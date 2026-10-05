El régimen de Cuba autoriza la importación comercial de mercancías por viajeros y envíos tras años de prohibición

Oficiales de aduanas con guantes revisan el contenido de una maleta de viaje abierta sobre una mesa de inspección en un aeropuerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El régimen de Cuba autorizó la importación de mercancías con carácter comercial por parte de personas naturales, a través de equipajes de pasajeros y envíos. La medida, que hasta ahora estaba prohibida y podía derivar en el decomiso de los productos, exige el pago de aranceles y servicios técnico-productivos en dólares estadounidenses.

La reforma quedó formalizada este lunes 5 de octubre mediante el Decreto-Ley 132/2026 del Consejo de Estado, publicado en la Gaceta Oficial. La norma modifica las reglas aduaneras y permite que viajeros y destinatarios de paquetes declaren ante la Aduana General de la República los bienes que, por su cantidad, frecuencia o naturaleza, superen los límites previstos para el uso personal.

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Hasta ahora, la normativa distinguía entre las importaciones destinadas al consumo propio y aquellas que podían considerarse comerciales. En este último caso, la Aduana podía decomisar las mercancías si entendía que excedían los parámetros establecidos para los viajeros o receptores de envíos.

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Los aranceles para equipajes irán del 15% al 30%

El nuevo mecanismo crea una vía legal para formalizar esas operaciones, aunque establece como condición el pago obligatorio en moneda extranjera. Según la Resolución 197/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, los pasajeros que ingresen mercancías de carácter comercial deberán abonar una tarifa progresiva de acuerdo con el valor de los productos declarados.

La escala parte de un arancel del 15% para importaciones de hasta USD 2000. El porcentaje aumenta en los tramos superiores y llega al 30% para los montos que excedan los USD 6000. Además del Impuesto Aduanero, los importadores deberán pagar en dólares los servicios vinculados al despacho de las mercancías.

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Para los bienes que lleguen a través de envíos, la regulación fija una tasa única. Las importaciones comerciales tramitadas mediante paquetería o correo estarán sujetas a un arancel del 30% sobre el valor asignado a los productos.

Cuba mantiene la exención del impuesto aduanero para alimentos, artículos de aseo, medicamentos e insumos médicos que los pasajeros transporten como equipaje acompañado, dentro de los límites dispuestos por las autoridades. Esa exención entró en vigor en 2021 y fue prorrogada en varias oportunidades ante las dificultades de abastecimiento en la isla.

La nueva normativa amplía las facultades de la Aduana cubana para inspección, retención y confiscación de equipajes, paquetes y mercancías que llegan desde el exterior (AFP)

Cuba intenta incorporar el flujo informal a un marco regulado

La reforma aprobada este lunes busca canalizar parte del flujo informal de bienes que entra al país mediante pasajeros y envíos. El régimen intenta incorporar esas operaciones a un marco regulado, con controles aduaneros y cobros en divisas, en un contexto de escasez de productos básicos y restricciones en el mercado interno.

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La autorización forma parte de un paquete de 176 reformas económicas aprobadas en junio, orientadas a liberalizar y descentralizar algunos sectores de la economía cubana. Las autoridades no detallaron qué volumen de importaciones esperan captar bajo el nuevo esquema ni precisaron cuándo comenzarán a aplicarse todos los procedimientos asociados a la norma.

Seis años de crisis estructural y sanciones de Estados Unidos

Cuba atraviesa desde hace seis años una crisis estructural vinculada a factores internos y externos. La situación se agravó desde enero, tras el bloqueo petrolero y las sanciones secundarias dispuestas por Estados Unidos contra el régimen de la isla, según informó EFE.