria e ilegal”. La organización exigió el cese inmediato de esas deducciones y el pago de las sumas que considera adeudadas.

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En ese contexto, durante la tarde del lunes hubo inconvenientes en el servicio. Según informó Emova, a las 16:08 que la Línea A ya registraba demoras por la intervención del gremio. La empresa no difundió en esa comunicación precisiones sobre el alcance de la afectación prevista para el martes.

La línea A atraviesa el centro porteño, y llega hasta la estación San Pedrito, en el barrio de Flores. Circula principalmente por debajo de las avenidas De Mayo y Rivadavia, con detención en 18 estaciones.

La interrupción afectará a una línea que según datos oficiales transporta un promedio de 150.000 pasajeros diarios en días hábiles, de acuerdo con el Informe de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El volumen de usuarios puede variar por los días no laborables, las obras, la frecuencia de los trenes y las medidas gremiales.

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Los descuentos salariales como nuevo eje del conflicto

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro afirmó que las deducciones alcanzaron a personas que trabajaron todos los días del mes. Para el sindicato, esa situación altera la paz social y motivó la interrupción anunciada para el servicio.

El conflicto se produce meses después de una protesta de la misma organización en la Línea C, que une Constitución con Retiro. Aquella medida interrumpió el servicio hasta minutos antes de las 16 y generó filas de pasajeros en las estaciones cabecera.

El subte A estará interrumpido este martes desde las 19

En esa ocasión, el secretario gremial de la AGTSyP, Néstor Segovia, cuestionó la continuidad de las formaciones Nagoya 5000 por la presencia de asbesto y afirmó que Emova no cumplía el acta firmada el 31 de mayo de 2024. El dirigente expresó entonces: “No queremos más asbesto en el subte”.

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La Línea A había registrado 153.887 usos diarios en mayo de 2025, según los datos difundidos como referencia sobre la demanda del recorrido. Esa cifra fue superior al promedio informado para octubre de ese año.

El antecedente de la Línea C y el debate por el asbesto

La concesionaria calificó aquella protesta como un paro sorpresivo y resolvió descontar el día a quienes adhirieran, una decisión que, según indicó la empresa, fue consensuada con el Gobierno porteño. Emova calculó que la suspensión afectó a más de 200 mil pasajeros.

La compañía aseguró que trabaja desde 2018 en un plan integral para retirar el asbesto de la red, incluida la flota Nagoya. También señaló que se realizaron más de 5.000 mediciones sobre la calidad del aire en las áreas de trabajo del subte, con resultados por debajo de los niveles considerados perjudiciales para la salud.

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Segovia reconoció entonces que la medida podía perjudicar a los pasajeros, pero insistió en que los usuarios necesitaban trenes nuevos. Los afectados por la interrupción de la Línea C debieron recurrir a otras líneas de subte, colectivos o trenes para completar sus viajes.

Línea D, con servicio extendido por la despedida de Messi

En otro orden de información, este martes, el Subte funcionará en forma extraordinaria en el marco de la despedida a Lionel Andrés Messi, con un servicio extendido hasta la 1:30 a. m., como homenaje al mejor jugador del mundo.

La Línea D tendrá un único ingreso por Congreso de Tucumán y permitirá la bajada en las estaciones Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio.

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