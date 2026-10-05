Cuba

El régimen de Cuba autoriza la importación comercial de mercancías por viajeros y envíos tras años de prohibición

La norma, formalizada mediante el Decreto-Ley 132/2026, permite declarar ante la Aduana bienes que excedan el uso personal y obliga a abonar gravámenes y servicios en dólares estadounidenses para su despacho

Dos oficiales de aduanas con uniforme y guantes blancos revisan una maleta de viaje abierta sobre una mesa de inspección en un aeropuerto.
Oficiales de aduanas con guantes revisan el contenido de una maleta de viaje abierta sobre una mesa de inspección en un aeropuerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El régimen de Cuba autorizó la importación de mercancías con carácter comercial por parte de personas naturales, a través de equipajes de pasajeros y envíos. La medida, que hasta ahora estaba prohibida y podía derivar en el decomiso de los productos, exige el pago de aranceles y servicios técnico-productivos en dólares estadounidenses.

La reforma quedó formalizada este lunes 5 de octubre mediante el Decreto-Ley 132/2026 del Consejo de Estado, publicado en la Gaceta Oficial. La norma modifica las reglas aduaneras y permite que viajeros y destinatarios de paquetes declaren ante la Aduana General de la República los bienes que, por su cantidad, frecuencia o naturaleza, superen los límites previstos para el uso personal.

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Hasta ahora, la normativa distinguía entre las importaciones destinadas al consumo propio y aquellas que podían considerarse comerciales. En este último caso, la Aduana podía decomisar las mercancías si entendía que excedían los parámetros establecidos para los viajeros o receptores de envíos.

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Los aranceles para equipajes irán del 15% al 30%

El nuevo mecanismo crea una vía legal para formalizar esas operaciones, aunque establece como condición el pago obligatorio en moneda extranjera. Según la Resolución 197/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, los pasajeros que ingresen mercancías de carácter comercial deberán abonar una tarifa progresiva de acuerdo con el valor de los productos declarados.

La escala parte de un arancel del 15% para importaciones de hasta USD 2000. El porcentaje aumenta en los tramos superiores y llega al 30% para los montos que excedan los USD 6000. Además del Impuesto Aduanero, los importadores deberán pagar en dólares los servicios vinculados al despacho de las mercancías.

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Para los bienes que lleguen a través de envíos, la regulación fija una tasa única. Las importaciones comerciales tramitadas mediante paquetería o correo estarán sujetas a un arancel del 30% sobre el valor asignado a los productos.

Cuba mantiene la exención del impuesto aduanero para alimentos, artículos de aseo, medicamentos e insumos médicos que los pasajeros transporten como equipaje acompañado, dentro de los límites dispuestos por las autoridades. Esa exención entró en vigor en 2021 y fue prorrogada en varias oportunidades ante las dificultades de abastecimiento en la isla.

Mucha gente se agrupa en una concurrida zona de recogida de equipaje de un aeropuerto, con maletas y carros; una mujer de rosa y sombrero lila en primer plano
La nueva normativa amplía las facultades de la Aduana cubana para inspección, retención y confiscación de equipajes, paquetes y mercancías que llegan desde el exterior (AFP)

Cuba intenta incorporar el flujo informal a un marco regulado

La reforma aprobada este lunes busca canalizar parte del flujo informal de bienes que entra al país mediante pasajeros y envíos. El régimen intenta incorporar esas operaciones a un marco regulado, con controles aduaneros y cobros en divisas, en un contexto de escasez de productos básicos y restricciones en el mercado interno.

La autorización forma parte de un paquete de 176 reformas económicas aprobadas en junio, orientadas a liberalizar y descentralizar algunos sectores de la economía cubana. Las autoridades no detallaron qué volumen de importaciones esperan captar bajo el nuevo esquema ni precisaron cuándo comenzarán a aplicarse todos los procedimientos asociados a la norma.

Seis años de crisis estructural y sanciones de Estados Unidos

Cuba atraviesa desde hace seis años una crisis estructural vinculada a factores internos y externos. La situación se agravó desde enero, tras el bloqueo petrolero y las sanciones secundarias dispuestas por Estados Unidos contra el régimen de la isla, según informó EFE.

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